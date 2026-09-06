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'A cada ano, em 13 de maio, eu revivo o gol contra o QPR' - Sergio Aguero relembra momento icônico no Manchester City
Agüero relembra o drama do último dia
Sergio Aguero admitiu que o pânico de possivelmente perder o título da liga passou por sua cabeça antes de seu famoso gol em 2012. Em entrevista à FourFourTwo, Aguero relembrou como o Manchester City foi para seu último jogo sabendo que uma vitória sobre o QPR garantiria o troféu.
No entanto, o time se viu inesperadamente em desvantagem. "Depois que vencemos o Manchester United, fomos para o último jogo da temporada sabendo que, se vencêssemos o QPR em casa, ganharíamos a liga. Mas, durante o segundo tempo, ficamos em desvantagem por 2 a 1. Naquele momento, você não pensa em nada. Você pensa que vamos perder a liga. Mas, enfim, seguimos tentando até o fim."
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Uma transferência pré-planejada com Mario Balotelli
Quando Edin Dzeko marcou aos 92 minutos para empatar a partida, Aguero acreditou que poderia fazer mais um gol. O atacante revelou que a tabela em seguida com Mario Balotelli não foi espontânea, mas sim uma tática premeditada.
"Tomei a decisão de recuar para receber o passe de Nigel de Jong, depois tentei fazer uma tabela com Mario Balotelli. Isso já estava na minha cabeça, eu já estava planejando isso, para ver se conseguia fazer um gol. Antes, eu tinha dito ao Mario que iria procurá-lo, que iria tocar para ele para que ele me devolvesse de primeira e me desse uma assistência. Felizmente, o plano que eu tinha com ele deu certo, acabou sendo a jogada perfeita."
O impacto duradouro do gol do QPR
Mais de uma década depois, o peso emocional do gol só aumentou para Aguero. Aposentado há cinco anos, ele agora compreende plenamente a importância monumental daquele dia para o Manchester City e seus torcedores.
"É muito legal que os torcedores ainda me acompanhem, que ainda gostem de mim da mesma forma que gostavam quando eu jogava. Acho que eles ficaram felizes com o meu desempenho ao longo desses 10 anos, com todas as conquistas de títulos e, claro, com o gol contra o QPR, que foi importante para a história do clube. Agora que não jogo mais, conforme os anos passam, a cada 13 de maio, o dia daquele gol contra o QPR, eu revivo o momento. São lembranças maravilhosas, e para mim sempre será assim."
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O que vem a seguir para Aguero e o Manchester City?
Enquanto Aguero segue aproveitando a aposentadoria, o Manchester City está focado em retomar a coroa da liga sob novo comando. Enzo Maresca começou a atual temporada à frente da equipe, sucedendo Pep Guardiola, que saiu após 10 anos de conquistas sem precedentes.
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