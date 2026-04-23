A BBC revela o apelido ofensivo que um jogador do Chelsea inventou para Liam Rosenior

Após cinco derrotas consecutivas no campeonato, a diretoria do Chelsea decidiu, na quarta-feira, demitir Rosenior, que estava no comando do clube desde janeiro. A BBC Sport apurou que o elenco do Chelsea já nutria dúvidas sobre as capacidades de Rosenior.

Um jogador teria até dado a ele um apelido: o professor substituto, o que sugere que havia uma falta de autoridade e prestígio dentro do clube. O vestiário estava dividido. Parece que, principalmente, os jogadores de língua espanhola não estavam convencidos com Rosenior.

Um ponto baixo foi o cabeleireiro de Marc Cucurella, que revelou no X antes da partida contra o Brighton & Hove Albion que Cole Palmer e João Pedro não poderiam jogar.