“A bola quica nele!” – Viktor Gyokeres é desafiado a melhorar seu desempenho “6/10” no Arsenal, enquanto lenda sueca o aconselha a aprender com Kai Havertz
Falhas técnicas prejudicam o sueco
Gyokeres tornou-se um ponto focal do ataque do Arsenal desde que chegou do Sporting CP por £ 55 milhões no verão passado, mas o ícone do clube, Limpar, acredita que o atacante ainda está em evolução. Embora sua presença física tenha incomodado os defensores da Premier League, ainda há dúvidas sobre sua capacidade de se integrar efetivamente ao sistema de Mikel Arteta.
A transição para o ritmo do futebol inglês fez com que Gyokeres oscilasse entre atuações dominantes e partidas anônimas. Limpar sugere que, para o atacante se estabelecer verdadeiramente como um jogador de classe mundial, ele deve corrigir deficiências específicas na retenção de bola.
Uma classificação medíocre para a temporada
Apesar de ser um dos favoritos dos torcedores devido à sua corrida incansável, as estatísticas sugerem que Gyokeres ainda não encontrou sua eficácia consistente. Em um total de 39 partidas em todas as competições nesta temporada, o jogador de 27 anos marcou apenas 15 gols, com seus 10 gols na Premier League deixando-o atrás de Hugo Ekitike, do Liverpool (11), João Pedro, do Chelsea (14), Antoine Semenyo, do Manchester City (15), Igor Thiago, do Brentford (18), e Erling Haaland, do City (22).
“Eu daria ao Viktor Gyokeres uma nota 6 em 10 pela sua temporada até agora”, disse Limpar aoFrutyKing. “Ele tem sido absolutamente fantástico em alguns dias, como no clássico do norte de Londres, quando marcou dois gols e foi eleito o melhor jogador da partida, mas entre esses jogos, não tem sido tão bom.”
“Se você é um atacante e está sendo substituído aos 67 minutos em alguns jogos, então você não é bom. Sua dedicação como centroavante é incrível. [Mas] eu diria que Gyokeres merece uma nota seis pela temporada até agora. Na minha opinião, com todos os jogadores de classe mundial que o Arsenal tem, Gyokeres deveria ter marcado mais gols.”
A lacuna técnica no Emirates
O debate em torno da função do número 9 do Arsenal frequentemente opõe a força bruta de Gyokeres às habilidades refinadas de seus companheiros de equipe. Limpar acredita que o ex-jogador do Sporting deve se inspirar na proficiência técnica de Kai Havertz e Gabriel Jesus para aprimorar seu jogo.
“Às vezes, vemos a bola quicar demais nele”, observou Limpar. “Ele precisa melhorar os aspectos técnicos de seu jogo. Na minha opinião, Gabriel Jesus não chega nem perto de Viktor em termos de capacidade de marcar gols, mas, por outro lado, Viktor não chega nem perto de Jesus e sua técnica. Ele é muito suave. Recebe bem a bola. Ele envolve as pessoas no jogo. Vimos isso em Jesus quando ele está em forma. Ele pode ser incrível com a bola.”
“Viktor precisa observar Kai Havertz. Quando jogam a bola para Havertz, ele nunca perde a posse, e essa é a melhor conquista que um jogador pode ter, além de ser o melhor trunfo de Havertz, mas ele não é tão rápido quanto Viktor e não tem o faro de gol de Viktor. Se Viktor conseguir melhorar o lado técnico do seu jogo, se concentrar na técnica todos os dias nos treinos, em receber a bola e mantê-la e se envolver um pouco mais no jogo, ele pode se tornar um dos grandes jogadores do Arsenal.”
Um momento de verdade
Gyokeres ainda tem tempo para provar que seus críticos estão errados. Com o Arsenal atualmente no topo da tabela da Premier League, sete pontos à frente do Manchester City, o atacante sueco sem dúvida buscará levar os Gunners ao seu primeiro título inglês em mais de 20 anos.
A equipe de Arteta agora entra em uma reta final crucial da temporada, com seu primeiro desafio sendo contra o Everton no sábado. Em seguida, enfrentará o Bayer Leverkusen na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, com o jogo de ida terminando em 1 a 1.
