A elite do futebol inglês foi abalada em sua essência após a notícia de que o Manchester City foi considerado culpado por violar a vasta maioria das acusações financeiras apresentadas contra o clube. No que está sendo descrito como um potencial momento decisivo para o esporte, o painel independente determinou que o clube não cumpriu 114 das 115 alegações.

De acordo com The Athletic, vários clubes da Premier League mobilizaram advogados de ponta para avaliar a dimensão das indenizações que poderiam reivindicar por perdas históricas sofridas

A escala do potencial litígio é impressionante, com relatos sugerindo que os clubes afetados já estão em discussões de alto nível sobre uma estratégia coletiva. Escritórios de advocacia teriam sido proativos ao entrar em contato com equipes da Premier League, informando que agora elas estão em uma posição ideal para buscar reparação financeira.



