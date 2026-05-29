A “aura” de Manuel Neuer está motivando a seleção alemã, já que os companheiros revelam um “foco” redobrado ao enfrentar o lendário goleiro do Bayern nos treinos

O zagueiro do Bayern de Munique, Tah, explicou que os atacantes ficam mais cautelosos ao enfrentar o experiente goleiro, cuja reputação continua a inspirar respeito no mais alto nível. “Dá para perceber que os atacantes precisam estar especialmente concentrados na hora de finalizar”, explicou Tah, conforme citado pela Sky.

O zagueiro do Borussia Dortmund, Schlotterbeck, foi ainda mais longe ao discutir as qualidades do veterano. “Ele é provavelmente o melhor goleiro de todos os tempos”, afirmou Schlotterbeck.