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“A cara de um jogador profissional” – O Chelsea foi alertado de que os rumores sobre a transferência de Cole Palmer devem preocupá-los, já que o meia, que tem sido associado ao Manchester United, “perdeu” seu brilho
Um gasto enorme, mas o que trarão as próximas janelas de transferências?
Foram gastos grandes somas de dinheiro para montar um elenco capaz de conquistar os troféus da Liga de Conferências e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2025. Enzo Maresca, o homem que comandou essas conquistas, foi demitido em janeiro e substituído por Liam Rosenior.
Ele tem enfrentado dificuldades para apresentar resultados e desempenhos consistentes em uma função extremamente exigente, o que levou o Chelsea a ficar sete pontos atrás das vagas de classificação para a Liga dos Campeões. A ausência do futebol de elite europeu no oeste de Londres na próxima temporada pode levar várias figuras de destaque a avaliarem suas opções na próxima janela de transferências.
O campeão da Copa do Mundo Enzo Fernández já gerou um debate acalorado ao admitir interesse em jogar por um gigante de Madri algum dia, enquanto se especula sobre um retorno do jogador da seleção inglesa Palmer às suas raízes em Manchester — já que ele é torcedor do United desde a infância.
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Será que Palmer e Fernández vão deixar o Chelsea neste verão?
Questionado se o Chelsea deveria se preocupar com os rumores de saída, já que figuras-chave parecem não estar muito satisfeitas com o ambiente atual, o ex-jogador do Blues Parker — em declarações concedidas à Spreadex Sports — disse ao GOAL em entrevista exclusiva: “Eles deveriam estar 100% preocupados com isso. Os jogadores talvez não queiram, de fato, jogar nesse ambiente, da maneira como o clube está sendo administrado.
“Acho que eu estaria exatamente na mesma situação. Quando você assina com um clube de futebol, é porque gosta do técnico. Não sou daqueles que acreditam nessa história moderna de ‘gosto do projeto do técnico’. Que grande bobagem. Soa bem e todo mundo acha que você é bem esperto. Basta dizer a verdade — você quer jogar por aquele clube e gosta do técnico. Foi o técnico que te convenceu, não um diretor de futebol ou algo do tipo, porque a pessoa que você quer impressionar é o técnico.
“O problema é que, no momento, a maioria dos treinadores não tem realmente voz ativa. É o que eles estão acostumados. Então, agora eles estão olhando para isso e dizendo a si mesmos: ‘não, isso não está certo’. O treinador anterior [Maresca] falou muito para realmente fazer as pessoas discutirem o assunto, e tudo isso está se concretizando.
“Então, quando seu jogador de 100 milhões de libras [Fernandez] diz que quer sair, e seu jogador mais eficaz, Cole Palmer, de repente você vê o desempenho dele cair. Ele está sem energia, parece sem vida, tem a cara de um jogador de cartas neste momento. Ele não está criando muitas jogadas, está fazendo tudo sozinho, ao invés de, como antes, armar jogadas para todos. Ele simplesmente perdeu isso. Então surgem os rumores a respeito.”
Será que o BlueCo é o problema do Chelsea?
Parker acrescentou sobre o que o Chelsea está fazendo de errado como um todo: “Acho que é preciso se preocupar nesse sentido — com o que aconteceu com o clube de futebol e com a empresa por trás dele. Eles precisam fazer uma autoavaliação e refletir sobre o que estão fazendo.
“Como eu disse antes, o futebol agora mudou repentinamente: antes as pessoas falavam dele como um negócio, mas agora foi além do negócio. Chegou ao topo do mundo dos negócios como uma corporação. Agora vejo isso como um lugar para se vir e ganhar dinheiro.
“O Chelsea é quem daria o pontapé inicial, a conversa partiu de lá, mas você olha para outros clubes que têm problemas, o Tottenham, por exemplo, e descobre que o problema começa no topo. Isso só vai continuar enquanto for permitido.
“Há tantos bons jogadores por aí, mas eles estão perdendo oportunidades por causa da forma como esses clubes de futebol estão sendo administrados agora, quando os treinadores não têm voz. Se você está disposto a fazer isso como treinador porque está desesperado para participar, então, às vezes, acho que você pode estar se subestimando.”
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Será que Rosenior conseguirá corresponder às expectativas e evitar as demissões?
Rosenior, que enfrenta perguntas incômodas sobre seu próprio futuro após apenas 22 jogos no comando, é considerado mais um fantoche do grupo de proprietários do BlueCo, depois de ter sido transferido para Stamford Bridge a partir de um cargo no clube francês afiliado ao Chelsea, o Estrasburgo.
Ele precisa provar que é capaz de corresponder às expectativas dos membros da diretoria, dos torcedores e dos jogadores. Se não conseguir isso, nomes como Fernandez e Palmer podem muito bem estar de saída nas próximas janelas de transferências.