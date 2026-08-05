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"A bomba do ano": recepção calorosa da imprensa e do meio esportivo à chegada de Salah ao Trabzonspor

Especiais e Opinião
M. Salah
Trabzonspor
Campeonato Turco
Egito

O que disseram as estrelas da dramaturgia e os jornais turcos sobre a chegada de "Mo"?

A negociação para a transferência do craque egípcio Mohamed Salah, capitão da seleção nacional e ex-jogador do Liverpool, para o clube turco Trabzonspor provocou uma ampla onda de repercussão nos meios esportivos, jornalísticos e artísticos da Turquia. 

A negociação, cujo avanço foi oficialmente anunciado e sucedida pela chegada do jogador ao território turco, é considerada um dos acontecimentos mais marcantes do mercado de transferências de verão, em meio a uma celebração popular e midiática que reflete sua importância histórica tanto para o clube quanto para o Campeonato Turco.

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  • A imprensa turca descreve a negociação como a "bomba do ano"

    A negociação recebeu ampla cobertura nos jornais e canais turcos, que acompanharam seus desdobramentos minuto a minuto. O jornal Habertürk descreveu a transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor como a "bomba do ano", destacando a dimensão da surpresa e o impacto esperado sobre o equilíbrio de forças no Campeonato Turco.

    O jornal publicou o anúncio oficial do clube sobre o início das negociações com o capitão da seleção do Egito e, em seguida, seguiu cobrindo os detalhes de sua chegada à Turquia, a realização dos exames médicos e a assinatura dos contratos. 

    A cobertura ressaltou como a negociação contribuiu para a valorização das ações do clube na bolsa e voltou a colocar em evidência as ambições do Trabzonspor de disputar títulos nacionais e continentais.

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  • Interesse da mídia na negociação: os aspectos financeiros e sua importância para o clube e o campeonato

    Os veículos de imprensa turcos deram destaque aos detalhes financeiros que tornam a transação excepcional, confirmando que o jogador egípcio recebeu um salário anual estimado em 17 milhões de euros, além de bônus que chegam a 5 milhões de euros e uma porcentagem sobre a venda das camisas. Esses termos foram considerados uma das maiores contratações da história do Trabzonspor e do Campeonato Turco, pelo elevado valor comercial e técnico que representam.

    Observadores avaliam que a negociação não se limita a reforçar o elenco técnico da equipe, mas representa um investimento de longo prazo na imagem midiática e comercial do clube, especialmente diante da popularidade arrebatadora de que Salah desfruta mundialmente.

    Por fim, as reações turcas materializaram uma combinação de entusiasmo da torcida, celebração técnica e cobertura midiática intensa, confirmando que a chegada de Mohamed Salah ao Trabzonspor não é apenas a transferência de um jogador, mas um acontecimento que deve deixar uma marca clara no futebol turco nas próximas temporadas.

  • Estrelas de dramas turcos reagem à contratação de Salah

    As reações à transferência de Mohamed Salah para o Trabzonspor não se limitaram apenas à torcida e à imprensa esportiva, mas se estenderam rapidamente aos meios artísticos e culturais da Turquia. 

    O ator turco Gökhan Alkan, protagonista da série "Batimentos do Coração", comemorou a chegada do astro egípcio às fileiras do clube. 

    Alkan expressou sua enorme felicidade com esse movimento, apontando que ele representa um grande reforço para o futebol turco e acrescentando que a presença de um jogador desse nível mundial dá à primeira divisão uma força midiática e artística sem precedentes.

    A celebração de Alkan veio dentro de um contexto mais amplo que reflete o interesse das estrelas da televisão turca pelos grandes acontecimentos esportivos, especialmente quando se trata de um jogador com uma popularidade arrebatadora como Salah. 

    Suas declarações contribuíram para destacar o lado cultural da negociação, que deixou de ser uma simples transferência esportiva para se tornar um assunto comentado tanto por artistas quanto por seguidores, o que aumentou o volume de interações nas plataformas de redes sociais.

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  • Boas-vindas dos representantes e a confirmação do impacto popular da transferência

    No mesmo contexto, o ator turco Emre Bulut deu as boas-vindas à chegada de Mohamed Salah ao território turco, como prelúdio para a conclusão dos trâmites de sua ida ao Trabzonspor. 

    Bulut descreveu o jogador com uma frase marcante, dizendo: «Uma lenda chegou ao país», demonstrando seu orgulho por esse acontecimento que coloca o futebol turco novamente sob os holofotes mundiais.

    As declarações de Bulut, ao lado da celebração de Alkan, refletiram o grau de influência popular e midiática que Salah possui dentro e fora da Turquia. 

    mohamed salahhttps://www.instagram.com/stories/emrbult/?hl=ar

    A transferência se transformou em um acontecimento que ultrapassa os limites do campo para alcançar setores culturais mais amplos, com as estrelas da dramaturgia passando a fazer parte da onda geral de boas-vindas, reforçando que a chegada do "Rei Egípcio" representa um momento decisivo na história do clube e do Campeonato Turco ao mesmo tempo.

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  • As redes sociais pegam fogo com a chegada de Mohamed Salah

    As redes sociais na Turquia foram tomadas por uma onda intensa de publicações comemorando a chegada do astro egípcio Mohamed Salah à cidade de Trabzon, preparando o terreno para o seu ingresso oficial nas fileiras do Trabzonspor. 

    A plataforma "X" foi inundada por frases como "Bem-vindo, Rei Egípcio" e "Trabzon se tornou a capital do futebol", com milhares de torcedores expressando seu orgulho pela chegada de um dos melhores jogadores do mundo ao seu time. 

    As contas da torcida se transformaram em verdadeiras arenas digitais de comemoração, nas quais foram publicados vídeos e imagens de boas-vindas criados especialmente para a ocasião, o que reflete o clima de expectativa e entusiasmo sem precedentes que a cidade vive desde o anúncio do avanço das negociações.

    Os torcedores do Trabzonspor lançaram diversas hashtags interativas assim que Salah chegou ao território turco, com destaque para #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda e #EfsaneGeldi, que lideraram a lista dos assuntos mais comentados na Turquia em questão de horas.

    Os comentários dos torcedores nas publicações refletiram um clima de grande otimismo em relação ao futuro do time após esse negócio, e a maioria das opiniões concordou que a chegada de Salah não é apenas a contratação de um jogador, mas sim o "negócio do século", que mudará o equilíbrio de forças na primeira divisão, como descreveram algumas contas da torcida citando jornais locais. 

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