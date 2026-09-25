Tuchel parece ter outras ideias. Questionado se os dias de Maguire como internacional de alto nível haviam acabado, o ex-jogador da seleção inglesa Walker, que falava com exclusividade à GOAL, cortesia da KingWins, disse: “Você pensaria que sim, mas, em termos de confiança, acho que ele apanhou bastante em alguns momentos. Às vezes, não é fácil se recuperar disso, porque, no minuto em que você comete um erro ou perde um jogo, todo mundo cai em cima de você.

“Ele precisa baixar a cabeça, ter uma sequência no Manchester United e jogar bem. Não acho que ele deva estar pensando na Inglaterra neste momento. Ele deveria estar concentrado em voltar a ser o jogador que era.

“Se surgir uma oportunidade na Inglaterra porque alguém se lesionou ou algo aconteceu, então, claro, tem de aproveitar a chance. Não estou dizendo que ele deva descartar a Inglaterra. Ele só precisa se concentrar no futebol de clube e tirar da cabeça as dúvidas que outras pessoas têm sobre ele.

“Eu assisti a Manchester United e Fulham e, sinceramente, havia duas defesas ruins em campo. As duas equipes pareciam desorganizadas e poderia ter terminado 5 a 5.

“Maguire tem qualidade. E também não acho que a defesa da Inglaterra seja uma certeza absoluta. Se você está sofrendo muitos gols em um grande torneio, especialmente quando tem dois volantes à sua frente, há algo a ser resolvido.

“Você ganha torneios e ligas sem sofrer gols. Olhe para o Arsenal. Quando você começa a ficar vulnerável, se coloca sob pressão. Se você precisa marcar dois ou três gols toda semana só para ganhar uma partida, isso não vai acontecer o tempo todo.”