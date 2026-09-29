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FBL-AFR-AFCONAFP
Adhe Makayasa
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A CAF explora anfitriões alternativos para a AFCON 2027, enquanto atrasos na infraestrutura no Quênia e em Uganda geram preocupações

Africa Cup of Nations
Uganda
Quênia
Tanzânia

A Confederação Africana de Futebol começou a estudar planos de contingência para a Copa Africana de Nações de 2027 diante dos temores crescentes de que os coanfitriões Quênia e Uganda não consigam cumprir prazos cruciais de infraestrutura. Embora o torneio esteja programado, ao lado da Tanzânia, para junho de 2027, o ritmo lento das obras nos estádios forçou a entidade a sondar possíveis alternativas.

  • Atrasos severos ameaçam os planos do torneio

    A Confederação Africana de Futebol (CAF) está estudando sedes alternativas para a Copa Africana de Nações de 2027 devido ao crescente temor com a lentidão dos preparativos no Quênia e em Uganda, informa o BSNSports.com.ng. Ao lado da Tanzânia, os dois países estão programados para sediar conjuntamente o torneio entre 19 de junho e 17 de julho de 2027. No entanto, visitas recentes de inspeção da CAF apontaram sérias preocupações em relação a estádios inacabados, acomodação inadequada e deficiências logísticas mais amplas em toda a região.

    • Publicidade
  • imago-sport-1071454347.jpgDeFodi Images

    Órgão dirigente analisa opções para substituição sonora

    O veículo francês Le Monde revelou que a CAF já entrou em contato com Marrocos, África do Sul e Argélia como opções de contingência caso os coanfitriões não cumpram os prazos exigidos. Costa do Marfim e Egito também estão no radar da entidade como alternativas em potencial, por já contarem com infraestrutura consolidada. Apesar desses planos de contingência, o presidente da CAF, Patrice Motsepe, expressou publicamente confiança no trio do leste africano, embora tenha admitido que ainda há muito trabalho a ser concluído.

  • Padrão familiar assombra os direitos de sediar o evento

    Tirar os direitos de sediar o torneio seria algo familiar para a CAF, já que a entidade tem transferido a competição repetidamente nos últimos anos. O torneio foi transferido da Líbia para a África do Sul em 2013, do Marrocos para a Guiné Equatorial em 2015, da Líbia para o Gabão em 2017 e de Camarões para o Egito em 2019. A decisão de substituir a Guiné pelo Marrocos para a edição de 2025 reforça ainda mais a longa história da CAF de intervir quando os preparativos ficam atrasados.

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    O relógio está correndo e pressiona os organizadores regionais

    Dirigentes da CAF realizarão novas inspeções nos próximos meses antes de decidir se vão cancelar a candidatura conjunta da África Oriental. A 36ª edição tem enorme prestígio, marcando o retorno do torneio à região da CECAFA pela primeira vez desde Etiópia 1976 e servindo como a última vitrine bienal. A menos que Quênia e Uganda acelerem drasticamente a construção dos estádios, o sonho histórico dos três países pode rapidamente ser entregue a um anfitrião de reserva.