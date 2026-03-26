A campeã olímpica da equipe britânica, Keely Hodgkinson, ironiza o West Ham em meio à polêmica sobre o Estádio de Londres

Hodgkinson ironizou a tradicional falta de títulos do West Ham, em meio ao aumento das tensões em torno do uso do London Stadium. A especialista nos 800 metros, que recentemente conquistou a medalha de ouro no Mundial em pista coberta, somando-a ao seu título olímpico, reagiu com veemência à notícia de que o West Ham poderia não estar disposto a ceder o estádio por um período de três semanas em setembro de 2029 para sediar o Campeonato Mundial de Atletismo.

Em resposta a uma reportagem no X sobre o risco da candidatura de Londres, Hodgkinson escreveu: “A equipe britânica trará mais medalhas para aquele estádio do que o West Ham viu em toda a sua história.” A postagem, acompanhada de emojis de risadas e corações, rapidamente se tornou viral, destacando a frustração da comunidade do atletismo em relação ao uso principal do estádio.



