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A campeã olímpica da equipe britânica, Keely Hodgkinson, ironiza o West Ham em meio à polêmica sobre o Estádio de Londres
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Estrela olímpica lança provocação sobre "medalha" ao Hammers
Hodgkinson ironizou a tradicional falta de títulos do West Ham, em meio ao aumento das tensões em torno do uso do London Stadium. A especialista nos 800 metros, que recentemente conquistou a medalha de ouro no Mundial em pista coberta, somando-a ao seu título olímpico, reagiu com veemência à notícia de que o West Ham poderia não estar disposto a ceder o estádio por um período de três semanas em setembro de 2029 para sediar o Campeonato Mundial de Atletismo.
Em resposta a uma reportagem no X sobre o risco da candidatura de Londres, Hodgkinson escreveu: “A equipe britânica trará mais medalhas para aquele estádio do que o West Ham viu em toda a sua história.” A postagem, acompanhada de emojis de risadas e corações, rapidamente se tornou viral, destacando a frustração da comunidade do atletismo em relação ao uso principal do estádio.
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Calendário da Premier League ameaça candidatura de Londres
O conflito decorre do contrato de locação do West Ham no antigo Estádio Olímpico, que lhe garante prioridade para os jogos em casa durante a temporada de futebol. A World Athletics prefere uma data em setembro para seu principal evento, a fim de que ele sirva como grande final da temporada, mas isso entra em conflito direto com as primeiras rodadas da Premier League e das competições europeias.
Dina Asher-Smith também se juntou ao coro de desaprovação, postando uma foto do lado de fora do local no Instagram com a legenda: “West Ham, por favor, não brinquem conosco.” Os atletas estão ansiosos para competir em casa em 2029, ano em que estrelas como Hodgkinson e Josh Kerr estariam no auge de suas carreiras, após a recente conquista de três medalhas de ouro no Mundial de Atletismo em Pista Coberta.
Lord Coe questiona acordo “generoso” sobre o estádio
O presidente da World Athletics, Lord Coe, se pronunciou sobre a situação, fazendo uma referência sutil ao acordo vantajoso que levou o West Ham a se mudar para o local financiado pelos contribuintes em 2013. Quando questionado sobre o acordo, Coe observou: “Fiz parte da diretoria de um clube da Premier League [como curador da Fundação Chelsea] e tenho uma relação muito próxima com outro [Manchester United], e acho que eles teriam ficado bastante satisfeitos com esse acordo.”
O West Ham manteve-se firme em sua posição jurídica, divulgando um comunicado no início deste mês que dizia: “O West Ham United continua em um diálogo construtivo com o London Stadium a respeito das datas potenciais para a proposta de licitação e aguarda mais informações. Quaisquer decisões permanecem sujeitas à cláusula de prioridade absoluta do clube, um direito contratual que garante que os jogos do West Ham United tenham prioridade durante a temporada de futebol.”
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A corrida para 2029 se intensifica
Com a candidatura de Londres atualmente paralisada devido à disputa sobre o calendário, outras grandes cidades internacionais estão prontas para aproveitar a oportunidade. Espera-se que Roma, Munique e Nairóbi apresentem candidaturas rivais para o grande evento de 2029. Lord Coe insistiu que a data de setembro é vital para a clareza do esporte, evitando situações em que os torcedores fiquem “confusos” com atletas competindo em provas menores imediatamente após um grande campeonato.
As propostas finais para o evento devem ser apresentadas no início de agosto, mas sem a garantia de que o Parque Olímpico estará disponível, as esperanças do Reino Unido de trazer os melhores do mundo de volta a Londres continuam fracas. Para Hodgkinson e suas companheiras de equipe, a batalha pelo estádio está se mostrando tão competitiva quanto as corridas na pista.