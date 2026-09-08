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Alvino Hanafi

Traduzido por

A chance de Hadj Moussa no Barcelona! Van Bronckhorst perdoa ponta após colapso de transferência para a Arábia Saudita

Barcelona x Feyenoord
A. Hadj Moussa
G. van Bronckhorst
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões

O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, confirmou que Anis Hadj Moussa foi reintegrado ao elenco para o duelo da Liga dos Campeões contra o Barcelona. O atacante argelino conversou com os companheiros de equipe para resolver a situação após a frustrada transferência multimilionária em euros para o Al-Ittihad.

  • Van Bronckhorst encerra a novela Hadj Moussa

    O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, confirmou que o clube e Anis Hadj Moussa colocaram um ponto final no drama da transferência dos últimos dias. O ponta argelino foi incluído na delegação para o jogo de quarta-feira pela Champions League contra o Barcelona, no Camp Nou.

    Hadj Moussa desfalcou a equipe na partida da liga de sábado contra o NEC após se atrasar em duas ocasiões, com Van Bronckhorst afirmando que sua cabeça não estava no jogo.

    A turbulência teve origem em uma proposta de vários milhões de euros do clube saudita Al-Ittihad, que fracassou depois de eles não fornecerem uma garantia bancária exigida.

    • Publicidade
  • Anis Hadj MoussaGetty

    Ponta se dirige ao elenco no campo de treinamento

    Falando na entrevista coletiva pré-jogo do Feyenoord, na Espanha, Van Bronckhorst explicou como Hadj Moussa assumiu a responsabilidade para reconquistar seu lugar no grupo. O atacante de 24 anos se dirigiu pessoalmente aos companheiros de equipe durante o treino de terça-feira.

    Van Bronckhorst considerou inaceitáveis as escolhas de Hadj Moussa em dia de jogo, mas elogiou sua reação depois que a janela de transferências se fechou.

    "Ele falou com o grupo no campo de treinamento", afirmou Van Bronckhorst. "Foi sério e, em alguns momentos, recebeu risadas do elenco. Foi uma boa maneira de deixar isso para trás."

  • Portões fechados antes do teste no Camp Nou

    Van Bronckhorst destacou que todo o elenco e a comissão técnica seguiram em frente juntos após as discussões internas de domingo. O técnico reiterou que Hadj Moussa continua sendo um ativo crucial, capaz de decidir partidas de alto nível.

    O Feyenoord viajou para a Espanha com o estreante de 17 anos Jerayno Schaken incluído no grupo, enquanto Reiss Nelson ficou fora por lesão.

    "Quando o acordo não se concretizou, ele virou a página", acrescentou Van Bronckhorst. "Não há jogo melhor para ele deixar o futebol falar por si."

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  • imago-sport-1082608260.jpgZUMA Press Wire

    Foco se volta para duelo com o Barcelona

    Hadj Moussa retomou os treinos completos e pode atuar contra o Barcelona no Camp Nou na noite de quarta-feira.

    O Feyenoord busca transformar sua recente vitória doméstica sobre o NEC em uma forte atuação de estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões.

    Van Bronckhorst e seus jogadores vão tentar manter o foco totalmente no campo ao iniciarem sua campanha europeia.

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