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A “aura” de Manuel Neuer está motivando a seleção alemã, já que os companheiros revelam um “foco” redobrado ao enfrentar o lendário goleiro do Bayern nos treinos
Seleção alemã animada com o retorno de Neuer
O retorno de Neuer como goleiro titular da Alemanha gerou otimismo no centro de treinamento da seleção em Herzogenaurach, às vésperas da Copa do Mundo na América do Norte. Espera-se que o veterano do Bayern de Munique recupere a vaga de titular após quase dois anos afastado da equipe. Os jogadores no centro de treinamento acreditam que a simples presença de Neuer já dá uma vantagem à Alemanha. Recentemente, Neuer realizou uma sessão de treino individual que incluiu corrida leve e exercícios de força, enquanto se recupera de uma pequena lesão na panturrilha. A Alemanha espera que ele volte a jogar em breve, enquanto Julian Nagelsmann finaliza os preparativos para o torneio.
- AFP
Companheiros de equipe elogiam a influência de Neuer
O zagueiro do Bayern de Munique, Tah, explicou que os atacantes ficam mais cautelosos ao enfrentar o experiente goleiro, cuja reputação continua a inspirar respeito no mais alto nível. “Dá para perceber que os atacantes precisam estar especialmente concentrados na hora de finalizar”, explicou Tah, conforme citado pela Sky.
O zagueiro do Borussia Dortmund, Schlotterbeck, foi ainda mais longe ao discutir as qualidades do veterano. “Ele é provavelmente o melhor goleiro de todos os tempos”, afirmou Schlotterbeck.
Alemanha encerra o debate de longa data sobre o goleiro
O retorno de Neuer parece ter trazido clareza a uma questão que vinha dominando as discussões no futebol alemão há meses. Apesar das excelentes atuações de Oliver Baumann, Nagelsmann estabeleceu agora uma hierarquia clara antes do torneio. Dentro do vestiário, no entanto, a questão teria causado pouca tensão. Segundo Tah, Neuer lidou com a situação com profissionalismo e serenidade, em vez de transformar seu retorno em um grande tema de discussão dentro do elenco.
“Ele não disse absolutamente nada sobre isso — e então as coisas simplesmente aconteceram”, revelou Tah.
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Neuer espera voltar às competições pela Alemanha
A Alemanha continuará acompanhando de perto a condição física de Neuer após o pequeno problema na panturrilha, mas a expectativa é de que ele retorne em breve à equipe titular. Seu retorno é visto como um grande impulso para uma seleção que busca recuperar o ímpeto antes da Copa do Mundo.
Nagelsmann também precisará garantir que a transição de volta para Neuer seja tranquila, especialmente após as boas atuações de Baumann durante as eliminatórias. Com a hierarquia interna agora definida, a Alemanha pode se concentrar totalmente nos preparativos para o torneio que se aproxima, no qual está no Grupo E com Curaçao, Costa do Marfim e Equador.