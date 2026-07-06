Getty Images Sport
Traduzido por
A Bélgica vai contestar a decisão da FIFA sobre Folarin Balogun, enquanto a RBFA, indignada, divulga um comunicado sobre a chocante decisão de cartão vermelho
A RBFA critica duramente a surpreendente decisão da FIFA
A RBFA expressou oficialmente sua surpresa após a FIFA ter tomado a decisão inesperada de suspender a punição de um jogo imposta a Folarin Balogun. O atacante do Mônaco foi expulso durante a vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia-Herzegovina, uma expulsão que normalmente acarreta uma suspensão automática. No entanto, a intervenção da FIFA significa que o atacante estará à disposição para a partida decisiva das oitavas de final em Seattle.
Em comunicado oficial, a RBFA declarou: “A FIFA baseia sua decisão no Artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA. Essa disposição estabelece que a Comissão Disciplinar da FIFA pode decidir suspender a aplicação de uma sanção disciplinar imposta anteriormente. No entanto, o Artigo 66.4 do mesmo Código Disciplinar da FIFA estabelece claramente que um cartão vermelho (expulsão) resulta automaticamente em suspensão para a próxima partida da equipe, como tem sido o caso para todos os cartões vermelhos anteriores emitidos durante esta Copa do Mundo da FIFA.”
- Getty Images Sport
Regulamentos e precedentes também citados por Bruxelas
A declaração da RBFA não se limitou ao Código Disciplinar da FIFA, indo além para argumentar que a decisão está em contradição com as próprias regras da competição da Copa do Mundo. A federação também ressaltou que o princípio da suspensão automática foi comunicado a todas as nações participantes ao longo do torneio, não sendo deixado aberto à interpretação no próprio dia.
A declaração continuou: “Além disso, e independentemente do exposto acima, a decisão está em contradição direta com as disposições do Regulamento da Competição da Copa do Mundo da FIFA 2026, conforme estabelecido no Artigo 10.5... A natureza automática dessa suspensão também foi explicitamente reafirmada na Circular nº 16 da Copa do Mundo da FIFA 2026, que foi distribuída a todas as federações participantes em 12 de maio de 2026.”
A RBFA acrescentou que a regra “é reiterada em todas as Reuniões de Coordenação de Partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 antes de cada partida e está incluída em todas as apresentações dos workshops da Copa do Mundo da FIFA 2026”, antes de confirmar que “está investigando todas as opções possíveis” para proteger o jogo limpo neste torneio e nas edições futuras.
A UEFA alerta para uma crise de integridade
A UEFA, órgão regulador europeu, juntou-se ao coro de críticas, alegando que a FIFA minou os regulamentos fundamentais do esporte. Em uma avaliação contundente, a UEFA declarou em comunicado oficial: “A decisão de ontem de suspender, por um período probatório de um ano, a aplicação da suspensão automática de uma partida após o cartão vermelho aplicado ao jogador Folarin Balogun ultrapassou um limite inaceitável.”
O comunicado continuou: “O futebol, como qualquer outro esporte, depende de regras, que são a base para uma competição justa, honesta e transparente. Às vezes, as regras estão abertas a interpretações. Neste caso, não. A suspensão automática mínima de uma partida após um cartão vermelho não é uma opção discricionária e não requer a decisão de um órgão competente para ser aplicada. Trata-se de um princípio consagrado nos regulamentos, que não pode estar sujeito a exceções, muito menos no meio de um torneio em que vários outros jogadores passaram pela mesma situação e cumpriram regularmente suas suspensões. Quando a certeza das regras não é mais garantida por seus guardiões, a integridade do jogo fica em risco e a credibilidade de uma competição é prejudicada.”
- AFP
Rudi Garcia e Wayne Rooney reagem
O técnico da Bélgica, Rudi Garcia, não escondeu sua frustração, recorrendo ao sarcasmo para destacar o absurdo da situação. Garcia brincou dizendo que não sabia que 5 de julho era o Dia da Mentira nos Estados Unidos, enquanto o ex-capitão da Inglaterra, Wayne Rooney, foi muito mais direto em suas críticas. Rooney classificou a decisão como uma “vergonha absoluta” e questionou a liderança do presidente da FIFA, Gianni Infantino.
“Acho que é uma vergonha absoluta, acho mesmo”, disse Rooney à BBC. “Para que essa suspensão seja revogada, ou eles retiram o cartão vermelho — o que provavelmente seria a decisão certa — e, assim, ele pode jogar. Mas suspender por um ano? Acho que é uma vergonha absoluta. Infantino deveria ter vergonha disso. O espírito esportivo desse esporte está em questão aqui. Se eu fosse adversário dos EUA, estaria absolutamente furioso. Isso é errado em todos os sentidos. Se você for um jogador da Inglaterra hoje à noite ou um jogador do México e receber um cartão vermelho, você espera jogar a próxima partida? Até onde isso vai parar?”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.