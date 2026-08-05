As reações à transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor não se limitaram apenas à torcida e à imprensa esportiva, mas se estenderam rapidamente aos meios artísticos e culturais da Turquia.

O ator turco Gökhan Alkan, protagonista da série "Batimentos do Coração", comemorou a chegada do astro egípcio às fileiras do clube.

Alkan expressou sua enorme felicidade com esse movimento, apontando que ele representa um grande reforço para o futebol turco e acrescentando que a presença de um jogador desse nível mundial dá à primeira divisão uma força midiática e artística sem precedentes.

A celebração de Alkan veio dentro de um contexto mais amplo que reflete o interesse das estrelas da televisão turca pelos grandes acontecimentos esportivos, especialmente quando se trata de um jogador com uma popularidade arrebatadora como Salah.

Suas declarações contribuíram para destacar o lado cultural da negociação, que deixou de ser uma simples transferência esportiva para se tornar um assunto comentado tanto por artistas quanto por seguidores, o que aumentou o volume de interações nas plataformas de redes sociais.