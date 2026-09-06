Mais de uma década depois, o peso emocional do gol só aumentou para Aguero. Aposentado há cinco anos, ele agora compreende plenamente a importância monumental daquele dia para o Manchester City e seus torcedores.

"É muito legal que os torcedores ainda me acompanhem, que ainda gostem de mim da mesma forma que gostavam quando eu jogava. Acho que eles ficaram felizes com o meu desempenho ao longo desses 10 anos, com todas as conquistas de títulos e, claro, com o gol contra o QPR, que foi importante para a história do clube. Agora que não jogo mais, conforme os anos passam, a cada 13 de maio, o dia daquele gol contra o QPR, eu revivo o momento. São lembranças maravilhosas, e para mim sempre será assim."