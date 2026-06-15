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"A bola não queria entrar!" – O técnico da Espanha mantém a estratégia após Cabo Verde conseguir um empate surpreendente contra os campeões europeus na Copa do Mundo
Uma noite de frustração para a La Roja
A Copa do Mundo de 2026 testemunhou uma grande surpresa na segunda-feira, quando Cabo Verde conseguiu frustrar uma seleção espanhola repleta de estrelas. Apesar da enorme diferença em termos de experiência e prestígio, a seleção africana resistiu firme à enxurrada de ataques espanhóis, levando De la Fuente a lamentar a falta de eficiência de sua equipe na finalização.
Falando após o empate, o técnico da Espanha foi rápido em apontar que, às vezes, a sorte simplesmente não favorece a equipe superior. “Isso se resolve insistindo na mesma ideia, continuando a melhorar com mais sutileza, mas bem... São esses jogos que, como Rodri explicou bem, você cria muitas oportunidades, mas sem o frescor que é preciso ter nessas partidas”, explicou De la Fuente.
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De la Fuente elogia a disciplina de Cabo Verde
Embora a Espanha tenha dominado a posse de bola, foi quase impossível penetrar na linha defensiva recuada. Mesmo com Marc Cucurella criando perigo pelo lado esquerdo, faltou o toque final. O técnico elogiou a resiliência demonstrada pelos estreantes no torneio ao longo dos noventa minutos.
O técnico destacou a dificuldade tática do confronto, afirmando: “Eles são uma equipe muito organizada, vimos que se posicionaram em um bloco baixo, é muito difícil criar espaços assim. Mesmo assim, criamos oportunidades, faltou circulação para gerar mais, mas quando a bola não quer entrar, ela não entra. Houve chutes, chances e vontade de resolver o jogo rapidamente; sabemos que isso é muito difícil e sabemos que aqui custa muito para vencer.”
Gerenciando o retorno dos jovens astros
Houve certa surpresa quando Lamine Yamal e Nico Williams ficaram no banco, especialmente porque o ataque titular teve dificuldades para abrir o placar. Ferran Torres foi particularmente ineficaz, já que acertar a trave a apenas dois metros da meta acabou sendo um ponto de virada na partida. De la Fuente acabou colocando os dois jovens em campo, mas eles não conseguiram garantir os pontos.
Ao abordar o papel limitado de suas sensações adolescentes, o técnico revelou que isso fazia parte de um plano de preparação física mais amplo, devido a recentes preocupações com lesões. “O objetivo é dar-lhes minutos de jogo, para que adquiram confiança e ritmo e, assim, sejam melhores nos próximos compromissos”, esclareceu De la Fuente, sugerindo que ambos os jogadores terão um papel mais proeminente à medida que a fase de grupos avança.
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Olhando para o futuro da Arábia Saudita
O empate coloca pressão imediata sobre a Espanha para que tenha um bom desempenho em sua segunda partida da fase de grupos. Embora o resultado seja uma decepção para os campeões europeus, a equipe permanece unida na convicção de que sua filosofia baseada na posse de bola é o caminho certo a seguir. Os jogadores ecoaram o sentimento do técnico, enfatizando a necessidade de uma melhor execução no terço final do campo.
O goleiro Unai Simon resumiu o clima no vestiário, admitindo que “na cabeça de todos, este jogo nós deveríamos ter vencido”. A Espanha agora terá que voltar sua atenção para o próximo confronto contra a Arábia Saudita, onde qualquer resultado que não seja três pontos deixaria os campeões de 2010 em uma posição precária em relação à classificação para as oitavas de final.