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'A Bola de Ouro deveria ir para Leo Messi' - Cristian Romero apoia ícone da Argentina para o prêmio individual e detona viés de 'marketing'
Romero apoia a glória de Messi
Messi recebeu apoio enfático de Romero para conquistar mais uma Bola de Ouro e ampliar sua coleção sem precedentes de troféus. O defensor de 28 anos do Atletico Madrid insistiu que o capitão de sua seleção segue sendo o melhor jogador do mundo, sem rival. Ao mesmo tempo, criticou os critérios modernos de premiação, argumentando que o apelo comercial muitas vezes tem prioridade sobre o mérito esportivo.
- Seshadri Sukumar
Zagueiro elogia ídolo nacional
Falando após a vitória do Atlético por 2 a 1 no dérbi sobre o Real Madrid no Estadio Metropolitano, o zagueiro argentino deixou seus sentimentos abundantemente claros. Ao dar sua opinião à ESPNsobre quem deveria ficar com o troféu dourado, Romero afirmou: "A Bola de Ouro deve ir para Leo Messi. Até ele se aposentar, isso está claro."
Destacando a personalidade pé no chão do veterano atacante fora dos holofotes, o ex-defensor do Tottenham Hotspur continuou: "Deixando de lado o que ele é como jogador e o que conquistou ao longo da carreira, ele continua sendo o melhor do mundo. O que o torna ainda maior é que compartilhei um vestiário com ele, e ele possui uma humildade que pouquíssimos têm. Essas coisas fazem com que ele se destaque."
Refletindo sobre seus primeiros passos no futebol internacional sob a tutela do ícone, o defensor acrescentou: "Messi me ajudou a me adaptar. Quando cheguei pela primeira vez, não estávamos ganhando tudo, e ele nos ajudou. Ele é meu ídolo desde que eu era bem pequeno; eu o vi sofrer e depois ganhar tudo. Tendo compartilhado tanta coisa com ele, ele é o maior de todos os tempos. Vai ser uma bela despedida para ele."
O marketing dita os prêmios futuros
Uma admiração inabalável pelo lendário meia sustenta a convicção de que nenhum rival contemporâneo consegue igualar sua excelência mantida ao longo do tempo. Essa perspectiva alimenta o argumento de que os critérios de votação individual mudarão drasticamente quando o veterano oficialmente pendurar as chuteiras. Reiterando o status único do talismã no topo do futebol, Romero declarou: "Não há ninguém como Messi. Eu continuo dizendo isso."
Lamentando que o apelo promocional possa decidir os futuros vencedores, o zagueiro continuou: "Certamente, quando Messi decidir encerrar a carreira, teremos de ver para quem vão dar a Bola de Ouro. Para qualquer jogador que tenha mais poder de marketing, porque é basicamente a isso que tudo se resume."
Ataque semelhante em apoio ao atacante veio do técnico do Atlético, Diego Simeone, na semana passada. Ao avaliar quem merece a Bola de Ouro, ele observou: "Messi, sem sombra de dúvida. Depois da Copa do Mundo que ele teve, na idade dele, sem nenhuma dúvida, Messi."
- getty
A noite de gala se aproxima rapidamente
O anúncio oficial da France Football em 8 de setembro confirmou Messi entre os 30 indicados após 45 gols e 30 assistências pelo Inter Miami, além de uma campanha até a final da Copa do Mundo. O London Palladium Theatre receberá a 70ª edição de gala em 26 de outubro para revelar se o jogador de 39 anos pode ampliar sua marca histórica. A prestigiosa cerimônia mostrará se o brilho em campo ainda pode superar o peso comercial.
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