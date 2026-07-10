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A Bélgica “não tem nenhum plano” para parar Lamine Yamal, mas Rudi Garcia afirma que os jogadores-chave devem “lutar e dar tudo de si” para acabar com o histórico perfeito da Espanha na Copa do Mundo
Garcia tem como alvo a Espanha como equipe, e não Yamal
A Bélgica chega à partida das quartas de final da Copa do Mundo contra a Espanha, em Los Angeles, como azarão, mas Garcia insiste que sua equipe não vai basear seu plano de jogo em marcar um único jogador. Embora Yamal tenha atraído ampla atenção durante o torneio, o técnico da Bélgica acredita que o maior ponto forte da Espanha reside na qualidade coletiva da equipe.
A Espanha chega como favorita após vencer a Euro 2024 e ainda não sofreu nenhum gol na competição. Garcia reconheceu o desafio, mas afirmou que a Bélgica deve se concentrar em atrapalhar o estilo geral da Espanha, ao mesmo tempo em que aproveita ao máximo seus próprios pontos fortes no ataque sempre que recuperar a posse de bola.
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Garcia descreve a estratégia da Bélgica
Garcia explicou que o foco tático da Bélgica está na Espanha como um todo, e não em um jogador específico. Ele acredita que seus jogadores devem impedir que a Espanha jogue de acordo com seus pontos fortes, ao mesmo tempo em que mantêm a confiança em sua própria capacidade de causar problemas.
“Não existe um plano contra Lamine Yamal, porque seria necessário ter um para cada jogador”, admitiu Garcia, conforme citado pela RTBF. “Simplesmente precisa haver um plano contra a Espanha; não podemos deixá-los jogar de acordo com seus pontos fortes. Eles terão a posse de bola, mas nós também temos qualidades.
“Quando recuperarmos a bola, teremos que fazer de tudo para causar problemas a eles. Temos tudo para vencer esta partida, porque todo mundo já nos dá como eliminados. Espero que entremos com tudo nesta partida das quartas de final. Tenho sangue andaluz nas veias, mas meu coração é belga.”
A Bélgica acredita em si mesma, apesar do bom momento da Espanha
Garcia destacou que a Bélgica tem qualidade ofensiva suficiente para competir, apesar do estilo de jogo da Espanha, baseado na posse de bola. Ele descreveu a Espanha como uma equipe coletivamente mais forte do que antes, mas insistiu que as estatísticas existem para serem quebradas.
“Precisamos acreditar em nós mesmos. A Espanha é favorita, é a atual campeã europeia, e a equipe não mudou desde aquela vitória. Eles estão acostumados a jogar juntos”, acrescentou Garcia. “Eles não sofreram nenhum gol neste torneio; será a hora de sofrer pelo menos um contra a gente. Temos muito respeito por eles. Para chegar longe, é preciso vencer grandes seleções. O grau de dificuldade aumenta nesta competição.
“Conhecemos todas as jogadoras individualmente. A força delas também é coletiva; talvez estejam mais sólidas do que antes. As estatísticas existem para serem derrubadas. Queremos marcar presença e não apenas sofrer. Somos capazes de marcar gols; temos o segundo melhor ataque do torneio. Vamos defender nossa pele com unhas e dentes. Queremos mostrar que merecemos ir além das quartas de final.”
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A Bélgica busca causar uma surpresa contra os favoritos
A Bélgica enfrenta agora um grande desafio em sua campanha na Copa do Mundo contra a Espanha, que ainda não sofreu nenhum gol. A equipe de Garcia precisará combinar disciplina defensiva com a eficiência ofensiva que a levou até aqui no torneio se quiser chegar às semifinais.
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