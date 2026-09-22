Falando após a vitória do Atlético por 2 a 1 no dérbi sobre o Real Madrid no Estadio Metropolitano, o zagueiro argentino deixou seus sentimentos abundantemente claros. Ao dar sua opinião à ESPNsobre quem deveria ficar com o troféu dourado, Romero afirmou: "A Bola de Ouro deve ir para Leo Messi. Até ele se aposentar, isso está claro."

Destacando a personalidade pé no chão do veterano atacante fora dos holofotes, o ex-defensor do Tottenham Hotspur continuou: "Deixando de lado o que ele é como jogador e o que conquistou ao longo da carreira, ele continua sendo o melhor do mundo. O que o torna ainda maior é que compartilhei um vestiário com ele, e ele possui uma humildade que pouquíssimos têm. Essas coisas fazem com que ele se destaque."

Refletindo sobre seus primeiros passos no futebol internacional sob a tutela do ícone, o defensor acrescentou: "Messi me ajudou a me adaptar. Quando cheguei pela primeira vez, não estávamos ganhando tudo, e ele nos ajudou. Ele é meu ídolo desde que eu era bem pequeno; eu o vi sofrer e depois ganhar tudo. Tendo compartilhado tanta coisa com ele, ele é o maior de todos os tempos. Vai ser uma bela despedida para ele."