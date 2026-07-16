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A Casa Branca confirma que o presidente Donald Trump assistirá à final da Copa do Mundo entre a Argentina e a Espanha
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O presidente Donald Trump assistirá à final da Copa do Mundo deste domingo entre Espanha e Argentina, confirmou a Casa Branca na tarde desta quinta-feira.
Será a primeira partida que Trump assistirá durante o torneio, apesar de ter expressado repetidamente seu apoio ao futebol e desempenhado um papel de destaque nos preparativos para a competição. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já confirmou que Trump se juntará a ele na entrega do troféu à equipe vencedora.
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Uma tradição da Copa do Mundo
A presença de Trump segue uma longa tradição de chefes de Estado comparecerem às finais da Copa do Mundo, especialmente quando seu país é o anfitrião do torneio.
O emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad Al Thani, participou da cerimônia de entrega após a vitória da Argentina em 2022, colocando um bisht tradicional em Lionel Messi antes de Infantino lhe entregar o troféu. O presidente russo, Vladimir Putin, também esteve presente quando a França recebeu suas medalhas e ergueu o troféu em Moscou, em 2018.
Infantino confirmou em junho que Trump participaria da cerimônia de entrega deste ano.
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Precedente na Copa do Mundo de Clubes
A aparição de Trump ocorre pouco mais de um ano depois de ele ter sido o centro das atenções na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, entregando o troféu ao Chelsea e permanecendo no pódio durante as comemorações da equipe.
O Chelsea sabia que Trump entregaria o troféu, mas, segundo relatos, não sabia que ele permaneceria no palco durante a cerimônia de levantamento do troféu. O craque do Chelsea, Cole Palmer, admitiu posteriormente que a permanência de Trump no palco havia deixado os jogadores confusos.
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Balogun e Trump
Trump mantém uma relação bem documentada com Infantino, que lhe entregou o primeiro Prêmio da Paz da FIFA em dezembro de 2025.
No entanto, esses laços estreitos se tornaram o centro de uma controvérsia recente depois que Folarin Balogun foi expulso com um cartão vermelho questionável na partida contra a Bósnia e Herzegovina. Embora a FIFA tenha uma regra de não recurso para cartões vermelhos emitidos durante partidas da Copa do Mundo, a suspensão do atacante americano foi suspensa por um ano pela entidade. No mesmo dia da decisão, Trump revelou que pediu à FIFA para rever a decisão. Apesar de seus comentários, a FIFA mantém que sua decisão de suspender o cartão vermelho de Balogun foi imparcial e não é incomum no esporte.
Trump não assistiu a nenhuma partida nesta Copa do Mundo, embora vários membros de seu governo tenham comparecido ao longo do torneio. Ele também deve participar de uma recepção da FIFA na Trump Tower na sexta-feira, antes de seguir para a final no Estádio de Nova York/Nova Jersey dois dias depois.
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