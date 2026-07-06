A declaração da RBFA não se limitou ao Código Disciplinar da FIFA, indo além para argumentar que a decisão está em contradição com as próprias regras da competição da Copa do Mundo. A federação também ressaltou que o princípio da suspensão automática foi comunicado a todas as nações participantes ao longo do torneio, não sendo deixado aberto à interpretação no próprio dia.

A declaração continuou: “Além disso, e independentemente do exposto acima, a decisão está em contradição direta com as disposições do Regulamento da Competição da Copa do Mundo da FIFA 2026, conforme estabelecido no Artigo 10.5... A natureza automática dessa suspensão também foi explicitamente reafirmada na Circular nº 16 da Copa do Mundo da FIFA 2026, que foi distribuída a todas as federações participantes em 12 de maio de 2026.”

A RBFA acrescentou que a regra “é reiterada em todas as Reuniões de Coordenação de Partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 antes de cada partida e está incluída em todas as apresentações dos workshops da Copa do Mundo da FIFA 2026”, antes de confirmar que “está investigando todas as opções possíveis” para proteger o jogo limpo neste torneio e nas edições futuras.