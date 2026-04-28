A cláusula de rescisão não deve ser um problema! Florentino Pérez teria um favorito claro para o cargo de treinador do Real Madrid

Embora o desejo de Perez não seja apoiado por todos no clube, o português de 63 anos parece ser agora o principal favorito para suceder Álvaro Arbeloa, que muito provavelmente deixará o cargo. Há poucos dias, o jornal Record já havia noticiado que Perez planejava um encontro com Mourinho.

Este ainda está vinculado contratualmente ao Benfica até 2025, mas recentemente deixou em aberto seu futuro para além da temporada atual. Questionado se continuaria como técnico do clube mais titulado de Portugal na temporada 2026/27, ele disse: “Não posso dizer isso. Como posso confirmar algo assim? Isso não depende apenas de mim.”

E continuou: “Um treinador está integrado na estrutura de um clube. Da mesma forma que todos os outros funcionários ou um jornalista em uma redação. Você é jornalista do A Bola. Pode garantir que ainda estará lá daqui a dez anos? Talvez queira isso. Mas não pode.” A conclusão de Mourinho: “É claro que não posso garantir nada.”

Segundo o The Athletic, Mourinho teria em seu contrato, válido até 2027, uma cláusula de rescisão no valor de três milhões de euros, que o Real poderia facilmente ativar, dada a quantia.