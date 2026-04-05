O nome de James Rodríguez voltou a ser destaque, mas desta vez longe dos gols e das jogadas de arte, depois que seu clube divulgou novas informações dos Estados Unidos, que, embora tragam entre as linhas garantias cautelosas, não escondem a grande preocupação que o cercou nas últimas horas.

O clube americano Minnesota United divulgou uma atualização sobre o estado de James após sua internação no hospital durante a última pausa internacional. O jogador colombiano havia retornado aos Estados Unidos após atuar pela seleção de seu país, antes de apresentar sintomas do que a Federação Colombiana descreveu como “desidratação grave”, condição que exigiu sua internação e acompanhamento médico.

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