A atriz de renome Ester Exposito quebra o silêncio sobre o relacionamento com Kylian Mbappé depois de ter sido vista assistindo ao astro do Real Madrid no Santiago Bernabéu

Exposito, no entanto, respondeu às perguntas sobre seu suposto relacionamento com Mbappé. Ela estava entre os presentes quando a estrela pop Rosalía deu início à sua turnê espanhola na Movistar Arena, em Madri, no dia 30 de março.

Exposito foi cercada por repórteres ao sair do local. Ela disse que a apresentação de Rosalía tinha sido “brilhante” e “incrível”. Como ela estava claramente de bom humor, os membros da imprensa tentaram obter uma informação exclusiva sobre Mbappé.

Depois de ser questionada se gosta de futebol, tendo assistido à vitória do Real sobre o Atlético por 3 a 2 em um jogo emocionante com cinco gols, Exposito disse em um vídeo capturado pela revista Hola: “Para ser sincera, nem tanto”.

Questionada sobre a partida em si, Exposito riu e disse que tinha corrido bem. Um repórter então afirmou que ela parece ser um bom par para Mbappé e que eles poderiam ser felizes juntos.

Esses comentários arrancaram uma risada de Exposito, antes que ela respondesse de forma brincalhona: “Não vou dizer nada.” Ela encerrou dizendo que estava “super” quando questionada se estava feliz com sua vida no momento — tanto profissional quanto pessoalmente.