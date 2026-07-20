A Bélgica se despede do técnico Rudi Garcia, apesar do “ótimo resultado” na Copa do Mundo de 2026

A última partida do francês foi um jogo dramático, no qual ele sentiu que a sorte não estava do lado de sua equipe, devido a lesões importantes e decisões arbitrais polêmicas. Na derrota por 2 a 1 nas quartas de final para a Espanha, que acabou conquistando o título, os Red Devils foram obrigados a jogar sem o capitão Youri Tielemans, lesionado, enquanto o craque Kevin De Bruyne também foi forçado a sair de campo no final da partida. Ao refletir sobre sua saída, Garcia expressou gratidão pela oportunidade e pelas relações que construiu com os jogadores e a comissão técnica.

“Após conversas com a RBFA, decidimos não dar continuidade à excelente jornada que compartilhamos nos últimos 18 meses. Deixo a Bélgica na Liga A da Liga das Nações da UEFA e entre as oito melhores seleções do mundo”, disse Garcia.

“Gostaria de agradecer ao meu excelente grupo de jogadores, ao diretor esportivo Vincent Mannaert e aos torcedores que nos apoiaram durante toda esta Copa do Mundo. Desejo à Bélgica todo o sucesso à medida que ela continua a transição geracional que tive o orgulho de ajudar a iniciar.”