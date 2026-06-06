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Yosua Arya

Traduzido por

A atividade de Mason Greenwood nas redes sociais parece indicar que ele deseja se transferir para o Fenerbahçe, após uma importante declaração sobre a transferência feita pelo candidato à presidência

Mercado da bola
M. Greenwood
Fenerbahçe
Olympique de Marseille
Campeonato Francês
Campeonato Turco

Mason Greenwood intensificou as especulações sobre uma possível transferência para o Fenerbahçe após interagir com as contas nas redes sociais do candidato à presidência Hakan Safi. O candidato turco afirmou que já existe um acordo para a contratação do atacante do Marselha, com a participação na Liga dos Campeões e um contrato de longo prazo supostamente fazendo parte da proposta.

  • Promessa eleitoral do Fenerbahçe coloca Greenwood em destaque

    A disputa pela contratação de Greenwood sofreu uma nova reviravolta depois que Safi, candidato à presidência do Fenerbahçe, afirmou ter chegado a um acordo com o atacante do Marselha, segundo Fabrizio Romano. Safi fez do jogador de 24 anos um elemento central de sua campanha eleitoral, na véspera da votação para a presidência do clube. O candidato anunciou que um acordo já está pronto e poderá ser concretizado caso ele vença a eleição.

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    Safi afirma que o acordo já está fechado

    Safi demonstrou grande confiança na contratação do ex-jogador do Manchester United, afirmando: “Chegamos a um acordo com Mason Greenwood. Esse acordo é válido até junho de 2030, caso eu vença a eleição.”

    Além disso, Romano também disse que Safi vai trazer Luis Suárez do Sporting CP. No entanto, ainda não foi alcançado um acordo sobre o valor da transferência com o clube português, já que é improvável que Safi faça uma oferta formal até ser eleito presidente do clube.

  • Greenwood alimenta especulações na internet

    Embora os rumores sobre transferências envolvendo candidatos à presidência possam muitas vezes ser descartados como manobras eleitorais, o próprio Greenwood jogou lenha na fogueira. O atacante foi visto seguindo as contas do Safi nas redes sociais, o que sugere um interesse mútuo em concretizar a transferência para a Super Lig neste verão.

    Essa interação ocorre em um momento em que o futuro de Greenwood na França parece cada vez mais incerto, apesar de seu sucesso individual em campo. Tendo marcado 16 gols no campeonato na última temporada, o diretor esportivo do Marselha, Gregory Lorenzi, já sugeriu que o atacante poderia ser vendido caso surgisse a oferta certa.

    Mason Greenwood social media@m.hakansafi


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    O resultado das eleições pode determinar o desfecho da transferência

    O foco imediato está nas eleições presidenciais do Fenerbahçe, e as pretensões de Safi dependem da conquista da vitória. O Fenerbahçe não é o único clube interessado em Greenwood, já que a Roma também tem sido associada ao atacante. No entanto, as perspectivas do clube turco na Liga dos Campeões e o caráter avançado da proposta de Safi poderiam fortalecer sua posição caso o resultado das eleições seja favorável a ele. O Manchester United também teria a chance de lucrar com uma cláusula de revenda caso o Marselha concorde com a transferência.