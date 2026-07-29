Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

Traduzido por

A aventura saudita não saciou sua ambição: astro do Al-Hilal se oferece a gigante europeu

Mercado da bola
Campeonato Saudita
Campeonato Italiano
Juventus
Milan
Napoli
T. Hernandez
Arábia Saudita
Itália
França

O Zamalek define sua posição sobre a venda do jogador, mas um grande obstáculo atravanca o negócio

Os cálculos dos grandes jogadores mudam rapidamente no mercado de transferências, pois os contratos longos e os projetos ambiciosos não garantem necessariamente a continuidade da relação entre as partes, especialmente quando as prioridades se alteram.

E, apesar do salto que o futebol saudita registrou ao atrair os maiores craques do mundo, alguns jogadores ainda enxergam os gramados europeus como a etapa mais importante de suas carreiras profissionais.

Nesse contexto, a atual janela de transferências do verão pode redesenhar o futuro do craque do Al-Hilal, Theo Hernández, que, segundo diversos relatos das últimas horas, está oferecendo seus serviços a um gigante europeu, na esperança de retornar ao Velho Continente.

  • Uma experiência que não correspondeu às expectativas?

    Após apenas um ano com o Al Hilal, Theo Hernández já se prepara para retornar à Europa. O lateral francês sonha em voltar ao alto nível e teria oferecido seus serviços a um dos grandes clubes italianos, segundo o site Foot Mercato.

    Após apenas um ano de sua chegada à Arábia Saudita, Theo Hernández já começou a olhar para o futuro. O lateral esquerdo francês havia assinado um contrato de longa duração com o Al Hilal, convencido por um novo desafio nos âmbitos esportivo, familiar e financeiro, depois de uma passagem marcante pelas fileiras do Milan. O jogador da seleção francesa chegou no verão de 2025 com a ambição de descobrir uma liga que vive um grande crescimento, e aceitou abrir um novo e importante capítulo em sua carreira.

    O mesmo site prosseguiu: "Mas essa experiência, por mais lucrativa que seja, não parece ter atendido totalmente às suas expectativas. Prestes a completar 29 anos, Theo Hernández ainda acredita que tem vários anos pela frente no mais alto nível, e não esconde mais o desejo de voltar aos grandes palcos europeus. Sua participação na Copa do Mundo também reforçou essa convicção".

    Apesar de sua saída do continente europeu, o ex-técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, manteve a confiança nele, convencido de que o defensor ainda é capaz de oferecer sua velocidade, sua força e sua experiência nos mais altos níveis.

    Leia também: Estrela do Barcelona diante de uma decisão crucial: clube inglês atende a todas as condições

    • Publicidade

  • "Voltarei à Europa um dia"

    À margem da Copa do Mundo de 2026, Theo Hernández havia deixado bastante claro qual seria seu futuro profissional. Em entrevista ao jornal Marca, o jogador francês explicou que sua experiência na Arábia Saudita não é necessariamente um destino final, afirmando: "Isso não é definitivo. Espero voltar a jogar na Europa um dia. Assinei um contrato de três anos na Arábia Saudita e estou muito feliz com isso. Depois disso, não sei o que vai acontecer, mas espero retornar à Europa".

    Essa declaração levantou rapidamente questionamentos sobre seu futuro, enquanto seu contrato com o Al-Hilal segue em vigor até 2028.

    O ex-jogador do Real Madrid também mencionou sua ligação com a Espanha e lamentou não ter conseguido mostrar todo o seu potencial em seu país natal. Ao mesmo tempo, deu a entender que um retorno ao Campeonato Espanhol pode ser uma opção possível um dia.

    Sua decisão de se juntar ao Al-Hilal havia sido tomada após uma reflexão profunda com pessoas próximas a ele, mas a ideia de voltar ao topo europeu parece agora estar ganhando força.

    Leia também: Anúncio, exclusão e, então, confirmação oficial: o Zamalek encerra a passagem de John Edward em meio a uma cena caótica

  • Juventus e a carta vencedora de Massara

    O Foot Mercato prosseguiu: "De acordo com informações publicadas pelo jornal Tuttosport, esse desejo de retornar às competições europeias pode se acelerar nos próximos meses. O jornal italiano afirma que Theo Hernández ofereceu seus serviços à Juventus, que estuda seriamente essa oportunidade. Diz-se que o jogador francês entrou em contato particularmente com seu amigo próximo Ricky Massara, que atualmente participa do projeto da Juventus como diretor esportivo, e que desempenhou um papel importante em sua chegada ao Milan em 2019, ao lado de Paolo Maldini.

    Uma relação sólida se formou entre os dois homens, com uma confiança mútua construída durante o período de reerguimento da carreira do lateral-esquerdo com a camisa do Rossoneri.

    Hoje, Massara pode ser um fator decisivo no possível retorno do internacional francês ao Campeonato Italiano.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • O Al-Hilal dá as boas-vindas... mas!

    Segundo o mesmo site, "o Al-Hilal já não considera o jogador totalmente indispensável e parece disposto a considerar sua saída caso chegue uma oferta adequada, ainda que seja na forma de empréstimo".

    Vale destacar que o jornal Tuttosport indicou que o Napoli também pode estar entre os interessados na contratação de Theo Hernández, enquanto o jornal La Stampa apontou que o Atlético de Madrid também tem interesse em sua contratação.

    Por sua vez, diz-se que o jogador francês demonstrou disposição para voltar a um ambiente mais competitivo a fim de dar continuidade às suas ambições esportivas.

    Leia também: O lance do Brasil resumiu tudo: técnico de Marrocos define como Bouaddi pode ter sucesso no Real ou no City

  • Obstáculos no caminho da negociação: Hernández vai aceitar a condição da Juventus?

    A Juventus tem grande interesse na contratação de Theo Hernández para reforçar o setor esquerdo, baseando-se em seus números notáveis com o Milan, pelo qual disputou 195 partidas, marcando 31 gols e dando 27 assistências. O clube italiano valoriza sua capacidade ofensiva e sua experiência europeia.

    O Foot Mercato explicou: "Mas a negociação esbarra em vários obstáculos, sendo o primeiro deles a questão salarial, já que a Juventus deseja manter uma política rígida e não quer comprometer seu equilíbrio financeiro. Theo Hernández provavelmente terá de aceitar uma redução considerável em seu salário caso queira voltar à Itália. A possível saída de Andrea Cambiaso também pode abrir a porta para ele, mesmo que o caso continue complicado".

    Leia também: A ferida do elo mais fraco no projeto do Marrocos: Lekjaa soa o alarme