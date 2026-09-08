O técnico do Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, confirmou que o clube e Anis Hadj Moussa colocaram um ponto final no drama da transferência dos últimos dias. O ponta argelino foi incluído na delegação para o jogo de quarta-feira pela Champions League contra o Barcelona, no Camp Nou.

Hadj Moussa desfalcou a equipe na partida da liga de sábado contra o NEC após se atrasar em duas ocasiões, com Van Bronckhorst afirmando que sua cabeça não estava no jogo.

A turbulência teve origem em uma proposta de vários milhões de euros do clube saudita Al-Ittihad, que fracassou depois de eles não fornecerem uma garantia bancária exigida.