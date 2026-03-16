A briga entre Alan Shearer e Anthony Gordon continua, com o lendário ex-atacante do Newcastle insistindo na alegação de que estava doente — o que enfureceu o ponta da seleção inglesa

Shearer não foi o único a questionar o profissionalismo de Gordon; a dupla do ex-Manchester United, Roy Keane e Wayne Rooney, também se pronunciou sobre a situação. Keane reiterou essa opinião no programa The Overlap, afirmando: “Como é possível estar doente e entrar em campo por meia hora?” Rooney, por sua vez, também duvidou das alegações de doença, dizendo: “Se você está doente, está doente. Você não deveria estar lá. Ele passou por nós antes do jogo e não quis apertar nossas mãos. Ele disse que não queria que pegássemos nada, mas depois foi para o vestiário com seus companheiros de equipe.”

Essa alegação de não ter cumprimentado a equipe de imprensa adequadamente foi veementemente negada pelo ex-jogador do Everton, que detalhou seu isolamento em um espaço improvisado para evitar a propagação da doença.

“Acho que foi o Rooney quem disse que eu passei por eles e não apertei as mãos, mas depois entrei no vestiário”, acrescentou Gordon. “Eu me troquei sozinho em um vestiário do tamanho deste. Era só eu e uma pia. Então, foi um completo absurdo, e acho que eles precisam melhorar o que estão fazendo.”