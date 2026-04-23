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Manchester United v Everton FC: Premier League Summer SeriesGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

A comissão técnica do Manchester United acredita que a dupla Leny Yoro e Ayden Heaven pode “ser tão boa quanto Gabriel e William Saliba”, enquanto os Red Devils de olho na contratação de Micky van de Ven

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W. Saliba
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M. van de Ven
Arsenal
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Alguns membros da comissão técnica do Manchester United estão elogiando o potencial de Leny Yoro e Ayden Heaven, sugerindo que a dupla pode ser “tão boa quanto” a dupla de elite do Arsenal formada por Gabriel e William Saliba. Enquanto o clube se aproxima da classificação para a Liga dos Campeões sob o comando de Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe e sua equipe técnica planejam, ao mesmo tempo, uma contratação de Micky van de Ven, do Tottenham, para reforçar a defesa.

  • Reestruturação da defesa em andamento

    O United está passando por uma importante reformulação estratégica sob a orientação de Omar Berrada, Jason Wilcox e Christopher Vivell. Após uma vitória crucial em Stamford Bridge que colocou o clube à beira da classificação para a Liga dos Campeões, a diretoria está agora focada na estabilidade do elenco a longo prazo. Embora a confiança interna nos jovens talentos esteja em alta, persistem preocupações quanto ao histórico físico dos zagueiros experientes Matthijs de Ligt e Lisandro Martínez, o que levou à busca por reforços confiáveis e canhotos para proporcionar a tão necessária competição.

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    O novo Gabriel-Saliba?

    A comissão técnica do clube identificou Yoro (20) e Heaven (19) como a futura base da defesa do United, traçando paralelos diretos com as duplas mais formidáveis da Premier League. Apesar desse otimismo, o departamento de contratações continua convicto de que o aumento da carga de trabalho no futebol europeu exige mais jogadores de qualidade comprovada.

    Sobre o perfil específico do jogador necessário e o sentimento interno atual em Carrington, o The Athletic relatou: “Há pessoas no United que acreditam que Ayden Heaven e Leny Yoro se tornarão uma dupla tão boa quanto a do Arsenal, formada por Gabriel e William Saliba. Mas a equipe de recrutamento sente que é necessária uma contratação para lidar com a carga do futebol da Liga dos Campeões. Idealmente, eles querem contratar um zagueiro imponente e canhoto. Heaven está a caminho de se estabelecer nesse sentido, mas há dúvidas sobre Matthijs de Ligt e Lisandro Martinez após temporadas marcadas por lesões.”

  • Van de Ven está na mira

    Van de Ven foi incluído na lista de reforços prioritários devido à sua rapidez na recuperação de bola e à sua habilidade de condução, características que o clube acredita que transformariam sua abordagem tática. Embora seu contrato com o Tottenham Hotspur vá até 2029, um possível rebaixamento do time do norte de Londres poderia acelerar uma transferência.

    Ao discutir o interesse no jogador da seleção holandesa e a estratégia de transferências mais ampla, a reportagem acrescentou: “Um nome que está sendo considerado é Micky van de Ven. Espera-se que o jogador de 25 anos atraia interesse independentemente da divisão em que o Tottenham Hotspur venha a ficar, e sua saída está potencialmente nos planos. Sua velocidade, habilidade de condução de bola e capacidade de desarme seriam uma grande vantagem para o elenco do United. A receita da Liga dos Campeões e os rendimentos das transferências determinarão quanto dinheiro o United poderá gastar para reforçar o time.”

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    Quatro contratações importantes em vista

    A prioridade imediata do United é garantir a classificação para a Liga dos Campeões, a fim de liberar o orçamento para quatro grandes contratações no verão: um atacante experiente, um novo meio-campista, um lateral-esquerdo e um zagueiro central. O clube também precisa lidar com a saída de Casemiro, cuja transferência liberará cerca de 18,2 milhões de libras em salários anuais para financiar esses reforços. Com a janela de transferências de verão se aproximando, o que pode resultar na venda de Manuel Ugarte, os próximos resultados determinarão o poder de gasto final de Ratcliffe e sua capacidade de contratar os principais alvos.