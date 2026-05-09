Na última edição do podcast “Einfach mal Luppen”, ao lado de seu irmão Toni, Felix não escondeu o quanto ficou impressionado com o desempenho do georgiano. “Depois de uma jogada de Kvaratskhelia, na qual ele mais uma vez se destacou, anotei: Kvaratskhelia, Ballon d'Or”, disse ele.
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A Ballon d'Or para Khvicha Kvaratskhelia, o pesadelo do Bayern? Felix Kroos vê um grande problema
Nos 180 minutos contra o campeão alemão, Kvaratskhelia tornou-se um verdadeiro pesadelo para a defesa do time. Já na partida de ida, ele brilhou com dois gols. Na partida de volta, ele deixou sua marca mais uma vez ao dar a assistência para o gol de abertura de Ousmane Dembélé, aos 139 segundos de jogo.
Com isso, Kvaratskhelia alcançou uma nova dimensão. Ele se tornou o primeiro jogador na história da Liga dos Campeões a conseguir marcar ou dar assistência em sete partidas consecutivas da fase eliminatória na mesma temporada. Na campanha atual, ele já soma 16 participações em gols em apenas 15 partidas.
- AFP
Kroos elogia Kvaratskhelia
Kroos elogiou: “Agora já o vimos jogar por quase todo o tempo em dois jogos. O que ele faz com a bola e sem ela, sua resiliência, as decisões que toma com a bola e como preparou o 1 a 0. É incrível como ele levanta a cabeça e coloca a bola exatamente onde deve estar — na velocidade máxima.”
Toni Kroos, no entanto, vê uma dificuldade em relação à reivindicação de seu irmão pelo Ballon d’Or: “O problema é que ele não vai ser campeão do mundo”, disse o ex-jogador do Real Madrid.
Como a Geórgia não se classificou para a próxima Copa do Mundo no verão, Kvaratskhelia não terá o maior palco para acumular mais argumentos a favor da conquista da Bola de Ouro.
Kvaratskhelia no PSG: 18 gols e dez assistências
Apesar da ausência de perspectivas para a Copa do Mundo, a maneira como o georgiano se destaca no mais alto nível continua sendo notável para Kroos. Em especial, o aspecto físico o impressionou profundamente. “Então aparece um gigante como Upamecano ou Tah, e ele nem sequer fica em desvantagem física. Enfrentar isso como jogador ofensivo foi muito impressionante para mim”, disse Kroos, demonstrando admiração.
Kvaratskhelia, que já disputou 49 partidas pela seleção, está tendo uma temporada forte. Após 44 partidas oficiais até o momento, ele soma 18 gols e dez assistências. Em janeiro de 2025, Kvaratskhelia se transferiu para a capital francesa. O PSG pagou 80 milhões de euros ao SSC Napoli por ele, onde, graças ao seu desempenho excepcional, foi apelidado de “Kvaradona”, em referência ao ídolo do clube, Diego Maradona.
Desde sua chegada a Paris, Kvaratskhelia disputou 81 partidas. Desde então, ele marcou 26 gols e deu 17 assistências.