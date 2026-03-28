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United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

A Bélgica de De Ketelaere e Saelemaekers goleia os Estados Unidos de Pulisic: 5 a 2; McKennie também marcou

Estados Unidos x Bélgica
Estados Unidos
Bélgica
Amistosos
Milan
Juventus
Atalanta

Excelente atuação da Bélgica contra os futuros anfitriões da Copa do Mundo.

A extensa programação de amistosos internacionais reservou, para esta noite, uma excelente amostra do que poderá acontecer no verão, durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos: em Atlanta, de fato, Bélgica e Estados Unidos se enfrentaram, com vários destaques do nosso campeonato da Série A.

A partida foi realmente sem história, pois os Diabos Vermelhos, graças a um segundo tempo simplesmente sensacional, literalmente dominaram e esmagaram a Seleção das Estrelas e Listras, derrotando-a por um placar final de 5 a 2.

  • AS ESCALAÇÕES INICIAIS

    EUA (4-3-3): Turner; Robinson, Tessman, Tillman, McKenzie; McKennie, Cardoso, Ream; Pulisic, Weah, Balogun. Técnico: Pochettino

    BÉLGICA (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper; Raskin, Onana; Saelemaekers, De Bruyne, De Ketelaere; Doku. Técnico: Rudi Garcia

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  • MCKENNIE EM DESTAQUE

    São muitos os destaques da nossa Série A que merecem destaque: de McKennie, da Juventus, passando por Pulisic, do Milan, De Bruyne, do Napoli, e Saelemaekers, também do time rossonero.

    O primeiro tempo transcorreu sem grandes emoções, com as duas equipes concentradas em se estudar e sem oferecer grande espetáculo para o público presente no estádio de Atlanta. O jogo, porém, se desfez aos 39 minutos: grande cobrança de escanteio de Robinson que encontrou a esplêndida inserção de McKennie na pequena área, que completou para o gol e confirmou sua excelente forma nos últimos tempos.

    Os minutos finais ainda proporcionam emoções com o chute forte de direita, um remate certeiro de Debast que empata o jogo pouco antes do intervalo e dos minutos de acréscimo. A partida, então, esquenta completamente no segundo tempo.

  • O Espetáculo de Ketelary, Lukebakio e Sailmakers

    No segundo tempo, a Bélgica entra em um estado de graça incrível. A segunda etapa, de fato, começa com uma grande jogada que se desenvolve pela direita, finalizada com uma excelente ação de Alexis Saelemaekers, que, no centro da área, antecipa a defesa americana e dá um passe de luxo de fora da área para Onana, que bate em Turner.

    A partir dos 53 minutos, os Diabos Vermelhos não pararam mais: primeiro De Ketelaere (que mais tarde foi substituído pelo jogador da Juventus Openda)converteu um pênalti, depois Lukebakio se destacou marcando dois gols, fechando o placar em um impressionante 1 a 5. O gol final de Agyemang serviu para tornar a noite um pouco menos amarga para os Estados Unidos.

    No geral, uma boa partida da Bélgica, comandada no meio-campo por De Bruyne, enquanto o desempenho dos EUA foi insuficiente, com o capitão Pulisic aparecendo novamente em segundo plano, refletindo sua forma física neste 2026, pobre em satisfações no aspecto goleador.