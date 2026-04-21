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"A atitude dele foi uma vergonha!" - Alejandro Garnacho "se achou importante demais muito rapidamente" no Manchester United, afirma o ex-diretor da base Nicky Butt
Butt acompanhou a evolução de Garnacho
Butt criticou Garnacho após acompanhar sua formação no Manchester United. O técnico de 51 anos, que anteriormente atuou como diretor da base do United, sugeriu que o jogador da seleção argentina ascendeu muito rapidamente e teve dificuldades para lidar com as expectativas que surgiram ao ingressar no time principal.
O ex-meio-campista, parte da famosa “Turma de 92” do United, tem se manifestado abertamente sobre os padrões do sistema de formação do clube e acredita que a mentalidade continua sendo um fator crucial para determinar se os jovens da academia terão sucesso no mais alto nível.
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"Tinha uma opinião muito elevada de si mesmo"
Butt foi direto ao ponto ao falar sobre a passagem de Garnacho por Old Trafford. Ele afirmou que a conduta do ponta ficou aquém do que o clube espera de jovens jogadores que buscam se firmar no time principal.
“Ele assinou aos 16 anos”, disse Butt no programa The Good, The Bad & The Football. “Eu era diretor da base na época e ele assinou um contrato em que também contrataram Álvaro (Carreras). Garnacho sempre foi um pouco distante, tinha uma opinião muito elevada de si mesmo.
"Eu achava que ele tinha algo especial. E quando ele chegou ao time principal — vou apenas dizer o que penso, porque eu estava lá — ele se achou superior muito rápido. Ele alcançou o status de superestrela muito rápido. E isso não é um ex-jogador dizendo que eles ganham muito dinheiro; espero que os jovens jogadores ganhem milhões, mas ele alcançou o status de superestrela muito rápido e, obviamente, marcou aquele gol de bicicleta que foi fenomenal.
"Alguém naquele clube ou time na época deveria ter colocado ele no lugar, e talvez tenham tentado, mas ele os ignorou. Mas a melhor coisa que o Man United fez foi vendê-lo porque, esqueça a habilidade dele, e eu não acho que ele seja tão bom assim de qualquer forma, mas achei a atitude dele uma vergonha quando ele estava no Man United. Mais importante ainda, quando ele saiu, e se você desrespeita completamente seus companheiros de equipe e o clube de futebol ao sair, então está tudo acabado.”
Butt destaca a diferença entre Garnacho e Elanga
Durante a mesma conversa, Butt comparou Garnacho com o ex-ala do United Anthony Elanga, que passou pela base antes de se transferir para o Nottingham Forest. Butt argumentou que Elanga demonstrava uma mentalidade diferente ao enfrentar contratempos em campo.
“Ele [Garnacho] tinha 21 anos ou algo assim quando deixou o clube, mas você não pode se achar o máximo, pensando que é tão grande ou maior que o Man United”, disse ele. “Assisti a uma entrevista recente dele e ele disse: ‘Achei que deveria ter jogado todas as partidas’. Eu pensei: primeiro, você nem era tão bom assim; e segundo, você é jovem, seja humilde.”
“O que eu diria é que ele era muito forte mentalmente. Tínhamos um rapaz chamado Anthony Elanga, eu achava que ele era melhor; se ele fosse para a lateral direita e perdesse as três primeiras bolas, não faria isso de novo. Ele não queria perder a bola. Ele está diferente agora. Garnacho tinha aquela mentalidade de simplesmente seguir em frente, essa é a sua maior força e é por isso que, de vez em quando, ele faz algo inacreditável. Ele tem uma enorme confiança em si mesmo.”
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Enfrentando dificuldades no Chelsea
Garnacho foi transferido para Stamford Bridge por 40 milhões de libras na janela de transferências do verão de 2025. No entanto, sua trajetória no oeste de Londres tem sido difícil, com apenas um gol marcado em 22 partidas da Premier League. Com a temporada chegando ao fim, o jogador da seleção argentina buscará provar seu valor no clube para garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026.