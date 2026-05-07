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"A clareza é importante" - Michael Carrick sugere que agora é o "momento certo" para o Manchester United tomar uma decisão definitiva sobre o cargo de técnico
"O momento certo" para uma decisão
O ex-meio-campista do United tem tido um desempenho admirável desde que assumiu o cargo em janeiro, após a demissão de Ruben Amorim, mas, faltando apenas três jogos, sua situação a longo prazo em Old Trafford continua indefinida.
Ao falar sobre a situação, Carrick observou: “A clareza é importante… Terminamos bem, nos colocamos em uma boa posição e, quanto à minha função e como as coisas se desenrolam daqui para frente, acho que é o momento natural. Isso sempre foi discutido para o final da temporada, se não para o final da temporada.”
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Incerteza, apesar de ter terminado entre os quatro primeiros
O técnico interino já alcançou o objetivo principal de garantir a vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada. No entanto, apesar do sucesso em campo e da alta probabilidade de que lhe seja oferecido o cargo, Carrick admite que, no momento, não tem nenhuma certeza e não recebeu nenhuma confirmação oficial da diretoria do clube.
Refletindo sobre o período produtivo sob sua liderança, Carrick acrescentou: “Nesta fase, trata-se apenas de colocar os rapazes em condições de terminar a temporada com força e, depois, como sempre disse, estou tranquilo quanto a isso. A situação se resolverá quando tiver que se resolver. Está fora do meu controle, então vamos ver o que acontece.”
Decepção na final da FA Youth Cup
Desde que Carrick assumiu o comando, o United acumulou mais pontos do que qualquer outro time da Premier League, vencendo 10 das 14 partidas sob sua liderança. Essa sequência notável levou o clube ao terceiro lugar, e a equipe viaja para enfrentar o Sunderland neste sábado com o objetivo de consolidar essa posição antes do fim da temporada.
Além das questões relacionadas ao time principal, Carrick também está de olho nos jovens talentos do clube. Ele expressou sua decepção pelo fato de a final da FA Youth Cup contra o Manchester City não ser realizada em um grande estádio, dizendo: “Chegar à final da Youth Cup sempre pareceu ser algo que se joga no estádio principal, e é um evento de grande visibilidade para jogadores dessa faixa etária. Por isso, estamos decepcionados.”
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Mudanças na diretoria da United
A incerteza no banco de reservas coincide com mudanças significativas na diretoria do Manchester United. O clube confirmou na quinta-feira que Sir Dave Brailsford deixou o conselho. Aliado de longa data do proprietário da INEOS, Sir Jim Ratcliffe, Brailsford foi uma figura-chave durante as etapas iniciais do novo investimento, mas agora rompeu oficialmente os laços com o clube.