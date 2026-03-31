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A atriz de renome Ester Exposito quebra o silêncio sobre o relacionamento com Kylian Mbappé depois de ter sido vista assistindo ao astro do Real Madrid no Santiago Bernabéu
Exposito assistiu ao clássico de Madri no Santiago Bernabéu
Exposito não estava sozinha ao assistir ao jogo do Real Madrid pela La Liga em 22 de março, pois estava acompanhada por Sergio Momo, seu colega de elenco na série “Elite”, e por um amigo próximo. Sua presença no Bernabéu, no entanto, alimentou rumores de um possível romance com o jogador da seleção francesa Mbappé.
Foi divulgado que Mbappé é admirador de Exposito há vários anos. Dizem que ele entrou em contato com a atriz nas redes sociais, aproveitando a amizade do colega de clube Vinícius Júnior com a madrilenha.
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Mbappé e Exposito curtiram uma escapada romântica em Paris
Os boatos sobre celebridades na Espanha sugerem que o casal teve um primeiro encontro em fevereiro de 2026, logo após o Dia dos Namorados. Em março, foram vistos chegando juntos a Paris em um jato particular. Dizem que eles se hospedaram em um hotel de luxo durante a visita à capital francesa.
Nem Mbappé nem Exposito falaram publicamente sobre o suposto romance, já que ambos fazem questão de manter suas respectivas vidas privadas em segredo. A suposta estratégia de “não confirmar, mas serem vistos juntos” é considerada um comportamento “clássico” na indústria do entretenimento.
Exposito é questionado sobre sua relação com Mbappé
Exposito, no entanto, respondeu às perguntas sobre seu suposto relacionamento com Mbappé. Ela estava entre os presentes quando a estrela pop Rosalía deu início à sua turnê espanhola na Movistar Arena, em Madri, no dia 30 de março.
Exposito foi cercada por repórteres ao sair do local. Ela disse que a apresentação de Rosalía tinha sido “brilhante” e “incrível”. Como ela estava claramente de bom humor, os membros da imprensa tentaram obter uma informação exclusiva sobre Mbappé.
Depois de ser questionada se gosta de futebol, tendo assistido à vitória do Real sobre o Atlético por 3 a 2 em um jogo emocionante com cinco gols, Exposito disse em um vídeo capturado pela revista Hola: “Para ser sincera, nem tanto”.
Questionada sobre a partida em si, Exposito riu e disse que tinha corrido bem. Um repórter então afirmou que ela parece ser um bom par para Mbappé e que eles poderiam ser felizes juntos.
Esses comentários arrancaram uma risada de Exposito, antes que ela respondesse de forma brincalhona: “Não vou dizer nada.” Ela encerrou dizendo que estava “super” quando questionada se estava feliz com sua vida no momento — tanto profissional quanto pessoalmente.
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Mbappé em busca de títulos e do recorde de gols pela França
Mbappé raramente fala sobre sua vida privada, preferindo destacar o forte vínculo que tem com seus familiares, como seus pais, seu irmão Ethan e seus sobrinhos.
Ele já foi associado à modelo Stella Maxwell e à princesa Camille Gottlieb, do Mônaco, filha da princesa Stephanie de Mônaco — embora nenhum desses relacionamentos tenha sido confirmado.
Mbappé esteve a serviço da seleção francesa durante a última pausa no campeonato nacional — elevando sua contagem de gols pelos Bleus para 56, ficando a apenas um gol de Olivier Giroud na lista de maiores artilheiros de todos os tempos.
Com 38 gols em 35 partidas pelo Real Madrid nesta temporada, o jogador de 27 anos voltará a campo na La Liga no sábado contra o Mallorca, antes de enfrentar Harry Kane e o Bayern de Munique na primeira partida das tão esperadas quartas de final da Liga dos Campeões.