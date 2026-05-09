A Ballon d'Or para Khvicha Kvaratskhelia, o pesadelo do Bayern? Felix Kroos vê um grande problema

Kroos elogiou: “Agora já o vimos jogar por quase todo o tempo em dois jogos. O que ele faz com a bola e sem ela, sua resiliência, as decisões que toma com a bola e como preparou o 1 a 0. É incrível como ele levanta a cabeça e coloca a bola exatamente onde deve estar — na velocidade máxima.”

Toni Kroos, no entanto, vê uma dificuldade em relação à reivindicação de seu irmão pelo Ballon d’Or: “O problema é que ele não vai ser campeão do mundo”, disse o ex-jogador do Real Madrid.

Como a Geórgia não se classificou para a próxima Copa do Mundo no verão, Kvaratskhelia não terá o maior palco para acumular mais argumentos a favor da conquista da Bola de Ouro.