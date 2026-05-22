A chuva de gols alimenta a última centelha de esperança! A Alemanha vence sua primeira final no Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo

A seleção da DEB começou nervosa; a primeira jogada em vantagem numérica, a décima primeira do torneio, não deu em nada, como de costume. Mas, pouco depois, Mik marcou com um chute curvo da linha azul, enquanto, na frente do gol, Nicolas Krämmer bloqueava a visão do goleiro húngaro Bence Balizs.

Com a vantagem, a calma voltou ao jogo alemão, e a equipe de Kreis cercou os húngaros repetidamente em seu próprio terço. No entanto, quase não surgiram chances de gol. No décimo segundo power play, o impasse foi finalmente quebrado: Gawanke marcou depois que Stefan Loibl não conseguiu controlar o disco.

“Era disso que estávamos precisando. Sabemos disso, já havíamos discutido”, disse Krämmer após o primeiro período. Na verdade, a penalidade contra os húngaros nem deveria ter ocorrido, pois Fabio Wagner acertou Marc Michaelis no rosto com o taco.

O domínio continuou no segundo período, e a Hungria mal conseguia se livrar da pressão. Única falha: a equipe da DEB não aproveitou suas chances. Só pouco antes do fim do período Reichel ampliou o placar, com o 18º chute a gol no segundo tempo. “Hoje estamos pressionando bastante o gol adversário”, constatou o atacante Alexander Ehl.

Gawanke marcou logo no início do terceiro período. A seleção alemã diminuiu um pouco o ritmo, e então os húngaros impediram o segundo shutout de Grubauer no Mundial. Outro gol foi anulado após um protesto da comissão técnica alemã. Grubauer havia sido impedido. Em seguida, Gawanke completou seu hat-trick com um chute de ângulo fechado.