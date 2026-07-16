A Casa Branca confirma que o presidente Donald Trump assistirá à final da Copa do Mundo entre a Argentina e a Espanha

Trump mantém uma relação bem documentada com Infantino, que lhe entregou o primeiro Prêmio da Paz da FIFA em dezembro de 2025.

No entanto, esses laços estreitos se tornaram o centro de uma controvérsia recente depois que Folarin Balogun foi expulso com um cartão vermelho questionável na partida contra a Bósnia e Herzegovina. Embora a FIFA tenha uma regra de não recurso para cartões vermelhos emitidos durante partidas da Copa do Mundo, a suspensão do atacante americano foi suspensa por um ano pela entidade. No mesmo dia da decisão, Trump revelou que pediu à FIFA para rever a decisão. Apesar de seus comentários, a FIFA mantém que sua decisão de suspender o cartão vermelho de Balogun foi imparcial e não é incomum no esporte.

Trump não assistiu a nenhuma partida nesta Copa do Mundo, embora vários membros de seu governo tenham comparecido ao longo do torneio. Ele também deve participar de uma recepção da FIFA na Trump Tower na sexta-feira, antes de seguir para a final no Estádio de Nova York/Nova Jersey dois dias depois.



