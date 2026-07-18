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A Casa Branca sai em defesa da Argentina em relação à faixa sobre as Malvinas, enquanto a FIFA pondera medidas disciplinares
A Casa Branca invoca os direitos garantidos pela Primeira Emenda
Em um desdobramento surpreendente, a Casa Branca defendeu oficialmente o direito da seleção argentina de exibir uma faixa reivindicando a soberania sobre as Ilhas Malvinas. A polêmica surgiu depois que os jogadores exibiram um cartaz com os dizeres “Las Malvinas son Argentinas” — que significa “As Malvinas são argentinas” — durante as comemorações após a decisiva partida das semifinais da Copa do Mundo contra a Inglaterra na última quarta-feira, vencida pela Argentina por 2 a 1. A atitude colocou o governo dos Estados Unidos em desacordo com autoridades do Reino Unido, que exigiram uma investigação rigorosa sobre o incidente.
Andrew Giuliani, chefe da força-tarefa da Casa Branca para a FIFA, se pronunciou sobre a situação na sexta-feira, sugerindo que os Estados Unidos não penalizariam tais manifestações. Ao responder a repórteres sobre se os jogadores estavam errados, Giuliani afirmou: “Acreditamos nos nossos direitos da Primeira Emenda aqui nos Estados Unidos da América.” Ele acrescentou ainda que a seleção argentina teve a oportunidade e a liberdade de “fazer essas declarações” enquanto competia em solo americano durante o torneio, citando as proteções constitucionais do país à liberdade de expressão.
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Ameaça de processo disciplinar da FIFA
Apesar do apoio de Washington, a federação argentina de futebol ainda enfrenta obstáculos jurídicos significativos junto ao órgão que rege o esporte mundialmente. A FIFA está atualmente avaliando a possibilidade de tomar medidas disciplinares contra a seleção, já que a organização mantém regulamentos rígidos em relação a declarações políticas, religiosas ou pessoais feitas durante as partidas.
A exibição da faixa é vista por muitos como uma clara violação desses protocolos, que têm como objetivo manter o futebol internacional focado exclusivamente no esporte, e não em disputas territoriais.
Downing Street revida
O governo britânico reagiu veementemente ao gesto, apoiando os apelos para que a FIFA investigue o caso a fundo. Um porta-voz do primeiro-ministro expressou a posição firme do Reino Unido quanto à soberania das ilhas, que continuam sendo um território britânico ultramarino. O porta-voz oficial de Downing Street declarou: “A Copa do Mundo pode não ser nossa, mas as Ilhas Malvinas definitivamente são. Nosso compromisso com as Malvinas nunca vacilará.”
Esse sentimento foi compartilhado pelo secretário de Negócios, Peter Kyle, que sugeriu que a entidade que rege o futebol mundial deve assumir a liderança para lidar com a provocação. O número 10 acrescentou que, embora qualquer possível ação contra os jogadores argentinos seja “uma questão para a FIFA”, eles apoiam totalmente uma investigação sobre o que descrevem como uma intromissão política desnecessária no esporte. O governo do Reino Unido sustenta que o referendo de 2013, no qual 99,8% dos habitantes das ilhas votaram pela permanência como território do Reino Unido, resolveu a questão da autodeterminação.
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Moradores da ilha exigem o fim do “jogo político”
O governo das Ilhas Malvinas expressou sua frustração com o uso contínuo das ilhas como ferramenta de propaganda durante partidas de futebol. Em comunicado oficial, eles afirmaram estar “decepcionados, mas não surpresos” com a faixa. O comunicado continuava: “Não queremos ver a política sendo trazida para o esporte. Tampouco queremos que as ilhas e seu povo sejam usados como moeda de troca política em todas as conversas sobre a Inglaterra e a Argentina.”
A tensão também foi alimentada por comentários da vice-presidente argentina Victoria Villarruel, que elogiou os jogadores nas redes sociais. Após a vitória, ela postou no X que “não foi apenas mais uma partida”, acompanhado de um vídeo mostrando soldados argentinos. Ela escreveu: “As Malvinas são argentinas. Eles proibiram que as levássemos ao estádio e se esqueceram de que as carregamos em nosso sangue e em nossos corações.”
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