“A bola quica nele!” – Viktor Gyokeres é desafiado a melhorar seu desempenho “6/10” no Arsenal, enquanto lenda sueca o aconselha a aprender com Kai Havertz

O debate em torno da função do número 9 do Arsenal frequentemente opõe a força bruta de Gyokeres às habilidades refinadas de seus companheiros de equipe. Limpar acredita que o ex-jogador do Sporting deve se inspirar na proficiência técnica de Kai Havertz e Gabriel Jesus para aprimorar seu jogo.

“Às vezes, vemos a bola quicar demais nele”, observou Limpar. “Ele precisa melhorar os aspectos técnicos de seu jogo. Na minha opinião, Gabriel Jesus não chega nem perto de Viktor em termos de capacidade de marcar gols, mas, por outro lado, Viktor não chega nem perto de Jesus e sua técnica. Ele é muito suave. Recebe bem a bola. Ele envolve as pessoas no jogo. Vimos isso em Jesus quando ele está em forma. Ele pode ser incrível com a bola.”

“Viktor precisa observar Kai Havertz. Quando jogam a bola para Havertz, ele nunca perde a posse, e essa é a melhor conquista que um jogador pode ter, além de ser o melhor trunfo de Havertz, mas ele não é tão rápido quanto Viktor e não tem o faro de gol de Viktor. Se Viktor conseguir melhorar o lado técnico do seu jogo, se concentrar na técnica todos os dias nos treinos, em receber a bola e mantê-la e se envolver um pouco mais no jogo, ele pode se tornar um dos grandes jogadores do Arsenal.”