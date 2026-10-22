Revelado pela renomada La Masia, na Catalunha, Fati ganhou destaque ao fazer sua estreia oficial aos 16 anos. Na época, era considerado a maior promessa do futebol e um possível herdeiro do trono de Messi.

Sua carreira profissional começou bem, com a expectativa de que viria muito mais pela frente. Uma ruptura do menisco durante a temporada 2020/21, porém, deixou-o fora de ação por mais de 300 dias e freou seu progresso inicial.

Fati disputou 51 partidas pelo Barcelona em 2022/23 e chegou pela primeira vez aos dois dígitos em gols marcados, mas nunca mais foi exatamente o mesmo jogador depois de enfrentar uma sequência difícil de lesões. Ele foi emprestado ao Brighton em 2023/24.

Teve pouco impacto na Premier League, o que levou à aprovação de outra transferência quando o Mônaco demonstrou interesse. Fati concluiu uma transferência em definitivo para o clube no verão de 2026 e assinou um contrato de quatro anos.