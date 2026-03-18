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A chance de conquistar o título se foi? Arne Slot recebe aviso de demissão na Liga dos Campeões pelo Liverpool, enquanto ex-jogador dos Reds reage a uma temporada que serviu de "despertar"
A defesa do título desmoronou após uma janela de transferências recorde
Slot sempre enfrentou uma tarefa difícil em Merseyside depois de aceitar assumir o comando técnico no lugar de Jurgen Klopp. Ele parecia totalmente imperturbável diante dessa pressão ao conquistar o 20º título da primeira divisão para o clube mais ambicioso do país.
Com as bases aparentemente estabelecidas para construir outra dinastia dos Reds, somas históricas foram gastas durante a janela de transferências do verão de 2025 — com Florian Wirtz e Alexander Isak se tornando as contratações mais caras da história do futebol britânico. Pouco retorno foi visto desse investimento elaborado.
As esperanças de defender com sucesso o título da Premier League se esvaíram há algum tempo, e ainda há trabalho a ser feito para garantir uma classificação entre os cinco primeiros e a vaga na Liga dos Campeões de 2026-27. Não atingir essa meta específica pode sair caro.
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Slot será demitido se o Liverpool não conseguir se classificar para a Liga dos Campeões?
Heskey reconhece isso mesmo; o ex-atacante dos Reds — em entrevista concedida em parceria com a ToonieBet — disse ao GOAL: “A Liga dos Campeões é muito, muito importante. Ficar de fora da Liga dos Campeões pode ser difícil de engolir. Ele vai precisar disso, para ser sincero. Tem sido uma temporada muito, muito interessante para Arne, porque tudo aquilo pelo qual o elogiamos na temporada passada não aconteceu de forma alguma nesta temporada. Foi uma revelação para ele e para todos.”
Slot se recusa a jogar a toalha. O Liverpool está nas quartas de final da FA Cup, onde enfrentará o Manchester City, e tem apenas um gol de desvantagem a superar no confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray.
Slot disse, em resposta àqueles que consideram a campanha do Liverpool um fracasso: “Nesta temporada, acho que é seguro e justo dizer que tem sido muito mais difícil do que na temporada passada. Mas, mesmo assim, estamos conseguindo conquistar coisas: chegamos às quartas de final da FA Cup e às oitavas de final na Europa.
“Acho que temos um elenco que já demonstrou nesta temporada que evoluímos. E esses jogadores serão capazes de evoluir muito mais nos próximos anos. Portanto, como já disse várias vezes, o futuro parece brilhante para o Liverpool.”
Carragher reage à reação negativa da torcida de Anfield contra Slot
Slot pode não estar em posição de testemunhar esse futuro promissor, com a lenda do Liverpool, Jamie Carragher, sendo mais um a prever que mudanças podem estar por vir. Ele testemunhou vaias da torcida de Anfield após um decepcionante empate em 1 a 1 com o Tottenham, que corre risco de rebaixamento.
Ele disse agora à Sky Sports: “É preocupante, em termos do que o Liverpool está fazendo nesta temporada. O ponto mais importante é o quanto isso é preocupante para o técnico. Acho que há uma diferença entre a maioria dos torcedores online e aqueles que vão aos jogos. Não é fácil para a torcida do Liverpool se voltar contra um técnico que conquistou um título há menos de um ano, mas senti que houve uma grande mudança no domingo em relação ao que a torcida sentia pela equipe e pelo técnico.
“As vaias no final, aquelas foram vaias de verdade vindas de uma torcida descontente e insatisfeita. Acho que agora vai ser muito difícil para Arne Slot reconquistá-los. Uma vez que você perde essa torcida, é realmente difícil reconquistá-la.”
Carragher acrescentou: “O estilo de futebol não ajudou, mas eu sempre volto ao fato de que há jogadores que chegaram ao clube nesta temporada por muito dinheiro, jogadores talentosos, mas será que eles são jogadores do Liverpool?
“Não vou simplesmente jogar toda a culpa no técnico. Ele deve ter participado do recrutamento, então sim, ele é responsável por trazê-los, mas será que ele é como Jurgen Klopp em termos de pressão em todo o campo? Não. Ele queria um pouco mais de controle, mas vimos que, com os jogadores certos que ele tinha na temporada passada, eles ainda podiam ganhar o campeonato.
“Agora ele tem um perfil diferente de jogador, e não está preparado para fazer o que é necessário na Premier League. Mas, como sabemos em todos os times, o técnico é quem leva a culpa.”
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Quando foi a última vez que o Liverpool ficou de fora da Liga dos Campeões?
Slot está plenamente ciente de que a responsabilidade por quaisquer supostas falhas nesta temporada recairá inteiramente sobre seus ombros. Ele tem contrato com o Anfield até o verão de 2027, mas é possível que esse acordo seja rescindido 12 meses antes do previsto. A última vez que o Liverpool ficou de fora da Liga dos Campeões foi na temporada 2023-24 — a última de Klopp no comando — e o clube está desesperado para evitar que essa situação se repita.
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