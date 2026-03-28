A Bélgica de De Ketelaere e Saelemaekers goleia os Estados Unidos de Pulisic: 5 a 2; McKennie também marcou

São muitos os destaques da nossa Série A que merecem destaque: de McKennie, da Juventus, passando por Pulisic, do Milan, De Bruyne, do Napoli, e Saelemaekers, também do time rossonero.

O primeiro tempo transcorreu sem grandes emoções, com as duas equipes concentradas em se estudar e sem oferecer grande espetáculo para o público presente no estádio de Atlanta. O jogo, porém, se desfez aos 39 minutos: grande cobrança de escanteio de Robinson que encontrou a esplêndida inserção de McKennie na pequena área, que completou para o gol e confirmou sua excelente forma nos últimos tempos.

Os minutos finais ainda proporcionam emoções com o chute forte de direita, um remate certeiro de Debast que empata o jogo pouco antes do intervalo e dos minutos de acréscimo. A partida, então, esquenta completamente no segundo tempo.