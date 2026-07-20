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A Bélgica se despede do técnico Rudi Garcia, apesar do “ótimo resultado” na Copa do Mundo de 2026
Fim de uma era de dezoito meses
Garcia e a RBFA não renovarão o contrato, que vence em 31 de julho. Garcia assumiu o cargo em 1º de fevereiro de 2025, sucedendo a Domenico Tedesco. Sob sua liderança técnica, os Red Devils garantiram sua vaga na Liga A da Liga das Nações da UEFA e se classificaram para a Copa do Mundo de 2026, onde chegaram às quartas de final.
A decisão marca o fim de um mandato que durou exatamente 18 meses, durante o qual Garcia teve a missão de estabilizar um elenco em transição. Embora a equipe tenha mostrado lampejos de brilhantismo durante o torneio na América do Norte, a federação decidiu seguir uma direção diferente, de olho no próximo ciclo de qualificação.
- AFP
Reflexões sobre a trajetória na Copa do Mundo
A última partida do francês foi um jogo dramático, no qual ele sentiu que a sorte não estava do lado de sua equipe, devido a lesões importantes e decisões arbitrais polêmicas. Na derrota por 2 a 1 nas quartas de final para a Espanha, que acabou conquistando o título, os Red Devils foram obrigados a jogar sem o capitão Youri Tielemans, lesionado, enquanto o craque Kevin De Bruyne também foi forçado a sair de campo no final da partida. Ao refletir sobre sua saída, Garcia expressou gratidão pela oportunidade e pelas relações que construiu com os jogadores e a comissão técnica.
“Após conversas com a RBFA, decidimos não dar continuidade à excelente jornada que compartilhamos nos últimos 18 meses. Deixo a Bélgica na Liga A da Liga das Nações da UEFA e entre as oito melhores seleções do mundo”, disse Garcia.
“Gostaria de agradecer ao meu excelente grupo de jogadores, ao diretor esportivo Vincent Mannaert e aos torcedores que nos apoiaram durante toda esta Copa do Mundo. Desejo à Bélgica todo o sucesso à medida que ela continua a transição geracional que tive o orgulho de ajudar a iniciar.”
Mannaert elogia a contribuição de Garcia
Vincent Mannaert, diretor esportivo da RBFA, falou abertamente sobre a influência positiva que o técnico francês exerceu durante sua breve passagem pela seleção nacional. Mannaert destacou que Garcia foi contratado em um momento em que a equipe precisava de uma liderança experiente para enfrentar um cenário desafiador.
“Rudi Garcia desempenhou, sem dúvida, um papel fundamental na recuperação dos Diabos Vermelhos belgas. Ele foi nomeado técnico da seleção nacional em um contexto esportivo e financeiro desafiador. Graças, em especial, ao seu empenho e experiência, a coesão da equipe foi restaurada e um resultado sólido foi alcançado na última Copa do Mundo da FIFA”, observou Mannaert.
- Getty Images Sport
Olhando para o futuro
A saída ocorre em um momento simbólico para o futebol belga, já que vários membros da famosa “Geração de Ouro” provavelmente disputaram seus últimos minutos em um grande torneio. O futuro imediato da Bélgica inclui partidas em casa contra potências como França e Itália ainda este ano, à medida que a seleção continua sua trajetória na Liga das Nações. Enquanto isso, Mannaert confirmou que a busca pelo sucessor de Garcia já está em andamento.
“Juntamente com minha equipe, estou me preparando para um novo ciclo, incluindo a nomeação de um novo técnico da seleção”, acrescentou Mannaert.
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