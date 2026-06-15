A Copa do Mundo de 2026 testemunhou uma grande surpresa na segunda-feira, quando Cabo Verde conseguiu frustrar uma seleção espanhola repleta de estrelas. Apesar da enorme diferença em termos de experiência e prestígio, a seleção africana resistiu firme à enxurrada de ataques espanhóis, levando De la Fuente a lamentar a falta de eficiência de sua equipe na finalização.

Falando após o empate, o técnico da Espanha foi rápido em apontar que, às vezes, a sorte simplesmente não favorece a equipe superior. “Isso se resolve insistindo na mesma ideia, continuando a melhorar com mais sutileza, mas bem... São esses jogos que, como Rodri explicou bem, você cria muitas oportunidades, mas sem o frescor que é preciso ter nessas partidas”, explicou De la Fuente.