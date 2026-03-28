A Bélgica de De Ketelaere e Saelemaekers goleia os Estados Unidos de Pulisic: 5 a 2; McKennie também marcou

A extensa programação de amistosos internacionais reservou, para esta noite, uma excelente amostra do que poderá acontecer no verão, durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos: em Atlanta, de fato, Bélgica e Estados Unidos se enfrentaram, com vários destaques do nosso campeonato da Série A.
A partida foi realmente sem história, pois os Diabos Vermelhos, graças a um segundo tempo simplesmente sensacional, literalmente dominaram e esmagaram a Seleção das Estrelas e Listras, derrotando-a por um placar final de 5 a 2.