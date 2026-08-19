Embora a Bundesliga tenha proporcionado uma nova plataforma, Kane reconhece que a flexibilidade tática de que desfruta atualmente foi desenvolvida durante seus últimos anos no Tottenham. Ele traçou paralelos entre sua função atual e as responsabilidades que teve sob técnicos anteriores no norte de Londres, destacando especificamente como seu jogo se expandiu para além de ser um camisa 9 tradicional. Agora, o atacante está determinado a manter essa forma brilhante na nova temporada e começar com um título quando o Bayern enfrentar o Borussia Dortmund na Supercopa da DFL neste sábado.

"Eu também tive muito disso e esses tipos de posições diferentes durante minha carreira no Tottenham, especialmente a partir da fase de [Jose] Mourinho em diante, era o mesmo tipo de coisa, eu tinha liberdade para recuar e pegar a bola e tinha uma grande relação com Son Heung-min. Isso vem sendo construído, mas acho que nesta temporada, com o time que tenho ao meu redor, os jogadores que temos e o sistema com que jogamos com o técnico, isso simplesmente me elevou a outro nível."