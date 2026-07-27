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A Bundesliga está em negociações para fechar um acordo de € 1 bilhão com uma empresa de investimentos dos EUA, enquanto a primeira divisão alemã busca maneiras de diminuir a diferença financeira em relação à Premier League
Uma nova fronteira financeira com a Apollo
A Bundesliga alemã está atualmente em negociações avançadas sobre um possível acordo de financiamento de € 1 bilhão com a empresa de investimentos norte-americana Apollo Sports Capital.
Segundo o The Athletic, esse importante desdobramento ocorre após uma reunião secreta realizada em Nova York ao longo do mês de junho, na qual os principais representantes da liga se reuniram com a empresa americana para discutir um empréstimo de grande porte estruturado para um período de 20 anos.
De acordo com fontes a par das negociações, essa nova proposta não é resultado de um processo formal de licitação, mas sim de uma abordagem direta que busca utilizar as futuras receitas de transmissão no mercado interno como garantia principal. Para que o acordo avance além dessas etapas preliminares, ele precisa superar um importante obstáculo democrático.
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Luta contra o domínio da Premier League
Essa última manobra da DFL destaca a tensão contínua no cerne do futebol alemão: a necessidade desesperada de manter a relevância competitiva em um mercado global cada vez mais dominado pela Premier League inglesa.
Embora o Bayern de Munique continue sendo uma potência no cenário continental, a maioria dos clubes alemães se encontra em clara desvantagem devido à falta de capital externo.
O dilema central continua sendo como enfrentar times financiados por fundos soberanos ou bilionários americanos, mantendo intacta a identidade única da liga. O objetivo desse influxo de bilhões de euros seria subsidiar turnês no exterior para os clubes associados e intensificar os esforços de marketing interno para impulsionar o crescimento internacional.
Como lidar com a regra “50 mais 1”
Um dos aspectos mais críticos dessa proposta é a forma como ela se relaciona com a famosa regra 50+1, que determina que os sócios do clube devem manter a maioria dos direitos de voto. Essa regulamentação é a pedra angular da cultura do futebol alemão, garantindo que os torcedores continuem sendo os principais partes interessadas e impedindo que os clubes sejam usados para “lavagem de reputação” ou caiam sob o controle absoluto de um único investidor externo.
A regra 50+1 é responsável pelos preços acessíveis dos ingressos e pelos estádios lotados e animados, que continuam sendo um importante atrativo do futebol alemão.
No entanto, ela também cria um teto de vidro para os investimentos. Ao buscar um empréstimo garantido por receitas futuras, a DFL espera contornar a oposição ideológica que já inviabilizou acordos anteriores.
Histórico de protestos e oposição
A história do investimento estrangeiro na Alemanha é marcada por conflitos e forte resistência da torcida. Em 2023, uma proposta para vender 12,5% dos futuros direitos de mídia por € 2 bilhões foi categoricamente rejeitada. Uma versão posterior, mais modesta, que buscava um investimento de € 1 bilhão por 8% dos direitos, foi inicialmente aprovada pelos clubes, mas acabou sendo abandonada em fevereiro de 2024.
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