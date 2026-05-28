Em sua partida da segunda rodada contra o argentino Juan Manuel Cerúndolo, o italiano parecia inicialmente ter a vitória garantida, mas, no terceiro set, com o placar em 5 a 2, de repente perdeu o ritmo e mal conseguia acertar a bola. Com 33 graus à sombra, o calor parecia incomodá-lo; repetidamente, o número um do mundo procurava a escassa sombra na quadra central.
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À beira do colapso - e de uma eliminação sensacional? Drama em torno do grande favorito Jannik Sinner no Aberto da França
Nos últimos anos, Sinner vinha enfrentando dificuldades físicas em dias de calor intenso — contra Cerúndolo, as preocupações começaram no terceiro set. No box de Sinner reinava a perplexidade quando ele perdeu seu próprio saque sem conseguir marcar nenhum ponto. Com o placar em 6:3, 6:2, 5:4 para Sinner, ele não conseguiu continuar jogando e pediu um tempo médico. Ele afirmou que estava “tontura”.
Sinner voltou à quadra em seguida. No início, porém, ele continuou sem causar boa impressão e acabou perdendo o terceiro set, além de sofrer um break também no quarto set. Ele corre o risco de uma eliminação totalmente inesperada.