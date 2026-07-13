A chegada de Mapi Leon é mais um sinal de que o London City Lionesses pode disputar seriamente o topo da WSL: o GOAL avalia as principais contratações da janela de transferências de verão feminina de 2026

Tivemos muitos casos assim no ano passado, quando o Manchester United e o Manchester City fizeram uma espécie de troca, com Grace Clinton e Jess Park mudando de clube, enquanto o London City Lionesses estabeleceu um novo recorde mundial com a contratação de Grace Geyoro, vinda do Paris Saint-Germain. Transferências milionárias são algo que devemos ficar atentos novamente neste verão, já que a sensação sueca Felicia Schroder já se juntou ao Real Madrid em uma negociação gigantesca.
Schroder é uma das jogadoras cujo contrato ainda não havia expirado e que mudou de clube; nomes como a atacante do PSG Romee Leuchter e a atacante do Chelsea Mayra Ramirez também podem deixar seus clubes caso recebam a oferta certa. Isso sem contar todas as jogadoras sem contrato que assinarão com novos clubes, com Salma Paralluelo entre as mais cobiçadas após deixar o Barcelona.
Algumas transferências acabam sendo positivas para todas as partes, mas muitas não, com as decisões de pelo menos um dos clubes — ou talvez até mesmo da própria jogadora — causando espanto. O GOAL está aqui, então, para garantir que você saiba quem saiu ganhando em cada grande negociação do futebol feminino. Ao longo da janela de transferências de verão, avaliaremos cada transferência à medida que ela ocorrer, permitindo que você acompanhe as grandes vencedoras — e perdedoras — da entressafra.
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