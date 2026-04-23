Na quarta-feira, foi divulgado que Liam Rosenior foi demitido do cargo de técnico do Chelsea após uma série de resultados decepcionantes. A BBC Sport apurou que as opiniões sobre o treinador de 41 anos estavam divididas dentro do elenco do time londrino.
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A BBC revela o apelido ofensivo que um jogador do Chelsea inventou para Liam Rosenior
Após cinco derrotas consecutivas no campeonato, a diretoria do Chelsea decidiu, na quarta-feira, demitir Rosenior, que estava no comando do clube desde janeiro. A BBC Sport apurou que o elenco do Chelsea já nutria dúvidas sobre as capacidades de Rosenior.
Um jogador teria até dado a ele um apelido: o professor substituto, o que sugere que havia uma falta de autoridade e prestígio dentro do clube. O vestiário estava dividido. Parece que, principalmente, os jogadores de língua espanhola não estavam convencidos com Rosenior.
Um ponto baixo foi o cabeleireiro de Marc Cucurella, que revelou no X antes da partida contra o Brighton & Hove Albion que Cole Palmer e João Pedro não poderiam jogar.
Embora Rosenior inicialmente tenha dado continuidade ao trabalho de seu antecessor, Enzo Maresca, ele não conseguiu implementar sua própria filosofia. Assim, optou por jogar com um único volante, em vez de dois. Isso fez com que Moisés Caicedo tivesse que percorrer distâncias excessivas.
Rosenior também recebeu muitas críticas internas por suas escolhas na dupla de confrontos contra o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Ele optou por escalar Mamadou Sarr (20) como titular. Um erro dele levou à derrota por 0 a 3 em casa.
Além disso, o Chelsea já não marca há cinco partidas consecutivas da Premier League. Essa é a maior seca de gols do clube em 114 anos.
No fim das contas, a derrota por 3 a 0 para o Brighton acabou sendo fatal para Rosenior. A diretoria do Chelsea esperava que ele conseguisse manter o time nos trilhos até o final da temporada, mas a falta de garra na partida contra o Brighton acabou sendo a gota d’água.
Rosenior não conseguiu estabelecer um bom relacionamento com a diretoria, o que levou à sua demissão. O clube considerou que as chances de classificação para as competições europeias e de conquista da FA Cup seriam maiores com outra pessoa no banco de reservas.
Calum McFarlane vai terminar a temporada no Chelsea como técnico interino. Para a próxima temporada, vários nomes estão sendo cogitados, sendo que Andoni Iraola (AFC Bournemouth), Marco Silva (Fulham) e Edin Terzic (sem clube) parecem ser os principais candidatos.