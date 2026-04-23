A comissão técnica do Manchester United acredita que a dupla Leny Yoro e Ayden Heaven pode “ser tão boa quanto Gabriel e William Saliba”, enquanto os Red Devils de olho na contratação de Micky van de Ven

A comissão técnica do clube identificou Yoro (20) e Heaven (19) como a futura base da defesa do United, traçando paralelos diretos com as duplas mais formidáveis da Premier League. Apesar desse otimismo, o departamento de contratações continua convicto de que o aumento da carga de trabalho no futebol europeu exige mais jogadores de qualidade comprovada.

Sobre o perfil específico do jogador necessário e o sentimento interno atual em Carrington, o The Athletic relatou: “Há pessoas no United que acreditam que Ayden Heaven e Leny Yoro se tornarão uma dupla tão boa quanto a do Arsenal, formada por Gabriel e William Saliba. Mas a equipe de recrutamento sente que é necessária uma contratação para lidar com a carga do futebol da Liga dos Campeões. Idealmente, eles querem contratar um zagueiro imponente e canhoto. Heaven está a caminho de se estabelecer nesse sentido, mas há dúvidas sobre Matthijs de Ligt e Lisandro Martinez após temporadas marcadas por lesões.”