“A cara de um jogador profissional” – O Chelsea foi alertado de que os rumores sobre a transferência de Cole Palmer devem preocupá-los, já que o meia, que tem sido associado ao Manchester United, “perdeu” seu brilho

Questionado se o Chelsea deveria se preocupar com os rumores de saída, já que figuras-chave parecem não estar muito satisfeitas com o ambiente atual, o ex-jogador do Blues Parker — em declarações concedidas à Spreadex Sports — disse ao GOAL em entrevista exclusiva: “Eles deveriam estar 100% preocupados com isso. Os jogadores talvez não queiram, de fato, jogar nesse ambiente, da maneira como o clube está sendo administrado.

“Acho que eu estaria exatamente na mesma situação. Quando você assina com um clube de futebol, é porque gosta do técnico. Não sou daqueles que acreditam nessa história moderna de ‘gosto do projeto do técnico’. Que grande bobagem. Soa bem e todo mundo acha que você é bem esperto. Basta dizer a verdade — você quer jogar por aquele clube e gosta do técnico. Foi o técnico que te convenceu, não um diretor de futebol ou algo do tipo, porque a pessoa que você quer impressionar é o técnico.

“O problema é que, no momento, a maioria dos treinadores não tem realmente voz ativa. É o que eles estão acostumados. Então, agora eles estão olhando para isso e dizendo a si mesmos: ‘não, isso não está certo’. O treinador anterior [Maresca] falou muito para realmente fazer as pessoas discutirem o assunto, e tudo isso está se concretizando.

“Então, quando seu jogador de 100 milhões de libras [Fernandez] diz que quer sair, e seu jogador mais eficaz, Cole Palmer, de repente você vê o desempenho dele cair. Ele está sem energia, parece sem vida, tem a cara de um jogador de cartas neste momento. Ele não está criando muitas jogadas, está fazendo tudo sozinho, ao invés de, como antes, armar jogadas para todos. Ele simplesmente perdeu isso. Então surgem os rumores a respeito.”