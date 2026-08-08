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A ausência de Rodrygo não é o fim do mundo: como o Real Madrid se recupera do tapa do Barcelona?

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Opinion
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J. Mourinho
Espanha
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Portugal

A ida de Rodri para o Barcelona seria certamente um tapa na cara do Real Madrid, mas não seria o fim do mundo

O Real Madrid certamente não queria perder Rodri dessa forma, e a história não foi apenas um negócio que fracassou nas últimas horas da janela de transferências, nem apenas um jogador que escolheu outra proposta após ponderar entre vários clubes. Havia um claro desejo do Real Madrid de contratar o meio-campista espanhol, e o negócio parecia caminhar na direção certa por um tempo, antes que ocorresse a reviravolta dramática que o clube merengue não esperava.

Depois disso, a lentidão em fechar o negócio e a falta do ritmo e da determinação necessários deram a Rodri espaço para repensar seu futuro.

Então veio o golpe maior: Rodri escolheu o Barcelona.

E é exatamente aqui que reside a delicadeza da história para o Real Madrid: perder um jogador que você desejava para outro clube é algo que acontece o tempo todo no futebol, mas perder um jogador dessa importância para o rival tradicional, e depois de o nome do Real Madrid ter estado presente com força no cenário, é uma história completamente diferente.

É um tapa na cara.

Mas, ao mesmo tempo, não é o fim do mundo.

A verdadeira pergunta agora não é: por que o Real Madrid perdeu Rodri? A pergunta mais importante é: como o Real Madrid vai lidar com a perda de Rodri?

  • RodriGetty

    Rodri não foi apenas mais uma contratação

    Para entender o tamanho do problema, primeiro precisamos entender por que o Real Madrid queria Rodri com tanta intensidade.

    O clube não estava em busca de um novo meio-campista apenas para adicionar um grande nome ao elenco.

    Buscava um jogador capaz de resolver um dos problemas técnicos mais evidentes da sua formação: quem controla o meio de campo?

    O Real Madrid possui nomes gigantescos no setor ofensivo, e não precisa de muitas explicações quando falamos sobre sua capacidade de ataque, mas controlar as partidas, especialmente diante de equipes que pressionam com força ou que possuem um meio-campo forte, exige um jogador que consiga receber a bola sob pressão, girar o jogo, organizar a saída de bola, proteger a equipe na perda da posse e, em seguida, recuperá-la rapidamente.

    E essa é exatamente a região na qual Rodri era capaz de dar ao Real Madrid um valor excepcional.

    Por isso, substituí-lo não se trata de buscar um jogador que use o mesmo número ou atue na mesma posição.

    O que se exige é suprir a função que ele desempenharia.

    E é aqui que a missão de José Mourinho se torna mais complexa.

    • Publicidade
  • cm bastoni barcellona

    Bastoni: uma solução excelente, mas que não resolve tudo

    Após a perda de Rodri, a imprensa madrilenha começou a falar de outros nomes que poderiam entrar nos planos do Real Madrid, com José Félix Díaz, editor-chefe do jornal "As", apontando nomes como Ayoub Bouaddi, Adam Wharton e Kees Smit.

    Ao mesmo tempo, há conversas sobre o desejo de Mourinho de contratar um zagueiro canhoto, com interesse em Bastoni, considerando que a chegada de um jogador com essa qualidade poderia dar ao sistema defensivo do Real Madrid sua forma definitiva.

    E aqui, na minha opinião, há um ponto muito positivo: Bastoni seria um excelente negócio para o Real Madrid, mesmo que não seja o meio-campista que o time procura.

    Isso porque Bastoni não oferece apenas um zagueiro forte na última linha, mas também um jogador capaz de contribuir para a construção das jogadas.

    E quando você tem a capacidade de conduzir a bola desde trás e avançar com ela, para depois quebrar as linhas do adversário com o passe, você reduz parte da pressão imposta sobre os meio-campistas.

    A presença de Bastoni pode tornar a saída de bola mais fluida e conceder aos meio-campistas e aos pontas mais liberdade.

    Isso poderia permitir que um jogador como Bernardo Silva ou Arda Güler assumisse papéis maiores na criação de jogo a partir do fundo, em vez de sobrecarregar qualquer um deles com todas as responsabilidades de construção do ataque e obrigá-lo a recuar às zonas mais baixas de forma exagerada.

    Mas há um problema: Bastoni não substitui Rodri, e essa é uma diferença que o Real Madrid não pode ignorar.

    Contratar um grande zagueiro que sabe sair jogando com a bola não resolverá automaticamente o problema do controle do meio-campo.

    Isso tornará o time melhor em outras áreas, com certeza, mas não oferece a solução completa para o problema que Rodri resolveria.

  • Tchouameni(C)Getty Images

    E quanto a Tchouaméni?

    Aqui surge a pergunta da qual o Real Madrid não consegue escapar: pode Mourinho construir seu meio-campo em torno de Tchouaméni?

    A resposta é simples: não.

    Porque a pergunta mais importante é: pode Tchouaméni oferecer à equipe tudo aquilo que Rodri ofereceria?

    Aqui a resposta se torna mais complexa.

    Tchouaméni é um jogador que possui força física, capacidade de roubar a bola, cobertura e a habilidade de desempenhar múltiplas funções.

