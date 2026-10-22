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A camisa 10 de Lionel Messi não “matou” Ansu Fati, mas ex-astro do Monaco admite que promessa do Barcelona não correspondeu ao seu “grande” potencial
Fruto do lendário sistema de formação de La Masia
Revelado pela renomada La Masia, na Catalunha, Fati ganhou destaque ao fazer sua estreia oficial aos 16 anos. Na época, era considerado a maior promessa do futebol e um possível herdeiro do trono de Messi.
Sua carreira profissional começou bem, com a expectativa de que viria muito mais pela frente. Uma ruptura do menisco durante a temporada 2020/21, porém, deixou-o fora de ação por mais de 300 dias e freou seu progresso inicial.
Fati disputou 51 partidas pelo Barcelona em 2022/23 e chegou pela primeira vez aos dois dígitos em gols marcados, mas nunca mais foi exatamente o mesmo jogador depois de enfrentar uma sequência difícil de lesões. Ele foi emprestado ao Brighton em 2023/24.
Teve pouco impacto na Premier League, o que levou à aprovação de outra transferência quando o Mônaco demonstrou interesse. Fati concluiu uma transferência em definitivo para o clube no verão de 2026 e assinou um contrato de quatro anos.
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Fati herdou a camisa 10 do Barcelona de Messi
Ainda em busca de sua melhor forma física e técnica, o jogador soma 10 partidas pela seleção espanhola. Será que assumir a camisa 10 de Messi há cinco anos acabou prejudicando Fati? Ao ouvir essa pergunta, Grimandi, ex-jogador do Monaco que falou por cortesia do BetVictor Online Casino, disse à GOAL: “Infelizmente, o corpo dele não o ajudou a render. Ele sofreu muitas lesões.
“Ele era um jogador talentoso quando era jovem. Eu o acompanhava muito porque fui vê-lo jogar muitas vezes quando ele estava no Barcelona. Não acho que a pressão tenha acabado com ele. Acho que o corpo dele não o ajudou a render.
“Não acho que ele tenha a capacidade de [Lamine] Yamal. Ele ainda está abaixo desses jogadores de ponta, mas é uma pena, porque poderia ter sido um grande jogador. Ele ainda tem tempo para chegar lá, mas, até agora, acho que não correspondeu ao que esperávamos dele quando era jovem.
“Não acho que seja a pressão de receber a camisa 10 que esteja acabando com ele. Ele é talentoso, mas não tanto quanto os jogadores de ponta.”
Fati vai se transferir para outro clube de elite no futuro?
Fati ainda tem apenas 23 anos, o que significa que o tempo está a seu favor para recuperar o brilho perdido. Será que ele conseguiria voltar ao topo do futebol mundial e chegar a outro clube de elite em algum momento?
Ao responder à pergunta, Grimandi acrescentou: “Antes de tudo, acho que ele precisa render em seu clube neste momento, mas não consegue porque não joga. Para mim, o importante é voltar à forma, ter uma sequência de jogos no clube e marcar gols.
“Mas ele não faz isso há algumas temporadas. Então, seu próximo objetivo é jogar partida após partida e manter o corpo em forma para ver do que é capaz. Ele vai marcar gols porque tem isso dentro de si, mas agora precisa jogar por seis meses seguidos para ter certeza de que consegue.”
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Atleta da seleção espanhola foca em recuperar a boa fase e o condicionamento físico
Fati marcou seu primeiro gol na temporada 2026-27 na vitória do Mônaco sobre o CSKA Sofia pela Liga Europa. Ele espera voltar a ter um impacto positivo na competição na quinta-feira, quando enfrentar o Freiburg.
Talvez nunca alcance o patamar de Messi, mas merece muito crédito por encarar os desafios mais difíceis com os gigantes de La Liga e por se recusar a deixar que um tropeço ocasional na carreira o tirasse completamente do rumo.
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