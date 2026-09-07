A tensão no Emirates Stadium atingiu o ponto de ruptura nos minutos finais de um eletrizante clássico londrino. Com o Chelsea buscando o empate, Rogers tentou avançar para apoiar Cole Palmer, que liderava um contra-ataque perigoso.

No entanto, Rice interrompeu o embalo com uma rasteira deliberada, que levou a contratação de verão dos Blues ao chão. O lance deixou Rogers furioso e provocou uma encarada cara a cara, na qual o jogador do Chelsea foi visto balançando o dedo para a estrela do Arsenal.

Analisando o incidente no podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes não poupou palavras em sua avaliação sobre a tática de Rice. "Você acha que existe alguma coisinha entre Rogers e Rice? Você acha que pode ter acontecido alguma coisa durante o verão? O que Rice fez com ele foi a coisa mais irritante do mundo. Quando as pessoas simplesmente te dão uma rasteira quando você está correndo. Ele irritou Morgan Rogers, e com razão", disse Scholes ao seu ex-companheiro de equipe Nicky Butt.