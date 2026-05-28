A Bola de Ouro vai para a Inglaterra! A UEFA confirma que a cerimônia será realizada em Londres pela primeira vez, enquanto Harry Kane e Lamine Yamal tentam destronar Ousmane Dembélé

Em um anúncio histórico para o futebol inglês, a UEFA e a France Football confirmaram que a 70ª edição da cerimônia do Ballon d'Or será realizada em Londres no dia 26 de outubro. Essa decisão marca um afastamento significativo das raízes tradicionais do prêmio em Paris, já que os organizadores buscam celebrar o alcance global do prêmio individual mais cobiçado do esporte.

A escolha do local tem um profundo significado histórico. De acordo com o comunicado oficial: “Esta escolha simbólica do local presta homenagem ao jogador de futebol inglês Sir Stanley Matthews, o primeiro vencedor do prêmio há 70 anos.” Ao trazer a Bola de Ouro para Londres, os organizadores pretendem honrar o legado do homem que deu início a tudo isso, ao mesmo tempo em que modernizam o evento para uma nova geração de torcedores.