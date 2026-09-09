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A batalha na viagem de ônibus de Arda! Turan incorpora a calma de Hiddink após a jornada épica do Shakhtar para enfrentar o PSV
Turan prepara o Shakhtar após exaustiva viagem de ônibus
O técnico do Shakhtar Donetsk, Arda Turan, expressou total orgulho de seus jogadores enquanto eles se preparam para enfrentar o PSV no PSV Stadion. A equipe ucraniana enfrentou uma longa e árdua programação de viagem, saindo de ônibus de Lviv para cruzar a fronteira com a Polônia antes de voar de Rzeszow para a Holanda.
Turan explicou que a guerra em curso na Ucrânia força o time a adaptar sua preparação, utilizando análise tática em vídeo durante a viagem em vez de sessões tradicionais no campo.
O treinador enfatizou que carregar a esperança do povo ucraniano supera qualquer fadiga física da viagem.
- Seskim Photo
Ex-pupilo incorpora a mentalidade tranquila de Hiddink
Antes de enfrentar a oposição holandesa, Turan refletiu sobre a profunda influência de seu ex-treinador na seleção, Guus Hiddink. O técnico de 39 anos relembrou um discurso específico no intervalo durante seus tempos de jogador pela Turquia contra a Bélgica, quando a postura calma de Hiddink em meio à alta tensão inspirou uma virada dramática para a vitória.
Turan pretende passar essa mesma compostura e confiança para seis ou sete jovens jogadores do Shakhtar que farão suas estreias na Champions League.
"Hiddink entrou no vestiário segurando uma xícara de café com absoluta calma", relembrou Turan. "Ele me ensinou a manter a calma, controlar o jogo e confiar nos princípios corretos."
Nada de retranca em Eindhoven
Apesar de enfrentar um PSV que marca muitos gols, Turan insistiu que o Shakhtar não adotará uma postura puramente defensiva em Eindhoven. Inspirado por ícones do futebol holandês como Johan Cruyff, Frank Rijkaard e Hiddink, o treinador exigiu coragem e posse de bola de sua equipe.
Turan também compartilhou uma troca calorosa com o ex-amigo Ivan Perisic antes da partida, elogiando o veterano do PSV, de 37 anos, como uma lenda viva.
"Se você tentar apenas se defender contra o PSV, vai perder", afirmou Turan. "Não vamos nos fechar. Meus jogadores precisam ser corajosos, atacar e aproveitar a partida."
- ANP
Palco europeu pronto para o duelo em Eindhoven
O Shakhtar entra no confronto buscando dar sequência à sua impressionante forma no cenário doméstico e escrever um novo capítulo após o dramático encontro de 2024 contra o PSV.
Turan garantiu ao seu jovem elenco que assumirá total responsabilidade pelo resultado final quando a equipe entrar em cena na Champions League.
Os dois lados entram em campo na noite de quinta-feira para dar início às suas campanhas na fase de liga europeia.
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