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À beira do abismo... Relatório médico causa preocupação em relação ao ex-jogador do Real Madrid

J. Rodriguez
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Seu estado foi descrito como "grave"

O nome de James Rodríguez voltou a ser destaque, mas desta vez longe dos gols e das jogadas de arte, depois que seu clube divulgou novas informações dos Estados Unidos, que, embora tragam entre as linhas garantias cautelosas, não escondem a grande preocupação que o cercou nas últimas horas.

O clube americano Minnesota United divulgou uma atualização sobre o estado de James após sua internação no hospital durante a última pausa internacional. O jogador colombiano havia retornado aos Estados Unidos após atuar pela seleção de seu país, antes de apresentar sintomas do que a Federação Colombiana descreveu como “desidratação grave”, condição que exigiu sua internação e acompanhamento médico.

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  • Uma melhora gradual... mas!

    No comunicado médico, foi claramente confirmado que o estado de saúde do ex-jogador do Real Madrid e do Bayern de Munique não está relacionado a nenhuma lesão muscular ou atividade futebolística, o que acalmou as preocupações de sua equipe quanto a uma lesão de longa duração ou a uma recaída física.

    Os relatórios médicos indicaram que o estado de James está melhorando gradualmente, com uma “evolução positiva e estável”, após ter sido submetido a observação e tratamento nos últimos dias.

    Apesar disso, Rodríguez ficou de fora da última partida de sua equipe contra o Los Angeles Galaxy na MLS, tendo sua ausência registrada como “doença”.

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  • Revisão do prontuário médico... à beira do perigo

    De acordo com relatos locais, o Minnesota solicitou uma análise do prontuário médico do jogador, cujo estado foi descrito como “grave”, o que reflete o grau de preocupação dentro do clube, apesar dos sinais positivos em relação à sua recuperação.

    James também recebeu alta do hospital após a estabilização de seu quadro, sem que mais detalhes tenham sido divulgados até o momento.

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