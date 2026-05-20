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A Avenida Lionel Messi! O maior jogador de todos os tempos do Inter Miami e da Argentina ganha sua própria rua perto de Nova York, enquanto a febre da Copa do Mundo de 2026 toma conta dos Estados Unidos
Uma homenagem lendária em Berkeley Heights
O ícone argentino, que levou seu país à glória na Copa do Mundo de 2022 no Catar, agora vê seu nome gravado na geografia dos Estados Unidos. Os moradores de Berkeley Heights, um subúrbio localizado no Condado de Union, em Nova Jersey, aprovaram oficialmente a criação da “Leo Messi Way” para homenagear o lendário atacante.
A cidade, que tem uma população de pouco mais de 13.000 habitantes, escolheu um trecho específico da Sherman Avenue para receber o nome do oito vezes vencedor da Bola de Ouro. Esse gesto serve como uma lembrança permanente do impacto que o capitão do Inter Miami causou no esporte na América do Norte desde sua chegada de grande repercussão à Major League Soccer.
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A febre da Copa do Mundo toma conta de Nova Jersey
Esta homenagem surge em um momento em que a febre do futebol está atingindo seu auge em todos os Estados Unidos. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, os líderes comunitários buscam maneiras de se envolver com o torneio, e Berkeley Heights está aderindo à preparação para os próximos jogos no vizinho MetLife Stadium, um dos principais locais do evento mundial.
A iniciativa foi liderada pela Força-Tarefa BH FIFA World Cup 26. Esse grupo da administração local foi criado especificamente para promover eventos comunitários e fomentar o entusiasmo enquanto o país se prepara para co-sediar o maior evento esportivo do mundo. Batizar uma rua com o nome do maior jogador de sua geração foi visto como a melhor maneira de conectar a comunidade local ao torneio.
O coração da comunidade albiceleste
A localização da placa “Leo Messi Way” não é mera coincidência. Ela foi estrategicamente colocada ao lado do Patria Station Café, um estabelecimento local que se tornou um ponto de encontro para os torcedores argentinos da região. Fundado pela dançarina argentina Carolina Zokalski, o café é um conhecido ponto de encontro para a comunidade albiceleste e os fanáticos por futebol.
Ao colocar a placa nesse cruzamento específico, a cidade criou um ponto de referência para os torcedores se reunirem e celebrarem a carreira de Messi. O local já se tornou um ponto popular para os fãs tirarem fotos, mais uma prova de que o efeito Messi transcende o campo e influencia o cotidiano das pessoas que vivem na região metropolitana de Nova York.
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O impacto cada vez maior de Messi
Desde que Messi se juntou ao Inter Miami no verão de 2023, o panorama do futebol nos Estados Unidos mudou radicalmente. Recordes de público foram quebrados, e sua presença transformou cada partida em um evento repleto de estrelas. Esta mais recente homenagem em Nova Jersey é apenas mais um capítulo da incrível história de sua aventura americana.
À medida que a Copa do Mundo de 2026 se aproxima, gestos como a “Leo Messi Way” ressaltam o fato de que Messi não é mais apenas uma superestrela visitante, mas um ícone cultural profundamente enraizado no tecido esportivo americano. Seja levando o Inter Miami a conquistar troféus ou se preparando para uma última dança no cenário mundial, seu nome agora fará parte, literalmente, do mapa.