"A atitude dele foi uma vergonha!" - Alejandro Garnacho "se achou importante demais muito rapidamente" no Manchester United, afirma o ex-diretor da base Nicky Butt

Butt foi direto ao ponto ao falar sobre a passagem de Garnacho por Old Trafford. Ele afirmou que a conduta do ponta ficou aquém do que o clube espera de jovens jogadores que buscam se firmar no time principal.

“Ele assinou aos 16 anos”, disse Butt no programa The Good, The Bad & The Football. “Eu era diretor da base na época e ele assinou um contrato em que também contrataram Álvaro (Carreras). Garnacho sempre foi um pouco distante, tinha uma opinião muito elevada de si mesmo.

"Eu achava que ele tinha algo especial. E quando ele chegou ao time principal — vou apenas dizer o que penso, porque eu estava lá — ele se achou superior muito rápido. Ele alcançou o status de superestrela muito rápido. E isso não é um ex-jogador dizendo que eles ganham muito dinheiro; espero que os jovens jogadores ganhem milhões, mas ele alcançou o status de superestrela muito rápido e, obviamente, marcou aquele gol de bicicleta que foi fenomenal.

"Alguém naquele clube ou time na época deveria ter colocado ele no lugar, e talvez tenham tentado, mas ele os ignorou. Mas a melhor coisa que o Man United fez foi vendê-lo porque, esqueça a habilidade dele, e eu não acho que ele seja tão bom assim de qualquer forma, mas achei a atitude dele uma vergonha quando ele estava no Man United. Mais importante ainda, quando ele saiu, e se você desrespeita completamente seus companheiros de equipe e o clube de futebol ao sair, então está tudo acabado.”