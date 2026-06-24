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CM Grafica nuova Alajbegovic 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

A Atalanta está em alta: 100 milhões para Giuntoli, que agora tem como alvo a jovem promessa Alajbegovic, além de Savona e Gaetano

Atalanta
Mercado da bola
K. Alajbegovic
N. Savona
G. Gaetano
M. Palestra

Com as vendas de Ederson e Palestra, aumenta o poder de fogo do clube de Bérgamo no mercado

Que receita para a Atalanta! Bastaram duas transações no mercado de transferências para render ao clube de Bergamo um verdadeiro tesouro de 100 milhões de euros, confirmando mais uma vez a extraordinária capacidade do clube de valorizar seus talentos e transformá-los em lucros de altíssimo nível.


EDERSON

A primeira transação diz respeito a Ederson, meio-campista brasileiro que se destacou nas últimas temporadas com a camisa da Atalanta, transferido para o Manchester United por um valor próximo a 45 milhões de euros. Um negócio importante para o clube inglês, que garante um jogador já consagrado internacionalmente, e para a Atalanta, que maximiza o retorno do investimento feito no jogador.


PALESTRA

Ainda mais surpreendente, pelo menos do ponto de vista econômico, foi a transferência de Marco Palestra para o Chelsea. O jovem talento italiano, considerado uma das maiores promessas do cenário nacional, parte para Londres por cerca de 55 milhões de euros. Um valor que demonstra o quanto o mercado internacional continua a acompanhar com grande atenção o trabalho realizado pela base e pela área de olheiros da Dea.


  • 100 MILHÕES NA CAIXA

    No total, portanto, os cofres do clube de Bergamo receberão 100 milhões de euros. Um montante que representa um importante alívio financeiro e que garantirá ao clube ampla margem de manobra para as próximas semanas de transferências. É claro que nem toda a receita será reinvestida no mercado: entre custos de gestão, sustentabilidade financeira e planejamento futuro, uma parte significativa será destinada a outras rubricas do balanço.


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  • É A VEZ DE GIUNTOLI

    No entanto, uma parcela significativa será colocada à disposição do diretor esportivo Cristiano Giuntoli, que agora terá a tarefa de identificar os jogadores certos para manter competitiva uma equipe que, nas últimas temporadas, se consolidou no topo do futebol italiano e conquistou credibilidade também no cenário europeu. Entre os alvos que Giuntoli gostaria de apresentar a Maurizio Sarri, novo técnico dos nerazzurri, estão o lateral nascido em 2003 Nicolò Savona, ex-Juventus e atualmente no Nottingham Forest, o meio-campista nascido em 2000, Gianluca Gaetano, para quem está em andamento uma negociação com o Cagliari, e o ponta bósnio nascido em 2007, Kerim Alajbegovic, atualmente na Copa do Mundo e avaliado pelo Bayer Leverkusen — com quem seu contrato vence em 2029 — em pelo menos 25 milhões de euros.