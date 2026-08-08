O Real Madrid certamente não queria perder Rodri dessa forma, e a história não foi apenas um negócio que fracassou nas últimas horas da janela de transferências, nem apenas um jogador que escolheu outra proposta após ponderar entre vários clubes. Havia um claro desejo do Real Madrid de contratar o meio-campista espanhol, e o negócio parecia caminhar na direção certa por um tempo, antes que ocorresse a reviravolta dramática que o clube merengue não esperava.

Depois disso, a lentidão em fechar o negócio e a falta do ritmo e da determinação necessários deram a Rodri espaço para repensar seu futuro.

Então veio o golpe maior: Rodri escolheu o Barcelona.

E é exatamente aqui que reside a delicadeza da história para o Real Madrid: perder um jogador que você desejava para outro clube é algo que acontece o tempo todo no futebol, mas perder um jogador dessa importância para o rival tradicional, e depois de o nome do Real Madrid ter estado presente com força no cenário, é uma história completamente diferente.

É um tapa na cara.

Mas, ao mesmo tempo, não é o fim do mundo.

A verdadeira pergunta agora não é: por que o Real Madrid perdeu Rodri? A pergunta mais importante é: como o Real Madrid vai lidar com a perda de Rodri?