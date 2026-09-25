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A carreira de Harry Maguire pela Inglaterra acabou? O ex-zagueiro da seleção inglesa Des Walker explica por que o defensor do Manchester United pode ficar parado em 66 jogos pela seleção
Maguire é deixado de fora da convocação para a Copa do Mundo de 2026
Depois de passar 18 meses no limbo, Maguire foi reconduzido à seleção da Inglaterra para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo, em março de 2026. Ele participou dos jogos contra Uruguai e Japão.
No verão, não houve lugar para ele no avião para a América do Norte, com John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn e Jarell Quansah sendo os escolhidos. Trevoh Chalobah foi convocado como cobertura após uma lesão de Tino Livramento.
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A confiança foi reconquistada no Manchester United
Maguire manifestou sua decepção por ter sido preterido, já que nunca havia deixado seu país na mão em grandes torneios. No entanto, ele vem lutando há algum tempo para transformar os céticos em crentes.
Sérias dúvidas sobre seu futuro em Old Trafford surgiram quando perdeu a braçadeira de capitão do clube e foi para o banco, mas recuperou prestígio e confiança em Manchester, o que levou à assinatura de um novo contrato de 12 meses.
Maguire tem sido presença constante sob o comando de Michael Carrick, enquanto tenta estancar os problemas defensivos em 2026-27, e muitos sugerem que o zagueiro de 33 anos, de estilo sem firulas, ainda pode colocar sua vasta experiência a serviço da Inglaterra.
Maguire fez sua última partida pela Inglaterra?
Tuchel parece ter outras ideias. Questionado se os dias de Maguire como internacional de alto nível haviam acabado, o ex-jogador da seleção inglesa Walker, que falava com exclusividade à GOAL, cortesia da KingWins, disse: “Você pensaria que sim, mas, em termos de confiança, acho que ele apanhou bastante em alguns momentos. Às vezes, não é fácil se recuperar disso, porque, no minuto em que você comete um erro ou perde um jogo, todo mundo cai em cima de você.
“Ele precisa baixar a cabeça, ter uma sequência no Manchester United e jogar bem. Não acho que ele deva estar pensando na Inglaterra neste momento. Ele deveria estar concentrado em voltar a ser o jogador que era.
“Se surgir uma oportunidade na Inglaterra porque alguém se lesionou ou algo aconteceu, então, claro, tem de aproveitar a chance. Não estou dizendo que ele deva descartar a Inglaterra. Ele só precisa se concentrar no futebol de clube e tirar da cabeça as dúvidas que outras pessoas têm sobre ele.
“Eu assisti a Manchester United e Fulham e, sinceramente, havia duas defesas ruins em campo. As duas equipes pareciam desorganizadas e poderia ter terminado 5 a 5.
“Maguire tem qualidade. E também não acho que a defesa da Inglaterra seja uma certeza absoluta. Se você está sofrendo muitos gols em um grande torneio, especialmente quando tem dois volantes à sua frente, há algo a ser resolvido.
“Você ganha torneios e ligas sem sofrer gols. Olhe para o Arsenal. Quando você começa a ficar vulnerável, se coloca sob pressão. Se você precisa marcar dois ou três gols toda semana só para ganhar uma partida, isso não vai acontecer o tempo todo.”
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Jogos da Inglaterra em 2026: Liga das Nações começa contra a Espanha
A Inglaterra espera mostrar um sistema defensivo um pouco mais sólido na abertura de sua mais recente campanha da Liga das Nações da Uefa. A atual campeã da Copa do Mundo, a Espanha, está marcada para ir a Wembley no sábado, no início da disputa do Grupo A3.
Tchéquia e Croácia também estarão no caminho ao longo das próximas duas semanas, com Maguire entre aqueles que foram deixados para acompanhar tudo de longe. Ele passará um tempo no campo de treinamento em Carrington enquanto o United, que não vence há três partidas e somou apenas dois pontos dos últimos nove disputados na Premier League, faz a contagem regressiva para o duelo em casa com o Tottenham em 10 de outubro.
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