A Atalanta está em alta: 100 milhões para Giuntoli, que agora tem como alvo a jovem promessa Alajbegovic, além de Savona e Gaetano

Que receita para a Atalanta! Bastaram duas transações no mercado de transferências para render ao clube de Bergamo um verdadeiro tesouro de 100 milhões de euros, confirmando mais uma vez a extraordinária capacidade do clube de valorizar seus talentos e transformá-los em lucros de altíssimo nível.





EDERSON

A primeira transação diz respeito a Ederson, meio-campista brasileiro que se destacou nas últimas temporadas com a camisa da Atalanta, transferido para o Manchester United por um valor próximo a 45 milhões de euros. Um negócio importante para o clube inglês, que garante um jogador já consagrado internacionalmente, e para a Atalanta, que maximiza o retorno do investimento feito no jogador.





PALESTRA

Ainda mais surpreendente, pelo menos do ponto de vista econômico, foi a transferência de Marco Palestra para o Chelsea. O jovem talento italiano, considerado uma das maiores promessas do cenário nacional, parte para Londres por cerca de 55 milhões de euros. Um valor que demonstra o quanto o mercado internacional continua a acompanhar com grande atenção o trabalho realizado pela base e pela área de olheiros da Dea.



