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A briga entre Alan Shearer e Anthony Gordon continua, com o lendário ex-atacante do Newcastle insistindo na alegação de que estava doente — o que enfureceu o ponta da seleção inglesa
Gordon rebate o que considera "um completo disparate"
O drama começou quando Gordon ficou no banco na partida de ida contra o gigante catalão, o que levou Shearer a sugerir anteriormente que seria preciso “algo extraordinário” para deixá-lo de fora de um jogo como aquele, em meio a rumores de que uma doença teria afetado o atacante do Newcastle. Isso provocou uma reação furiosa de Gordon após sua atuação decisiva contra o Chelsea em Stamford Bridge.
“Normalmente não gosto de esclarecer as coisas porque não me importo muito”, disse Gordon à imprensa. “Mas isso precisa ser esclarecido porque foi simplesmente um absurdo. Dizer que eu não queria jogar na partida mais importante da minha carreira é um absurdo total.”
- Getty Images Sport
Shearer mantém-se firme nas críticas a Gordon
O experiente comentarista e ícone do Newcastle deixou claro que não se arrepende de ter questionado a ausência de Gordon da escalação titular durante o importante confronto dos Magpies contra o Barcelona pela Liga dos Campeões. Em entrevista ao podcast “The Rest Is Football”, Shearer respondeu aos recentes comentários do ponta dizendo: “Ótimo! Adorei! Tudo bem. Você sempre tem a chance, o direito de responder como jogador. Eu não mudaria nada do que disse na outra noite contra o Barcelona. Uma doença não teria me deixado de fora de um jogo; sei que ele disse que foi [decisão] do técnico.”
Rooney e Keane juntam-se ao coro de críticas dos comentaristas
Shearer não foi o único a questionar o profissionalismo de Gordon; a dupla do ex-Manchester United, Roy Keane e Wayne Rooney, também se pronunciou sobre a situação. Keane reiterou essa opinião no programa The Overlap, afirmando: “Como é possível estar doente e entrar em campo por meia hora?” Rooney, por sua vez, também duvidou das alegações de doença, dizendo: “Se você está doente, está doente. Você não deveria estar lá. Ele passou por nós antes do jogo e não quis apertar nossas mãos. Ele disse que não queria que pegássemos nada, mas depois foi para o vestiário com seus companheiros de equipe.”
Essa alegação de não ter cumprimentado a equipe de imprensa adequadamente foi veementemente negada pelo ex-jogador do Everton, que detalhou seu isolamento em um espaço improvisado para evitar a propagação da doença.
“Acho que foi o Rooney quem disse que eu passei por eles e não apertei as mãos, mas depois entrei no vestiário”, acrescentou Gordon. “Eu me troquei sozinho em um vestiário do tamanho deste. Era só eu e uma pia. Então, foi um completo absurdo, e acho que eles precisam melhorar o que estão fazendo.”
- (C)Getty Images
Todos os olhos voltados para a segunda partida do Barcelona
O Newcastle agora voltará sua atenção para a partida de volta da eliminatória da Liga dos Campeões contra o Barcelona, na noite de quarta-feira. As duas equipes empataram em 1 a 1 na partida de ida, no St. James' Park, deixando a disputa em equilíbrio perfeito antes da viagem à Espanha. A disponibilidade de Gordon para a equipe titular será um dos principais focos na preparação para o jogo. O ponta tem sido uma figura crucial para a equipe de Eddie Howe na Europa nesta temporada e atualmente ocupa o segundo lugar na artilharia da Liga dos Campeões, com 10 gols, atrás apenas de Kylian Mbappé, do Real Madrid (13).
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