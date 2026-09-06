Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Manchester City v Queens Park Rangers - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

'A cada ano, em 13 de maio, eu revivo o gol contra o QPR' - Sergio Aguero relembra momento icônico no Manchester City

Sergio Agüero
Manchester City
Queens Park Rangers
Premier League

O dramático gol da vitória marcado por Sergio Aguero nos acréscimos contra o QPR, em 2012, segue como um dos momentos mais inesquecíveis da história da Premier League. Anos depois de se aposentar, o atacante argentino ainda relembra com carinho o lance que garantiu ao Manchester City seu primeiro título da liga na era moderna, revelando o planejamento meticuloso por trás do gol e sua conexão duradoura com os torcedores.

  • Agüero relembra o drama do último dia

    Sergio Aguero admitiu que o pânico de possivelmente perder o título da liga passou por sua cabeça antes de seu famoso gol em 2012. Em entrevista à FourFourTwo, Aguero relembrou como o Manchester City foi para seu último jogo sabendo que uma vitória sobre o QPR garantiria o troféu.

    No entanto, o time se viu inesperadamente em desvantagem. "Depois que vencemos o Manchester United, fomos para o último jogo da temporada sabendo que, se vencêssemos o QPR em casa, ganharíamos a liga. Mas, durante o segundo tempo, ficamos em desvantagem por 2 a 1. Naquele momento, você não pensa em nada. Você pensa que vamos perder a liga. Mas, enfim, seguimos tentando até o fim."

    • Publicidade
  • Manchester City v Queens Park Rangers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma transferência pré-planejada com Mario Balotelli

    Quando Edin Dzeko marcou aos 92 minutos para empatar a partida, Aguero acreditou que poderia fazer mais um gol. O atacante revelou que a tabela em seguida com Mario Balotelli não foi espontânea, mas sim uma tática premeditada.

    "Tomei a decisão de recuar para receber o passe de Nigel de Jong, depois tentei fazer uma tabela com Mario Balotelli. Isso já estava na minha cabeça, eu já estava planejando isso, para ver se conseguia fazer um gol. Antes, eu tinha dito ao Mario que iria procurá-lo, que iria tocar para ele para que ele me devolvesse de primeira e me desse uma assistência. Felizmente, o plano que eu tinha com ele deu certo, acabou sendo a jogada perfeita."

  • O impacto duradouro do gol do QPR

    Mais de uma década depois, o peso emocional do gol só aumentou para Aguero. Aposentado há cinco anos, ele agora compreende plenamente a importância monumental daquele dia para o Manchester City e seus torcedores.

    "É muito legal que os torcedores ainda me acompanhem, que ainda gostem de mim da mesma forma que gostavam quando eu jogava. Acho que eles ficaram felizes com o meu desempenho ao longo desses 10 anos, com todas as conquistas de títulos e, claro, com o gol contra o QPR, que foi importante para a história do clube. Agora que não jogo mais, conforme os anos passam, a cada 13 de maio, o dia daquele gol contra o QPR, eu revivo o momento. São lembranças maravilhosas, e para mim sempre será assim."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    O que vem a seguir para Aguero e o Manchester City?

    Enquanto Aguero segue aproveitando a aposentadoria, o Manchester City está focado em retomar a coroa da liga sob novo comando. Enzo Maresca começou a atual temporada à frente da equipe, sucedendo Pep Guardiola, que saiu após 10 anos de conquistas sem precedentes.

Liga dos Campeões
Porto crest
Porto
POR
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Championship
Charlton Athletic crest
Charlton Athletic
CHA
Queens Park Rangers crest
Queens Park Rangers
QPR