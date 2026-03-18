A chance de conquistar o título se foi? Arne Slot recebe aviso de demissão na Liga dos Campeões pelo Liverpool, enquanto ex-jogador dos Reds reage a uma temporada que serviu de "despertar"

Slot pode não estar em posição de testemunhar esse futuro promissor, com a lenda do Liverpool, Jamie Carragher, sendo mais um a prever que mudanças podem estar por vir. Ele testemunhou vaias da torcida de Anfield após um decepcionante empate em 1 a 1 com o Tottenham, que corre risco de rebaixamento.

Ele disse agora à Sky Sports: “É preocupante, em termos do que o Liverpool está fazendo nesta temporada. O ponto mais importante é o quanto isso é preocupante para o técnico. Acho que há uma diferença entre a maioria dos torcedores online e aqueles que vão aos jogos. Não é fácil para a torcida do Liverpool se voltar contra um técnico que conquistou um título há menos de um ano, mas senti que houve uma grande mudança no domingo em relação ao que a torcida sentia pela equipe e pelo técnico.

“As vaias no final, aquelas foram vaias de verdade vindas de uma torcida descontente e insatisfeita. Acho que agora vai ser muito difícil para Arne Slot reconquistá-los. Uma vez que você perde essa torcida, é realmente difícil reconquistá-la.”

Carragher acrescentou: “O estilo de futebol não ajudou, mas eu sempre volto ao fato de que há jogadores que chegaram ao clube nesta temporada por muito dinheiro, jogadores talentosos, mas será que eles são jogadores do Liverpool?

“Não vou simplesmente jogar toda a culpa no técnico. Ele deve ter participado do recrutamento, então sim, ele é responsável por trazê-los, mas será que ele é como Jurgen Klopp em termos de pressão em todo o campo? Não. Ele queria um pouco mais de controle, mas vimos que, com os jogadores certos que ele tinha na temporada passada, eles ainda podiam ganhar o campeonato.

“Agora ele tem um perfil diferente de jogador, e não está preparado para fazer o que é necessário na Premier League. Mas, como sabemos em todos os times, o técnico é quem leva a culpa.”