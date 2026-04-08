A Bestia Negra volta com uma versão melhorada: por que o Real Madrid ficou “à mercê” do Bayern de Munique - e ainda assim pode ter esperança

Em parte, a mídia espanhola — sempre muito crítica em relação às equipes locais, a menos que elas vençam — acertou em cheio. O Bayern realmente dominou a partida durante grande parte do tempo, apresentou um desempenho sacrificado em todas as linhas e poderia até ter vencido por uma diferença ainda maior. Ou talvez até devesse. No entanto, em algumas situações, o FCB também teve simplesmente aquele toque de sorte a seu favor, algo que, sem dúvida, é necessário neste nível.

A Bestia Negria voltou, portanto, renovada e parece ter novamente a sorte a seu favor, o que certamente causará preocupações aos rivais na disputa pela taça. Um fato que não foi necessariamente concedido aos muniquenses no passado recente, assim que a disputa na Liga dos Campeões chegava ao ponto decisivo — especialmente contra o Real na década de 2010.

Não dá para negar que a equipe do técnico Álvaro Arbeloa criou algumas chances de gol de alto nível tanto no primeiro quanto no segundo tempo contra “talvez a melhor equipe da Europa atualmente”. O valor de expected goals de 1,97 diz tudo a esse respeito. Manuel Neuer, porém, frustrou qualquer esperança de uma grande volta por cima com uma atuação digna de seus melhores momentos e, após o apito final, recebeu elogios merecidos de todos os lados.

No entanto, o capitão também teve sorte por duas vezes, já que seus dois erros na primeira etapa não resultaram em gols. Com sua habitual ousadia nas transições, o jogador de 40 anos primeiro corrigiu sozinho um lançamento mal executado, antes de, pouco depois, arremessar a bola nas costas de um adversário, e os craques do Real não conseguiram controlá-la. Pouco antes do fim, seguiu-se uma de suas investidas arriscadas, que mais uma vez colocou à prova os nervos dos muniquenses. Além disso, Dayot Upamecano recaiu em velhos hábitos e cometeu um erro de timing de tirar o fôlego, após o qual Vinicius Júnior acertou apenas a rede lateral do gol vazio.