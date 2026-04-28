Segundo o The Athletic, José Mourinho seria de fato o candidato preferido do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para retornar ao cargo de técnico do clube no próximo verão, após 13 anos.
Traduzido por
A cláusula de rescisão não deve ser um problema! Florentino Pérez teria um favorito claro para o cargo de treinador do Real Madrid
Embora o desejo de Perez não seja apoiado por todos no clube, o português de 63 anos parece ser agora o principal favorito para suceder Álvaro Arbeloa, que muito provavelmente deixará o cargo. Há poucos dias, o jornal Record já havia noticiado que Perez planejava um encontro com Mourinho.
Este ainda está vinculado contratualmente ao Benfica até 2025, mas recentemente deixou em aberto seu futuro para além da temporada atual. Questionado se continuaria como técnico do clube mais titulado de Portugal na temporada 2026/27, ele disse: “Não posso dizer isso. Como posso confirmar algo assim? Isso não depende apenas de mim.”
E continuou: “Um treinador está integrado na estrutura de um clube. Da mesma forma que todos os outros funcionários ou um jornalista em uma redação. Você é jornalista do A Bola. Pode garantir que ainda estará lá daqui a dez anos? Talvez queira isso. Mas não pode.” A conclusão de Mourinho: “É claro que não posso garantir nada.”
Segundo o The Athletic, Mourinho teria em seu contrato, válido até 2027, uma cláusula de rescisão no valor de três milhões de euros, que o Real poderia facilmente ativar, dada a quantia.
- Getty Images
Real Madrid: recusas de Klopp e Deschamps
Mourinho, que foi técnico do Real de 2010 a 2013 e conquistou o campeonato espanhol em 2012 com uma pontuação recorde, está longe de ser o único candidato ao cargo de técnico que o Real estaria considerando, apesar da saída de Arbeloa ainda não ter sido oficialmente anunciada.
O Real já teria recebido recusas de Jürgen Klopp e do técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que está deixando o cargo. Recentemente, também foram associados ao Real o técnico da seleção argentina campeã mundial, Lionel Scaloni, e Sebastian Hoeneß, do VfB Stuttgart.
O Real caminha para uma temporada sem títulos. É o resultado lógico de uma temporada turbulenta, na qual Xabi Alonso fracassou, após apenas alguns meses, ao tentar administrar o difícil grupo de estrelas formado por Vinicius Júnior, Jude Bellingham e Kylian Mbappé. Após a separação amigável do ex-técnico de sucesso e recordista do Leverkusen, o técnico do Castilla, Arbeloa, assumiu o comando do Real.
- Getty Images Sport
Álvaro Arbeloa fracassa redondamente no Real Madrid
Logo na sua estreia, o Real sofreu uma humilhação total contra o Albacete, time da segunda divisão, e foi eliminado da Copa nas oitavas de final. Na LaLiga, os madrilenos não conseguiram manter a regularidade no desempenho e acabaram ficando para trás na disputa pelo título contra o FC Barcelona. A cinco rodadas do fim, a diferença para o arquirrival já chega a onze pontos. Além disso, nas quartas de final da Liga dos Campeões, a campanha chegou ao fim após duas partidas espetaculares contra o Bayern de Munique.
Mourinho também deve encerrar a temporada sem títulos com o Benfica – e isso apesar de o Benfica não ter sofrido nenhuma derrota no campeonato. A diferença para o FC Porto já é de seis pontos. Nas quartas de final da Copa, o Benfica também foi eliminado pelo Porto; na Liga dos Campeões, a jornada de Mourinho e companhia chegou ao fim justamente contra o Real nas eliminatórias.