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A Bola de Ouro vai para a Inglaterra! A UEFA confirma que a cerimônia será realizada em Londres pela primeira vez, enquanto Harry Kane e Lamine Yamal tentam destronar Ousmane Dembélé
Uma estreia histórica para a capital inglesa
Em um anúncio histórico para o futebol inglês, a UEFA e a France Football confirmaram que a 70ª edição da cerimônia do Ballon d'Or será realizada em Londres no dia 26 de outubro. Essa decisão marca um afastamento significativo das raízes tradicionais do prêmio em Paris, já que os organizadores buscam celebrar o alcance global do prêmio individual mais cobiçado do esporte.
A escolha do local tem um profundo significado histórico. De acordo com o comunicado oficial: “Esta escolha simbólica do local presta homenagem ao jogador de futebol inglês Sir Stanley Matthews, o primeiro vencedor do prêmio há 70 anos.” Ao trazer a Bola de Ouro para Londres, os organizadores pretendem honrar o legado do homem que deu início a tudo isso, ao mesmo tempo em que modernizam o evento para uma nova geração de torcedores.
- AFP
Em busca da coroa de Dembélé
A disputa de 2026 já está esquentando, com os jogadores buscando suceder o atual vencedor do prêmio masculino, Dembélé, do Paris Saint-Germain, enquanto Aitana Bonmati, do Barcelona, defenderá o título feminino. Os holofotes agora se voltam para a próxima geração de superestrelas prontas para reivindicar o trono. Kane, que teve uma temporada fenomenal com o Bayern de Munique — marcando 61 gols e dando sete assistências em 51 partidas em todas as competições, além de conquistar os títulos da Bundesliga e da DFB-Pokal, juntamente com a Chuteira de Ouro Europeia —, estará desesperado para ganhar o prêmio em seu país natal.
Outro principal candidato ao trono masculino é a sensação espanhola Lamine Yamal, que ficou em segundo lugar na disputa pela Bola de Ouro no ano passado; o jovem teve uma temporada brilhante com o Barcelona, marcando 24 gols e dando 18 assistências em 45 partidas, conquistando o título da La Liga.
A parceria entre a UEFA e a France Football continua
O evento em Londres marca o terceiro ano da parceria estratégica entre a UEFA e o Grupo Amaury, proprietário das revistas France Football e L'Équipe. Desde 2024, as duas organizações têm trabalhado em conjunto para coorganizar a gala, garantindo que ela continue sendo a referência indiscutível de excelência individual no futebol mundial. Espera-se que a próxima edição seja a mais assistida da história, dada a grande visibilidade da realização do evento em Londres.
Os organizadores acrescentaram que: “Ao realizar sua 70ª edição na capital da Inglaterra e do Reino Unido, o Ballon d’Or dá continuidade à sua expansão e fortalece ainda mais seu status como uma marca de prestígio global.” Essa expansão faz parte de uma estratégia mais ampla de alternar a cerimônia entre os principais centros do futebol, recompensando diferentes torcidas ao redor do mundo.
- AFP
Preparação para a gala do 70º aniversário
Embora a data e a cidade-sede já tenham sido definidas, o mundo do futebol ainda aguarda a lista definitiva de indicados. Os torcedores podem esperar que as listas de indicados para a Bola de Ouro Masculina, a Bola de Ouro Feminina, o Troféu Kopa e o Troféu Yashin sejam anunciadas à medida que a cerimônia se aproxima. Todos os olhos estarão voltados para o processo de credenciamento e os painéis de votação à medida que começam a selecionar os melhores talentos do mundo, tendo em mente o legado lendário de Lionel Messi, que continua sendo o jogador mais condecorado na história do prêmio, com um recorde de oito títulos.