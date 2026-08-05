"A bomba do ano": recepção calorosa da imprensa e do meio esportivo à chegada de Salah ao Trabzonspor

As redes sociais na Turquia foram tomadas por uma onda intensa de publicações comemorando a chegada do astro egípcio Mohamed Salah à cidade de Trabzon, preparando o terreno para o seu ingresso oficial nas fileiras do Trabzonspor.
A plataforma "X" foi inundada por frases como "Bem-vindo, Rei Egípcio" e "Trabzon se tornou a capital do futebol", com milhares de torcedores expressando seu orgulho pela chegada de um dos melhores jogadores do mundo ao seu time.
As contas da torcida se transformaram em verdadeiras arenas digitais de comemoração, nas quais foram publicados vídeos e imagens de boas-vindas criados especialmente para a ocasião, o que reflete o clima de expectativa e entusiasmo sem precedentes que a cidade vive desde o anúncio do avanço das negociações.
Os torcedores do Trabzonspor lançaram diversas hashtags interativas assim que Salah chegou ao território turco, com destaque para #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda e #EfsaneGeldi, que lideraram a lista dos assuntos mais comentados na Turquia em questão de horas.
Os comentários dos torcedores nas publicações refletiram um clima de grande otimismo em relação ao futuro do time após esse negócio, e a maioria das opiniões concordou que a chegada de Salah não é apenas a contratação de um jogador, mas sim o "negócio do século", que mudará o equilíbrio de forças na primeira divisão, como descreveram algumas contas da torcida citando jornais locais.