Getty Images Sport
Traduzido por
'A coceira não está mais lá' - Harry Kane esfria conversa sobre retorno à Premier League
Uma mudança de ideia para a capitã da Inglaterra
Kane admitiu que sua perspectiva sobre voltar ao futebol inglês mudou drasticamente durante seu período na Bundesliga. Quando o atacante deixou o Tottenham Hotspur para acertar com o Bayern de Munique em 2023, em um acordo de £ 86,4 milhões, muitos presumiram que ele acabaria retornando para aumentar seus 213 gols e superar o recorde de 260 gols de Shearer na Premier League.
Falando depois de receber a Chuteira de Ouro Europeia na quarta-feira, Kane foi sincero sobre seus planos para o futuro e seu atual estado de espírito. "Quando saí pela primeira vez, com certeza era algo em que eu pensava: eu definitivamente voltaria. Essa vontade já não existe tanto mais. Estou extremamente feliz aqui em Munique; isso abriu meus olhos para um mundo de futebol totalmente diferente fora da Inglaterra e me fez apreciar ainda mais o futebol europeu."
- Getty Images Sport
Instalado em Munique sob o comando de Vincent Kompany
A felicidade do jogador de 33 anos não se limita apenas às suas façanhas individuais em frente ao gol, depois de marcar impressionantes 61 gols em 51 partidas na última temporada para levar o time de Vincent Kompany à dobradinha nacional de liga e copa, mas também se estende à sua vida familiar em Munique. Com Kane agora entrando nos 12 meses finais de seu contrato original de quatro anos, relatos sugerem que ele já está prestes a começar a discutir uma renovação para permanecer na Allianz Arena.
Kane acredita que a atual estrutura do Bayern permite que ele se expresse de forma mais eficaz do que nunca. "Eu simplesmente acho que o time que temos aqui e o treinador, minha família está realmente bem adaptada aqui, trata-se apenas de estar no melhor lugar possível. Nunca diga nunca, mas, por enquanto, estou concentrado no Bayern de Munique e veremos o que o futuro reserva", acrescentou.
Alcançando sua melhor versão
Estatisticamente, Kane vive o período mais produtivo de sua carreira, tendo marcado 73 gols por clube e seleção na temporada passada, em todas as competições. Esse desempenho incrível reforçou sua convicção de que deixar Londres foi a decisão correta para o seu desenvolvimento. Sob o comando de Kompany, Kane sente que se tornou um jogador mais completo, beneficiado por um sistema que equilibra disciplina tática com liberdade ofensiva.
"Acho que esta é a melhor versão de mim mesmo, com certeza. Acho que a última temporada fala por si só, nesse sentido foi sem dúvida a melhor temporada da minha carreira", afirmou Kane com confiança. "Desde que o treinador chegou, ele elevou meu jogo a outro nível. Isso se deve ao estilo de jogo, à forma como atacamos e como defendemos, à maneira como ele dá liberdade aos jogadores para, às vezes, receber a bola mais atrás e, às vezes, chegar mais tarde na área."
- Getty Images Sport
Construindo sobre as bases do passado
Embora a Bundesliga tenha proporcionado uma nova plataforma, Kane reconhece que a flexibilidade tática de que desfruta atualmente foi desenvolvida durante seus últimos anos no Tottenham. Ele traçou paralelos entre sua função atual e as responsabilidades que teve sob técnicos anteriores no norte de Londres, destacando especificamente como seu jogo se expandiu para além de ser um camisa 9 tradicional. Agora, o atacante está determinado a manter essa forma brilhante na nova temporada e começar com um título quando o Bayern enfrentar o Borussia Dortmund na Supercopa da DFL neste sábado.
"Eu também tive muito disso e esses tipos de posições diferentes durante minha carreira no Tottenham, especialmente a partir da fase de [Jose] Mourinho em diante, era o mesmo tipo de coisa, eu tinha liberdade para recuar e pegar a bola e tinha uma grande relação com Son Heung-min. Isso vem sendo construído, mas acho que nesta temporada, com o time que tenho ao meu redor, os jogadores que temos e o sistema com que jogamos com o técnico, isso simplesmente me elevou a outro nível."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.