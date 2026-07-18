A Casa Branca sai em defesa da Argentina em relação à faixa sobre as Malvinas, enquanto a FIFA pondera medidas disciplinares

Em um desdobramento surpreendente, a Casa Branca defendeu oficialmente o direito da seleção argentina de exibir uma faixa reivindicando a soberania sobre as Ilhas Malvinas. A polêmica surgiu depois que os jogadores exibiram um cartaz com os dizeres “Las Malvinas son Argentinas” — que significa “As Malvinas são argentinas” — durante as comemorações após a decisiva partida das semifinais da Copa do Mundo contra a Inglaterra na última quarta-feira, vencida pela Argentina por 2 a 1. A atitude colocou o governo dos Estados Unidos em desacordo com autoridades do Reino Unido, que exigiram uma investigação rigorosa sobre o incidente.

Andrew Giuliani, chefe da força-tarefa da Casa Branca para a FIFA, se pronunciou sobre a situação na sexta-feira, sugerindo que os Estados Unidos não penalizariam tais manifestações. Ao responder a repórteres sobre se os jogadores estavam errados, Giuliani afirmou: “Acreditamos nos nossos direitos da Primeira Emenda aqui nos Estados Unidos da América.” Ele acrescentou ainda que a seleção argentina teve a oportunidade e a liberdade de “fazer essas declarações” enquanto competia em solo americano durante o torneio, citando as proteções constitucionais do país à liberdade de expressão.