Tirar os direitos de sediar o torneio seria algo familiar para a CAF, já que a entidade tem transferido a competição repetidamente nos últimos anos. O torneio foi transferido da Líbia para a África do Sul em 2013, do Marrocos para a Guiné Equatorial em 2015, da Líbia para o Gabão em 2017 e de Camarões para o Egito em 2019. A decisão de substituir a Guiné pelo Marrocos para a edição de 2025 reforça ainda mais a longa história da CAF de intervir quando os preparativos ficam atrasados.