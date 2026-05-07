"A clareza é importante" - Michael Carrick sugere que agora é o "momento certo" para o Manchester United tomar uma decisão definitiva sobre o cargo de técnico

O ex-meio-campista do United tem tido um desempenho admirável desde que assumiu o cargo em janeiro, após a demissão de Ruben Amorim, mas, faltando apenas três jogos, sua situação a longo prazo em Old Trafford continua indefinida.

Ao falar sobre a situação, Carrick observou: “A clareza é importante… Terminamos bem, nos colocamos em uma boa posição e, quanto à minha função e como as coisas se desenrolam daqui para frente, acho que é o momento natural. Isso sempre foi discutido para o final da temporada, se não para o final da temporada.”