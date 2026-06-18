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Yan DiomandeGetty Images

Traduzido por

A comovente carta do atacante da Costa do Marfim, Diomandé, à irmã falecida: “Você foi a única pessoa que sempre acreditou que eu poderia ser o próximo Cristiano Ronaldo, quando todos os outros riam”

Cote D'Ivoire
Y. Diomande
Copa do Mundo

O The Players Tribune publicou a comovente carta do atacante do Leipzig e da Costa do Marfim, Yan Diomande, à sua irmã falecida. Segue a tradução.


Querida Roxane,


Você se lembra de quando alguém me comprou uma camisa falsa do United e eu escrevi “Ronaldo 7” nas costas com uma caneta hidrográfica preta? Nós não sabíamos o que era ser rico ou pobre. Só conhecíamos a felicidade.


Você se lembra das 25 pessoas que dormiam em uma única casa lá em Abidjan? A mamãe queria assistir às suas novelas. Todo mundo queria assistir a filmes. Você se lembra de como eu sempre fingia estar dormindo e depois ia para a sala de TV depois da meia-noite? Eu colocava a TV bem baixinha. Tipo, só duas riscas de volume. Eu assistia ao futebol no escuro e sonhava.


Você se lembra de quando os adultos me viram jogando futebol na terra e me deram o apelido de “Roberto Carlos” pela força com que eu chutava? E você se lembra de como, secretamente, eu ficava com muita raiva por causa disso, porque o CR7 era meu ídolo?


Você se lembra de quando fui jogar tão longe de casa? Eu tinha 9 anos. No Inter Foot Sud Comoé, lá perto da fronteira com Gana. Só um garotinho sozinho. Não sei se já te contei essa história, mas eu e as outras crianças íamos até a aldeia e roubávamos batatas porque estávamos com muita fome. Fazíamos um “assalto a banco”. Duas crianças distraíam o dono da loja, e outras 18 saíam correndo com duas batatas. Nem eram boas. Mas tinham um sabor incrível. Hahahah. Até hoje é meu prato favorito. Batatas cozidas com um pouco de óleo. Isso me lembra daquela época.


Você se lembra de quando ganhei meu primeiro par de chuteiras de verdade e dormia com elas? Quando estava crescendo, eu sempre jogava com aquelas chinelas brancas de plástico. Mesmo quando volto para casa agora, ainda jogo com elas. É a nossa tradição.


Você se lembra de quando eu voltava para casa e você dizia aos meus amigos do bairro: “Por que vocês pararam de treinar? O Yan não vai comprar carros para vocês. Vocês precisam continuar se esforçando.” Você tinha 10 anos e já era minha agente.


Você se lembra de como a gente sentava e sonhava em nos mudar para a França? Como iríamos fazer compras, ter nosso próprio apartamento, e eu seria um jogador rico, com carros e uma casa grande, e você não precisaria se preocupar com nada. Você era a pessoa que sempre acreditou que eu poderia ser o próximo Cristiano, quando todos os outros riam.


Você se lembra de quando me mudei para os Estados Unidos para cursar o ensino médio, aos 15 anos, e senti tanta saudade de casa? Durante meses, eu não entendia o que ninguém dizia. Me colocaram sentado ao lado de um garoto francês, e ele tentava traduzir tudo o que o professor dizia. Você se lembra quando liguei para você dizendo: “Você não vai acreditar, as crianças aqui discutem com os professores.” Na nossa casa, você sabe, a gente nem ousaria piscar na frente dos mais velhos.


Você se lembra de quando eu não conseguia acreditar que os garotos fumavam depois da escola? Você sempre dizia que parecia que eu estava em uma série de TV americana.”


  • "Você se lembra de quando me levaram para fazer testes no Bournemouth? No Chelsea, no Rangers, no Olympiacos, no Crystal Palace? O Eze e o Olise vieram falar comigo depois de um treino e disseram: ‘Ei, garoto, você é muito bom’… mas não me contrataram.


    Nem mesmo os times reservas da MLS me quiseram. Eu nem sabia o motivo. Nunca me deram uma explicação. Os adultos cuidavam de tudo. Eles só me levavam para todo lado pela Europa, e todos continuavam dizendo não.


    Meu visto tinha expirado. Meu sonho tinha acabado. Me mandaram de volta para a África, e choramos juntos. Você foi a única que nunca deixou de acreditar. Algumas semanas depois, assinei com o Leganés, e choramos lágrimas diferentes.”