    Mas transformá-lo na única solução para todos os problemas do Real Madrid no meio-campo seria um enorme risco.

    Porque Rodri não era apenas um volante tradicional, mas o ponto de apoio de todo um sistema.

    E depender apenas de Tchouaméni significa exigir do francês que seja, ao mesmo tempo, um jogador de desarme, um organizador da saída de bola, um eixo de passes e um protetor da defesa.

    E esse é exatamente o pior cenário no qual o Real Madrid pode se meter.

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  • Adam Wharton Crystal Palace 2025-26Getty

    Adam Wharton: não é o Rodri, mas pode vir a ser!

    Se o Real Madrid decidir voltar ao mercado em busca de um verdadeiro meio-campista, Adam Wharton me parece uma das opções mais interessantes.

    É claro que Wharton não é Rodri.

    E qualquer tentativa de compará-lo agora com o astro espanhol seria injusta com o jogador inglês. Mas a questão não é encontrar uma cópia de Rodri.

    A questão é encontrar um jogador que tenha as características de que o Real Madrid precisa, e Wharton tem muitas delas: a tranquilidade sob pressão, a capacidade de manter a posse de bola, o passe vindo do fundo, a boa visão de jogo e a capacidade de participar da pressão na saída e de recuperar a bola.

    E o mais importante de tudo: ele ainda tem 22 anos. E essa é uma vantagem que não pode ser ignorada.

    O Real Madrid, caso contrate Wharton, não estará adquirindo um jogador que já atingiu o auge do seu nível, e sim um jogador que pode evoluir muito ao longo dos próximos anos e talvez se tornar um dos melhores da sua posição na Europa.

    A negociação pode exigir paciência, e Wharton talvez não seja capaz de lhe entregar a versão de Rodri desde o primeiro dia, mas o seu teto técnico é altíssimo.

    E em um projeto comandado por Mourinho, esse tipo de jogador pode ser extremamente importante.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Mourinho diante de uma equação difícil

    O interessante é que a ausência de Rodri pode levar Mourinho a repensar a estrutura do Real Madrid, em vez de simplesmente buscar um substituto direto.

    E é aqui que Bastoni pode se tornar parte da solução, mas não a solução por completo.

    A presença de um zagueiro capaz de construir o jogo desde a defesa pode reduzir a pressão sobre o meio-campo, e a presença de um volante como Tchouaméni pode oferecer equilíbrio defensivo, ficando os papéis criativos a cargo de jogadores como Bernardo Silva e Arda Güler.

    E, caso o Real Madrid decida contratar Wharton, Mourinho passa a ter uma opção adicional que lhe permite montar um meio-campo mais capaz de controlar a bola.

    Ou seja, a solução não precisa necessariamente ser: Rodri sai, um novo Rodri entra.

    Talvez a melhor solução seja redistribuir as funções.

    Real Madrid diante de duas opções

    No fim das contas, vejo o Real Madrid diante de duas opções claras.

    A primeira, que o clube decida que o meio-campo atual é capaz de dar conta da missão, invista seu dinheiro no reforço da linha defensiva com a contratação de Bastoni, e depois conceda a Bernardo ou Güler papéis maiores na criação de jogadas, apoiando-se em Tchouaméni como volante.

    Essa opção é possível, mas exige a convicção plena de que o grupo atual é realmente capaz de suprir as funções que Rodri desempenharia.

    A segunda opção, e a mais ambiciosa na minha visão, é que o Real Madrid reconheça que a perda de Rodri revelou uma necessidade real no meio-campo, e retorne ao mercado em busca de um jogador capaz de aprimorar o sistema, e aqui Adam Wharton seria uma das melhores opções disponíveis.

    Não por ser um Rodri, mas porque ele pode ser o Wharton de que o Real Madrid precisa.

  • A verdadeira bofetada não está na perda de Rodri

    Talvez a perda de Rodri para o Barcelona seja dolorosa para a torcida do Real Madrid.

    Aliás, é preciso reconhecer que se trata de um tapa na cara, especialmente por ter vindo do rival tradicional e em uma negociação na qual o Real Madrid tinha uma chance real antes de titubear e ver o rumo das coisas mudar.

    Mas o futebol não te dá muito tempo para chorar pelas negociações perdidas.

    Agora o Real Madrid tem um novo treinador, um novo projeto e um time que precisa ser construído. E o verdadeiro problema não é que Rodri foi para o Barcelona; o problema estará em o Real Madrid permitir que esse tapa na cara o faça tomar uma decisão errada.

    O pior cenário possível é o clube perder Rodri e, então, simplesmente decidir que Tchouaméni é capaz de fazer tudo, porque esse tipo de decisão torna a pergunta legítima: o Real Madrid busca realmente uma solução para os seus problemas? Ou tenta convencer a si mesmo de que os problemas não existem?

    A perda de Rodri não é o fim do mundo.

    Mas a maneira como o Real Madrid vai se recuperar desse tapa na cara é o que definirá muita coisa.

    Ou a perda de Rodri será apenas uma negociação perdida que levou o clube a construir um time mais equilibrado. Ou o Real Madrid descobrirá, meses depois, que o Barcelona não lhe roubou apenas um jogador, mas revelou um problema que o clube vinha tentando adiar enfrentar.

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