A casa de Lamine Yamal foi alvo de uma tentativa de arrombamento após a Espanha se classificar para a final da Copa do Mundo

A tentativa de invasão ocorreu na residência de Yamal, em Esplugues de Llobregat, Barcelona, logo após a vitória da Espanha sobre a França no Texas. Apesar de o jogador estar a milhares de milhas de distância, disputando o título máximo do futebol, sua equipe de segurança particular permaneceu em alerta máximo e conseguiu impedir qualquer perda de bens.

De acordo com a Euro News, a equipe de segurança avistou duas pessoas encapuzadas nas imagens das câmeras de segurança enquanto tentavam escalar o muro ao redor da mansão. A reação rápida dos guardas assustou os ladrões, que fugiram do local antes que pudessem entrar na casa ou levar quaisquer objetos de valor.



