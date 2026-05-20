A Avenida Lionel Messi! O maior jogador de todos os tempos do Inter Miami e da Argentina ganha sua própria rua perto de Nova York, enquanto a febre da Copa do Mundo de 2026 toma conta dos Estados Unidos

O ícone argentino, que levou seu país à glória na Copa do Mundo de 2022 no Catar, agora vê seu nome gravado na geografia dos Estados Unidos. Os moradores de Berkeley Heights, um subúrbio localizado no Condado de Union, em Nova Jersey, aprovaram oficialmente a criação da “Leo Messi Way” para homenagear o lendário atacante.

A cidade, que tem uma população de pouco mais de 13.000 habitantes, escolheu um trecho específico da Sherman Avenue para receber o nome do oito vezes vencedor da Bola de Ouro. Esse gesto serve como uma lembrança permanente do impacto que o capitão do Inter Miami causou no esporte na América do Norte desde sua chegada de grande repercussão à Major League Soccer.



