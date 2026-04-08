Após 25 anos sem vitórias no temível Bernabéu, esse foi um dos muitos assuntos em pauta antes do primeiro confronto entre o Bayern de Munique e o Real Madrid em oito dias na Liga dos Campeões: será que a “Bestia Negra” despertaria de seu sono profundo e comemoraria um retorno à capital espanhola?
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A Bestia Negra volta com uma versão melhorada: por que o Real Madrid ficou “à mercê” do Bayern de Munique - e ainda assim pode ter esperança
90 minutos depois, o Bayern respondeu à pergunta com um impressionante 2 a 1 na partida de ida, com um "sim" curto e conciso! O apelido lendário, que segundo a lenda teve origem em uma goleada do campeão alemão recordista em um amistoso de 1980, está associado a um escárnio total contra os Reais. O 1 a 9 de quase 46 anos atrás continua sendo, até hoje, a maior derrota da história do clube; em jogos oficiais, foi um 1 a 8 contra o Espanyol de Barcelona em 1930.
Embora não seja apropriado zombar do Real após o espetáculo de terça-feira, a imprensa espanhola escolheu palavras drásticas. Os madrilenos ficaram “à mercê do Bayern por mais de uma hora”, escreveu o jornal local AS. Segundo o Marca, na partida de volta em Munique será necessária até mesmo um “milagre”.
- AFP
FC Bayern de Munique: A Bestia Negra volta com uma versão melhorada
Em parte, a mídia espanhola — sempre muito crítica em relação às equipes locais, a menos que elas vençam — acertou em cheio. O Bayern realmente dominou a partida durante grande parte do tempo, apresentou um desempenho sacrificado em todas as linhas e poderia até ter vencido por uma diferença ainda maior. Ou talvez até devesse. No entanto, em algumas situações, o FCB também teve simplesmente aquele toque de sorte a seu favor, algo que, sem dúvida, é necessário neste nível.
A Bestia Negria voltou, portanto, renovada e parece ter novamente a sorte a seu favor, o que certamente causará preocupações aos rivais na disputa pela taça. Um fato que não foi necessariamente concedido aos muniquenses no passado recente, assim que a disputa na Liga dos Campeões chegava ao ponto decisivo — especialmente contra o Real na década de 2010.
Não dá para negar que a equipe do técnico Álvaro Arbeloa criou algumas chances de gol de alto nível tanto no primeiro quanto no segundo tempo contra “talvez a melhor equipe da Europa atualmente”. O valor de expected goals de 1,97 diz tudo a esse respeito. Manuel Neuer, porém, frustrou qualquer esperança de uma grande volta por cima com uma atuação digna de seus melhores momentos e, após o apito final, recebeu elogios merecidos de todos os lados.
No entanto, o capitão também teve sorte por duas vezes, já que seus dois erros na primeira etapa não resultaram em gols. Com sua habitual ousadia nas transições, o jogador de 40 anos primeiro corrigiu sozinho um lançamento mal executado, antes de, pouco depois, arremessar a bola nas costas de um adversário, e os craques do Real não conseguiram controlá-la. Pouco antes do fim, seguiu-se uma de suas investidas arriscadas, que mais uma vez colocou à prova os nervos dos muniquenses. Além disso, Dayot Upamecano recaiu em velhos hábitos e cometeu um erro de timing de tirar o fôlego, após o qual Vinicius Júnior acertou apenas a rede lateral do gol vazio.
O Real Madrid pode ter esperanças: o Bayern de Munique precisa de mais uma exibição brilhante
É quase impossível neutralizar o ataque de classe mundial do Real Madrid durante os 90 minutos, apesar das deficiências desde a saída da dupla de meio-campistas Toni Kroos e Luka Modric. Vincent Kompany também comentou isso após sua 100ª partida como técnico do FCB na Prime Video. “Não sei se é possível manter o controle diante desses jogadores”, disse ele, e enfatizou: “Não há sucesso nesse nível sem esses momentos de um goleiro, um zagueiro ou um atacante. Vamos precisar disso novamente na próxima semana.”
O belga falou, por sua vez, de um jogo de troca de golpes, mas destacou as chances, no geral, melhores do lado do Bayern. “Se tivermos essas chances novamente, acredito que vamos aproveitá-las.” Luis Diaz e Harry Kane, que até então não tinham participado muito do jogo, demonstraram o quão implacável o ataque pode ser com seus gols. Mas, é claro, não se pode confiar cegamente nessa sorte recuperada.
Isso não é só o Kompany e seus jogadores que sabem, mas também a imprensa espanhola. No AS, por exemplo, também se falou de um “final desesperador de um dia ruim”. O jornal reconheceu, com razão, que o Real “quase conseguiu um empate” e “continua na disputa antes do jogo de volta em Munique”.
O Mundo Deportivo, vale ressaltar que de Barcelona, foi ainda mais longe e titulou: “Os alemães foram superiores, mas também não conseguiram provar totalmente seu papel de claro favorito ao título. O Real Madrid, por outro lado, fez o que podia e o que sabe fazer: correr e procurar Vinicius e Mbappé. Só com isso, leva para Munique uma derrota que lhe permite continuar sonhando.”
É necessária mais uma exibição brilhante do Bayern para impedir isso – e talvez a Bestia Negra consiga, diante de sua torcida, daqui a uma semana, mesmo sem sua “atualização”.
- AFP
Real Madrid x FC Bayern de Munique: Dados da partida
Gols 0 a 1 Diaz (41'), 0 a 2 Kane (46'), 1 a 2 Mbappé (74') Escalação do Real Madrid Lunin - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (63. Militão), Carreras - Fede Valverde, Tchouameni, Pitarch (63. Bellingham), Arda Güler (72. Brahim Diaz) - Mbappé, Vinícius Júnior Escalação do Bayern de Munique Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (69. Davies) - Kimmich, Pavlovic (90.+3. Goretzka) - Olise, Gnabry (69. Musiala), Luis Diaz (90.+3. Bischof) - Kane Cartões amarelos 36. Tchouameni / 71. Tah, Luis Diaz (77.), Neuer (82.), Musiala (87.)