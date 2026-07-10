Garcia explicou que o foco tático da Bélgica está na Espanha como um todo, e não em um jogador específico. Ele acredita que seus jogadores devem impedir que a Espanha jogue de acordo com seus pontos fortes, ao mesmo tempo em que mantêm a confiança em sua própria capacidade de causar problemas.

“Não existe um plano contra Lamine Yamal, porque seria necessário ter um para cada jogador”, admitiu Garcia, conforme citado pela RTBF. “Simplesmente precisa haver um plano contra a Espanha; não podemos deixá-los jogar de acordo com seus pontos fortes. Eles terão a posse de bola, mas nós também temos qualidades.

“Quando recuperarmos a bola, teremos que fazer de tudo para causar problemas a eles. Temos tudo para vencer esta partida, porque todo mundo já nos dá como eliminados. Espero que entremos com tudo nesta partida das quartas de final. Tenho sangue andaluz nas veias, mas meu coração é belga.”