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  • "Foi naquela época em que eu ainda sentia emoções. Agora, não sinto nada. É como se eu nem fosse humano. Desde que você morreu, sou apenas um vazio.


    Acho que nem sequer derramei uma lágrima no dia em que me disseram que você tinha partido. Eu estava apenas em choque.


    Foi algumas semanas depois da minha estreia pelo Leganés. Quem é que estreia aos 18 anos contra o Real Madrid? Foi uma loucura. Era um sonho… e depois virou um pesadelo. Alguém ficava ligando de casa. Eu estava irritado. Não entendia por que insistiam em me ligar.


    Atendi, e eles nem sequer amenizaram a notícia. Você sabe como é na nossa casa. Sem emoção. Apenas…


    “Sua irmã se foi.”


    “O quê?”


    “Ela morreu.”


    “Do que você está falando?”


    “Alguém colocou alguma coisa na bebida dela numa festa, e ela nunca mais acordou. Ela se foi.”


    Você tinha 15 anos.


    Nunca tive nenhuma resposta. Não sei se quero saber o porquê. Talvez tenha sido inveja. Talvez seja apenas algo que acontece no nosso país. Talvez eu pudesse ter te protegido. Não sei.


    Tento confiar no plano de Deus. É tudo o que posso fazer. Não tento esquecer, porque sei que não vou esquecer. Tudo o que posso fazer é usar a dor para trabalhar mais duro e para realizar tudo o que sonhamos.


    Escrevi isso porque não consigo falar sobre isso. Escrevi isso porque quero que você saiba que vou garantir que você continue viva. Vou garantir que todos conheçam o seu nome. O mundo inteiro.


    Tudo o que faço em um campo de futebol é por você.


    Aconteceram tantas coisas desde a última vez que te vi… Você nem acreditaria. Nem sei se eu mesmo acredito.


    Sabe o que é loucura? Depois da minha estreia contra o Real Madrid, eu realmente troquei de camisa com o Mbappé. Você se lembra quando a gente assistia a ele na TV, e você dizia: “Mbappé? Sim, ele é bom. Mas meu irmão é melhor.”



  • "Eu estava errado sobre uma coisa. Não quero ser rico. Vejo o que isso faz com as pessoas, até mesmo com a família. Quando eu estava no Leganés, tudo o que ganhava mandava para casa. Chegou a um ponto em que eu não queria mais dinheiro. Era só um fardo. Eles nunca paravam de pedir. Acho que achavam que eu já era milionário. Eu nem sequer tinha um apartamento. Morava no centro de treinamento, em um quarto sem TV. Só futebol e sono, futebol e sono.


    Eu não queria uma casa grande. Não queria carros. Só queria dedicar tudo ao futebol. Tudo para mostrar ao mundo que minha irmã estava certa…


    Ah… você vai achar isso engraçado.


    Quando me mudei para jogar no RB Leipzig, estava sempre atrasado. Bem, não exatamente atrasado. Mas chegava na hora marcada, o que na Alemanha significa que você está muito atrasado.


    Então você já sabe o que fiz depois. Comecei a chegar 90 minutos antes para tudo. Chegava tão cedo o tempo todo que os caras começaram a me chamar de “O Alemão”.


    Eu sempre tenho que exagerar em tudo. Não tenho equilíbrio. Você sempre dizia isso. O campo é o único lugar onde ainda me sinto em casa. É o lugar onde me sinto tranquilo e onde posso conversar com você. Eu só queria que você ainda estivesse aqui para poder te dizer… Nós conseguimos.


    Tudo o que você disse se tornou realidade.


    Partimos para a Copa do Mundo amanhã. É verdade. Seu irmão vai jogar pela Costa do Marfim, como o Drogba, como o Yaya, como o Gervinho.


    Nem vejo isso como um jogo. Vejo como um palco. Essa é minha chance de mostrar ao mundo inteiro o que você viu em mim. Toda vez que eu marcar um gol, vou garantir que todos saibam o seu nome. Vou garantir que não se esqueçam de você.


    Você sempre dizia que eu poderia ser melhor que o Cristiano. Se eu o vir lá, vou mandar um oi pra você.


    Vou fazer o que você previu, juro. Antes mesmo de eu ter chuteiras de verdade, você dizia a todos: “Meu irmão vai ser o melhor do mundo.”


    Vou provar que você estava certo, ou morrerei tentando.”


    Seu irmão,


    Yan



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