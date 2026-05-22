Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
DeutschlandIMAGO / Beautiful Sports International

Traduzido por

A chuva de gols alimenta a última centelha de esperança! A Alemanha vence sua primeira final no Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo

Um hat-trick de Leon Gawanke, o primeiro gol em vantagem numérica — e, finalmente, a primeira vitória: a seleção da DEB cumpriu a primeira das três tarefas obrigatórias no caminho para as quartas de final do Mundial.

A equipe do técnico da seleção alemã, Harold Kreis, venceu por 6 a 2 (2 a 0, 2 a 0, 2 a 2) a Hungria, considerada azarão, após quatro derrotas no início do torneio, evitando assim a eliminação precoce.

O zagueiro de Mannheim, Gawanke, que com seu primeiro gol pôs fim à má fase da Alemanha em jogadas de vantagem numérica na décima segunda tentativa, destacou-se com um hat-trick (19º/42º/50º) em uma equipe dominante. O berlinense Eric Mik (9º), o atacante da NHL Lukas Reichel (40º) e o estreante na Copa do Mundo Samuel Dove-McFalls, de Nuremberg (40º), marcaram os outros gols para a seleção da Federação Alemã de Hóquei no Gelo (DEB) diante de 5.000 espectadores em Zurique, mantendo viva a chance de classificação. Tamas Sarpatki (45') e Janos Hari (58') marcaram os gols da Hungria; no primeiro, o até então sólido goleiro da NHL Philipp Grubauer não se saiu bem no canto curto.

  • O que se prevê ser a "final" das quartas de final acontecerá no sábado, contra a Áustria. Com uma vitória sobre o vizinho e mais um triunfo na última partida da fase de grupos, na segunda-feira (ambos às 20h20, na ProSieben e na MagentaTV), contra a recém-promovida Grã-Bretanha, que até agora tem se mostrado sobrecarregada, as chances de avançar para a fase eliminatória seriam boas; no entanto, a seleção da DEB também precisa de uma ajudinha.

    “Já sabíamos antes do torneio que os últimos três jogos são aqueles que precisamos vencer”, disse o zagueiro Leon Hüttl antes da partida na MagentaTV: “Queremos ser a equipe mais ativa em cada jogo, impor nosso estilo de jogo.”

    Kreis ainda não escalou Alexander Karachun, convocado posteriormente. O jogador de Schwenningen substitui na seleção alemã Daniel Fischbuch, futuro jogador do Colônia, que deixou o torneio devido a uma fratura na mão. Na baliza, Grubauer foi a escolha um tanto surpreendente, embora a “final” contra a Áustria esteja marcada para 24 horas depois.

    • Publicidade

  • A seleção da DEB começa nervosa, mas depois joga com garra

    A seleção da DEB começou nervosa; a primeira jogada em vantagem numérica, a décima primeira do torneio, não deu em nada, como de costume. Mas, pouco depois, Mik marcou com um chute curvo da linha azul, enquanto, na frente do gol, Nicolas Krämmer bloqueava a visão do goleiro húngaro Bence Balizs.

    Com a vantagem, a calma voltou ao jogo alemão, e a equipe de Kreis cercou os húngaros repetidamente em seu próprio terço. No entanto, quase não surgiram chances de gol. No décimo segundo power play, o impasse foi finalmente quebrado: Gawanke marcou depois que Stefan Loibl não conseguiu controlar o disco.

    “Era disso que estávamos precisando. Sabemos disso, já havíamos discutido”, disse Krämmer após o primeiro período. Na verdade, a penalidade contra os húngaros nem deveria ter ocorrido, pois Fabio Wagner acertou Marc Michaelis no rosto com o taco.

    O domínio continuou no segundo período, e a Hungria mal conseguia se livrar da pressão. Única falha: a equipe da DEB não aproveitou suas chances. Só pouco antes do fim do período Reichel ampliou o placar, com o 18º chute a gol no segundo tempo. “Hoje estamos pressionando bastante o gol adversário”, constatou o atacante Alexander Ehl.

    Gawanke marcou logo no início do terceiro período. A seleção alemã diminuiu um pouco o ritmo, e então os húngaros impediram o segundo shutout de Grubauer no Mundial. Outro gol foi anulado após um protesto da comissão técnica alemã. Grubauer havia sido impedido. Em seguida, Gawanke completou seu hat-trick com um chute de ângulo fechado.