A aventura saudita não saciou sua ambição: astro do Al-Hilal se oferece a gigante europeu

Após apenas um ano com o Al Hilal, Theo Hernández já se prepara para retornar à Europa. O lateral francês sonha em voltar ao alto nível e teria oferecido seus serviços a um dos grandes clubes italianos, segundo o site Foot Mercato.

Após apenas um ano de sua chegada à Arábia Saudita, Theo Hernández já começou a olhar para o futuro. O lateral esquerdo francês havia assinado um contrato de longa duração com o Al Hilal, convencido por um novo desafio nos âmbitos esportivo, familiar e financeiro, depois de uma passagem marcante pelas fileiras do Milan. O jogador da seleção francesa chegou no verão de 2025 com a ambição de descobrir uma liga que vive um grande crescimento, e aceitou abrir um novo e importante capítulo em sua carreira.

O mesmo site prosseguiu: "Mas essa experiência, por mais lucrativa que seja, não parece ter atendido totalmente às suas expectativas. Prestes a completar 29 anos, Theo Hernández ainda acredita que tem vários anos pela frente no mais alto nível, e não esconde mais o desejo de voltar aos grandes palcos europeus. Sua participação na Copa do Mundo também reforçou essa convicção".

Apesar de sua saída do continente europeu, o ex-técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, manteve a confiança nele, convencido de que o defensor ainda é capaz de oferecer sua velocidade, sua força e sua experiência nos mais altos níveis.

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