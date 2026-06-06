A atividade de Mason Greenwood nas redes sociais parece indicar que ele deseja se transferir para o Fenerbahçe, após uma importante declaração sobre a transferência feita pelo candidato à presidência

Safi demonstrou grande confiança na contratação do ex-jogador do Manchester United, afirmando: “Chegamos a um acordo com Mason Greenwood. Esse acordo é válido até junho de 2030, caso eu vença a eleição.”

Além disso, Romano também disse que Safi vai trazer Luis Suárez do Sporting CP. No entanto, ainda não foi alcançado um acordo sobre o valor da transferência com o clube português, já que é improvável que Safi faça uma oferta formal até ser eleito presidente do clube.