(C)Getty Images
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A casa de Lamine Yamal foi alvo de uma tentativa de arrombamento após a Espanha se classificar para a final da Copa do Mundo
Intervenção da segurança impede tentativa de roubo
A tentativa de invasão ocorreu na residência de Yamal, em Esplugues de Llobregat, Barcelona, logo após a vitória da Espanha sobre a França no Texas. Apesar de o jogador estar a milhares de milhas de distância, disputando o título máximo do futebol, sua equipe de segurança particular permaneceu em alerta máximo e conseguiu impedir qualquer perda de bens.
De acordo com a Euro News, a equipe de segurança avistou duas pessoas encapuzadas nas imagens das câmeras de segurança enquanto tentavam escalar o muro ao redor da mansão. A reação rápida dos guardas assustou os ladrões, que fugiram do local antes que pudessem entrar na casa ou levar quaisquer objetos de valor.
- AFP
Investigação policial em andamento em Barcelona
As autoridades locais, especificamente os Mossos d'Esquadra, foram alertadas imediatamente após os suspeitos terem sido avistados. Embora os intrusos tenham conseguido fugir antes que a polícia chegasse ao local, está em andamento uma investigação para identificar e localizar os dois indivíduos encapuzados.
Peritos forenses e investigadores estão, neste momento, analisando minuciosamente as imagens captadas pelo sistema de videovigilância da mansão. A polícia espera que as evidências digitais forneçam detalhes suficientes para localizar os indivíduos envolvidos na tentativa de invasão da residência de alto perfil.
Um alvo comum para gangues organizadas
Este incidente não é um caso isolado, já que várias outras residências no mesmo condomínio foram alvo de roubos nos últimos meses. Gangues organizadas em toda a Europa continuam a ter como alvo as casas de jogadores de futebol profissionais, cientes dos itens de luxo de alto valor, como joias e relógios, que costumam ser guardados nelas.
Yamal, que ocasionalmente compartilha detalhes de sua vida e de seus itens de luxo nas redes sociais, tornou-se inadvertidamente alvo desses grupos criminosos. Esses roubos direcionados durante grandes torneios têm se tornado uma preocupação para os jogadores que representam suas seleções nacionais no exterior.
- AFP
A história da famosa mansão
A propriedade em questão pertencia anteriormente ao ex-zagueiro do Barcelona Gerard Piqué e à estrela pop mundial Shakira. Ela voltou a ser destaque recentemente quando Yamal exibiu a mansão pouco antes de partir para a Copa do Mundo na América do Norte.
Enquanto o astro de 19 anos se prepara para a partida mais importante de sua carreira na final, o foco na Catalunha continua sendo garantir a proteção de sua família e de seus bens. Por enquanto, a tentativa frustrada serve como um forte lembrete dos riscos de segurança que acompanham a ascensão meteórica dos jovens talentos mais promissores do futebol.
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