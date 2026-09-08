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A chance de Hadj Moussa no Barcelona! Van Bronckhorst perdoa ponta após colapso de transferência para a Arábia Saudita
Van Bronckhorst encerra a novela Hadj Moussa
O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, confirmou que o clube e Anis Hadj Moussa colocaram um ponto final no drama da transferência dos últimos dias. O ponta argelino foi incluído na delegação para o jogo de quarta-feira pela Champions League contra o Barcelona, no Camp Nou.
Hadj Moussa desfalcou a equipe na partida da liga de sábado contra o NEC após se atrasar em duas ocasiões, com Van Bronckhorst afirmando que sua cabeça não estava no jogo.
A turbulência teve origem em uma proposta de vários milhões de euros do clube saudita Al-Ittihad, que fracassou depois de eles não fornecerem uma garantia bancária exigida.
- Getty
Ponta se dirige ao elenco no campo de treinamento
Falando na entrevista coletiva pré-jogo do Feyenoord, na Espanha, Van Bronckhorst explicou como Hadj Moussa assumiu a responsabilidade para reconquistar seu lugar no grupo. O atacante de 24 anos se dirigiu pessoalmente aos companheiros de equipe durante o treino de terça-feira.
Van Bronckhorst considerou inaceitáveis as escolhas de Hadj Moussa em dia de jogo, mas elogiou sua reação depois que a janela de transferências se fechou.
"Ele falou com o grupo no campo de treinamento", afirmou Van Bronckhorst. "Foi sério e, em alguns momentos, recebeu risadas do elenco. Foi uma boa maneira de deixar isso para trás."
Portões fechados antes do teste no Camp Nou
Van Bronckhorst destacou que todo o elenco e a comissão técnica seguiram em frente juntos após as discussões internas de domingo. O técnico reiterou que Hadj Moussa continua sendo um ativo crucial, capaz de decidir partidas de alto nível.
O Feyenoord viajou para a Espanha com o estreante de 17 anos Jerayno Schaken incluído no grupo, enquanto Reiss Nelson ficou fora por lesão.
"Quando o acordo não se concretizou, ele virou a página", acrescentou Van Bronckhorst. "Não há jogo melhor para ele deixar o futebol falar por si."
- ZUMA Press Wire
Foco se volta para duelo com o Barcelona
Hadj Moussa retomou os treinos completos e pode atuar contra o Barcelona no Camp Nou na noite de quarta-feira.
O Feyenoord busca transformar sua recente vitória doméstica sobre o NEC em uma forte atuação de estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões.
Van Bronckhorst e seus jogadores vão tentar manter o foco totalmente no campo ao iniciarem sua campanha europeia.
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