A chuva de gols alimenta a última centelha de esperança! A Alemanha vence sua primeira final no Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo

A equipe do técnico da seleção alemã, Harold Kreis, venceu por 6 a 2 (2 a 0, 2 a 0, 2 a 2) a Hungria, considerada azarão, após quatro derrotas no início do torneio, evitando assim a eliminação precoce.
O zagueiro de Mannheim, Gawanke, que com seu primeiro gol pôs fim à má fase da Alemanha em jogadas de vantagem numérica na décima segunda tentativa, destacou-se com um hat-trick (19º/42º/50º) em uma equipe dominante. O berlinense Eric Mik (9º), o atacante da NHL Lukas Reichel (40º) e o estreante na Copa do Mundo Samuel Dove-McFalls, de Nuremberg (40º), marcaram os outros gols para a seleção da Federação Alemã de Hóquei no Gelo (DEB) diante de 5.000 espectadores em Zurique, mantendo viva a chance de classificação. Tamas Sarpatki (45') e Janos Hari (58') marcaram os gols da Hungria; no primeiro, o até então sólido goleiro da NHL Philipp Grubauer não se saiu bem no canto curto.