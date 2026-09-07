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'A coisa mais irritante do mundo!' - Paul Scholes acusa Declan Rice de provocar confusão com Morgan Rogers na vitória do Arsenal sobre o Chelsea
Scholes critica Rice por falta cínica
A tensão no Emirates Stadium atingiu o ponto de ruptura nos minutos finais de um eletrizante clássico londrino. Com o Chelsea buscando o empate, Rogers tentou avançar para apoiar Cole Palmer, que liderava um contra-ataque perigoso.
No entanto, Rice interrompeu o embalo com uma rasteira deliberada, que levou a contratação de verão dos Blues ao chão. O lance deixou Rogers furioso e provocou uma encarada cara a cara, na qual o jogador do Chelsea foi visto balançando o dedo para a estrela do Arsenal.
Analisando o incidente no podcast The Good, The Bad & The Football, Scholes não poupou palavras em sua avaliação sobre a tática de Rice. "Você acha que existe alguma coisinha entre Rogers e Rice? Você acha que pode ter acontecido alguma coisa durante o verão? O que Rice fez com ele foi a coisa mais irritante do mundo. Quando as pessoas simplesmente te dão uma rasteira quando você está correndo. Ele irritou Morgan Rogers, e com razão", disse Scholes ao seu ex-companheiro de equipe Nicky Butt.
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Os bastidores do verão
Scholes deu a entender que o atrito entre os dois pode ter origem no período em que estiveram juntos na seleção da Inglaterra. Ambos fizeram parte do elenco da Inglaterra que garantiu o terceiro lugar na Copa do Mundo no início daquele verão. Curiosamente, Rogers vinha sendo fortemente ligado a uma transferência para o campeão da Premier League antes de o Chelsea atravessar o negócio para levar o ex-atacante do Aston Villa para Stamford Bridge.
Apesar do momento de tensão, Rice recebeu elogios por manter a cabeça no lugar durante boa parte do jogo. O meio-campista do Arsenal foi visto assumindo um papel de liderança durante um período caótico no primeiro tempo, quando o técnico do Chelsea Xabi Alonso explodiu com o quarto árbitro por causa de uma falta marcada. Rice foi flagrado apontando para a própria cabeça e gritando "calma" para seus companheiros, para garantir que o Arsenal não perdesse a disciplina sob pressão.
Uma tarde difícil para Rogers
Para Rogers, o jogo foi uma montanha-russa de emoções. O jogador de 24 anos teve o início perfeito, marcando o gol de abertura com apenas 77 segundos, com uma finalização precisa. No entanto, à medida que a partida avançava, ele foi ficando cada vez mais isolado diante de uma sólida linha defensiva do Arsenal.
Ele passou boa parte da tarde travando uma batalha física com seu ex-companheiro de Villa Ezri Konsa, que fazia sua estreia em casa pelo clube do norte de Londres. A familiaridade entre os dois pouco fez para diminuir a intensidade do duelo individual no gramado do Emirates.
Konsa ficou particularmente satisfeito com a forma como controlou a ameaça de seu amigo próximo ao longo dos 90 minutos. "Eu adoro duelos. Como defensor, acho que essas são coisas que você tem que valorizar. Pessoalmente, eu adoro um desafio. Adoro estar em duelos. Tive alguns hoje e estou feliz por ter levado a melhor. Rogers é um bom amigo meu, mas em campo é uma história diferente. Vi a oportunidade de entrar e fazer o desarme, e deu certo", disse konsa.
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Arsenal mantém o ritmo na liderança
A vitória por 2 a 1 representa uma importante afirmação do Arsenal, que agora soma três vitórias consecutivas no início da nova campanha. Depois do gol de abertura de Rogers, Kai Havertz empatou aos 25 minutos antes de o capitão Martin Odegaard confirmar a virada no início do segundo tempo. O resultado deixa o Arsenal com os mesmos nove pontos do Manchester City na liderança da tabela da Premier League.
Para o Chelsea e Xabi Alonso, a derrota os deixa com seis pontos e evidencia as fragilidades defensivas que continuam a atormentar o elenco. O Chelsea agora não consegue sair sem sofrer gols há 18 partidas consecutivas pela liga, uma estatística que certamente preocupará a diretoria em Stamford Bridge.
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