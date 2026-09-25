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A batalha judicial começa! Clubes da Premier League se alinham para reivindicar compensações após veredicto de culpa do Manchester City
Rivais da primeira divisão se preparam para uma guerra jurídica sem precedentes
A elite do futebol inglês foi abalada em sua essência após a notícia de que o Manchester City foi considerado culpado por violar a vasta maioria das acusações financeiras apresentadas contra o clube. No que está sendo descrito como um potencial momento decisivo para o esporte, o painel independente determinou que o clube não cumpriu 114 das 115 alegações.
De acordo com The Athletic, vários clubes da Premier League mobilizaram advogados de ponta para avaliar a dimensão das indenizações que poderiam reivindicar por perdas históricas sofridas
A escala do potencial litígio é impressionante, com relatos sugerindo que os clubes afetados já estão em discussões de alto nível sobre uma estratégia coletiva. Escritórios de advocacia teriam sido proativos ao entrar em contato com equipes da Premier League, informando que agora elas estão em uma posição ideal para buscar reparação financeira.
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O precedente do Everton e o caminho para indenizações
Um fator crucial nessas disputas judiciais em andamento é uma decisão anterior envolvendo outros clubes da Premier League, que estabeleceu um roteiro claro para compensação. Uma comissão independente decidiu anteriormente que o Everton deve pagar £ 35,1 milhões ao Burnley depois que sua violação das Regras de Lucratividade e Sustentabilidade foi considerada como tendo proporcionado uma vantagem esportiva.
No entanto, é provável que qualquer processo formal seja adiado até que toda a extensão do processo de recursos se esgote. O Manchester City tem sustentado consistentemente sua inocência e deve lutar contra o veredicto com todos os instrumentos jurídicos à sua disposição. O porta-voz do clube deu uma resposta firme aos desdobramentos recentes, afirmando: "O processo da Premier League continua em andamento, com elementos significativos ainda a serem concluídos, e sujeito a rígida confidencialidade. Como tal, a posição do Manchester City FC permanece consistente com o comunicado do clube de fevereiro de 2023."
Receita perdida e milhões da Liga dos Campeões em jogo
A natureza específica das alegações pode variar significativamente dependendo do clube envolvido. Alguns times podem argumentar que as supostas violações das regras por parte do Manchester City lhes custaram diretamente uma vaga na lucrativa Champions League, resultando em dezenas de milhões de libras em perdas de receita de transmissão e de bilheteria.
Além disso, ficar sem títulos ou sem a classificação para competições europeias muitas vezes aciona cláusulas em contratos comerciais, o que significa que os clubes podem potencialmente deixar de receber possíveis bônus de patrocínio como uma consequência adicional do desequilíbrio esportivo. A possibilidade de uma ação coletiva de grandes proporções agora está sendo discutida seriamente por executivos de toda a liga.
Esse escrutínio jurídico abrange um período turbulento entre 2009 e 2018, durante o qual o Manchester City se transformou em uma potência global. Embora o clube tenha visto uma punição anterior da Uefa ser revogada pelo Tribunal Arbitral do Esporte porque as provas estavam "prescritas", as regras específicas da Premier League não têm as mesmas limitações.
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Possíveis sanções
Enquanto os pedidos de indenização se concentram na recuperação financeira para outros clubes, o mundo do futebol também aguarda para ver quais punições oficiais a Premier League aplicará. Especialistas sugerem que a dedução de pontos é o caminho mais provável a ser adotado pela liga. O diretor jurídico James Hill já havia compartilhado sua perspectiva sobre como esses painéis funcionam, observando: "Eu esperaria que, se houver uma dedução de pontos, ela fosse aplicada daqui para frente. Em geral, os painéis não gostam de decidir títulos em um processo judicial. Fazer isso dessa forma não impõe uma punição real e tangível ao clube."
O próprio regulamento da liga oferece uma ampla margem de flexibilidade quando se trata de punir clubes filiados por infrações tão extensas. A regra W.51.7 permite especificamente que o painel combine várias punições ou invente novas que considere apropriadas para a situação.
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