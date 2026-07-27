A Bundesliga está em negociações para fechar um acordo de € 1 bilhão com uma empresa de investimentos dos EUA, enquanto a primeira divisão alemã busca maneiras de diminuir a diferença financeira em relação à Premier League

A Bundesliga alemã está atualmente em negociações avançadas sobre um possível acordo de financiamento de € 1 bilhão com a empresa de investimentos norte-americana Apollo Sports Capital.

Segundo o The Athletic, esse importante desdobramento ocorre após uma reunião secreta realizada em Nova York ao longo do mês de junho, na qual os principais representantes da liga se reuniram com a empresa americana para discutir um empréstimo de grande porte estruturado para um período de 20 anos.

De acordo com fontes a par das negociações, essa nova proposta não é resultado de um processo formal de licitação, mas sim de uma abordagem direta que busca utilizar as futuras receitas de transmissão no mercado interno como garantia principal. Para que o acordo avance além dessas etapas preliminares, ele precisa superar um importante obstáculo democrático.