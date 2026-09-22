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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

'A Bola de Ouro deveria ir para Leo Messi' - Cristian Romero apoia ícone da Argentina para o prêmio individual e detona viés de 'marketing'

C. Romero
L. Messi
Argentina
Inter Miami CF
Atlético de Madrid

Cristian Romero declarou apoio a Lionel Messi para acrescentar mais uma Bola de Ouro à sua coleção recorde, insistindo que seu compatriota continua sendo o melhor jogador do planeta. O defensor também alfinetou o processo de seleção do prêmio, sugerindo que o apelo comercial muitas vezes pesa mais do que o mérito esportivo no futebol moderno.

  • Romero apoia a glória de Messi

    Messi recebeu apoio enfático de Romero para conquistar mais uma Bola de Ouro e ampliar sua coleção sem precedentes de troféus. O defensor de 28 anos do Atletico Madrid insistiu que o capitão de sua seleção segue sendo o melhor jogador do mundo, sem rival. Ao mesmo tempo, criticou os critérios modernos de premiação, argumentando que o apelo comercial muitas vezes tem prioridade sobre o mérito esportivo.

    • Publicidade
  • imago-sport-1079275504.jpgSeshadri Sukumar

    Zagueiro elogia ídolo nacional

    Falando após a vitória do Atlético por 2 a 1 no dérbi sobre o Real Madrid no Estadio Metropolitano, o zagueiro argentino deixou seus sentimentos abundantemente claros. Ao dar sua opinião à ESPNsobre quem deveria ficar com o troféu dourado, Romero afirmou: "A Bola de Ouro deve ir para Leo Messi. Até ele se aposentar, isso está claro."

    Destacando a personalidade pé no chão do veterano atacante fora dos holofotes, o ex-defensor do Tottenham Hotspur continuou: "Deixando de lado o que ele é como jogador e o que conquistou ao longo da carreira, ele continua sendo o melhor do mundo. O que o torna ainda maior é que compartilhei um vestiário com ele, e ele possui uma humildade que pouquíssimos têm. Essas coisas fazem com que ele se destaque."

    Refletindo sobre seus primeiros passos no futebol internacional sob a tutela do ícone, o defensor acrescentou: "Messi me ajudou a me adaptar. Quando cheguei pela primeira vez, não estávamos ganhando tudo, e ele nos ajudou. Ele é meu ídolo desde que eu era bem pequeno; eu o vi sofrer e depois ganhar tudo. Tendo compartilhado tanta coisa com ele, ele é o maior de todos os tempos. Vai ser uma bela despedida para ele."

  • O marketing dita os prêmios futuros

    Uma admiração inabalável pelo lendário meia sustenta a convicção de que nenhum rival contemporâneo consegue igualar sua excelência mantida ao longo do tempo. Essa perspectiva alimenta o argumento de que os critérios de votação individual mudarão drasticamente quando o veterano oficialmente pendurar as chuteiras. Reiterando o status único do talismã no topo do futebol, Romero declarou: "Não há ninguém como Messi. Eu continuo dizendo isso."

    Lamentando que o apelo promocional possa decidir os futuros vencedores, o zagueiro continuou: "Certamente, quando Messi decidir encerrar a carreira, teremos de ver para quem vão dar a Bola de Ouro. Para qualquer jogador que tenha mais poder de marketing, porque é basicamente a isso que tudo se resume."

    Ataque semelhante em apoio ao atacante veio do técnico do Atlético, Diego Simeone, na semana passada. Ao avaliar quem merece a Bola de Ouro, ele observou: "Messi, sem sombra de dúvida. Depois da Copa do Mundo que ele teve, na idade dele, sem nenhuma dúvida, Messi."

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  • Ballon d'Or trophygetty

    A noite de gala se aproxima rapidamente

    O anúncio oficial da France Football em 8 de setembro confirmou Messi entre os 30 indicados após 45 gols e 30 assistências pelo Inter Miami, além de uma campanha até a final da Copa do Mundo. O London Palladium Theatre receberá a 70ª edição de gala em 26 de outubro para revelar se o jogador de 39 anos pode ampliar sua marca histórica. A prestigiosa cerimônia mostrará se o brilho em campo ainda pode superar o peso comercial.