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A atacante das Lionesses, Alessia Russo, supera sua colega da seleção inglesa e do Arsenal na disputa pelo prêmio de Jogadora do Mês da Superliga Feminina, enquanto a treinadora do Arsenal, Renee Slegers, também é reconhecida
Oficial: Alessia Russo é eleita a Jogadora do Mês da WSL
Março foi um mês excelente para Russo em várias competições, com a atacante marcando gols pela Inglaterra e também na Liga dos Campeões, quando o Arsenal eliminou o rival londrino Chelsea. Na WSL, ela começou com uma assistência na vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o London City Lionesses, seguida por um gol na vitória sobre o West Ham e um hat-trick no clássico do norte de Londres contra o Tottenham.
Seria preciso algo especial para superar a atacante na disputa pelo prêmio de Jogadora do Mês. Shaw foi indicada após também marcar um hat-trick contra o Spurs, pelo líder Manchester City, com a ponta do Aston Villa, Kirsty Hanson, marcando três gols em seus três jogos para entrar na disputa. Lynn Wilms, do Villa, autora de três assistências em três jogos; Kerstin Casparij, do Man City, cuja atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Man Utd foi o destaque de mais um mês muito consistente; Ceri Holland, do Liverpool, autora de dois gols na vitória do Liverpool no clássico de Merseyside contra o Everton; e Lotte Wubben-Moy, que tem se destacado na defesa do Arsenal, que não sofreu gols em duas das três partidas disputadas em março, também estavam na disputa.
No entanto, foi Russo quem saiu vencedora, conquistando seu primeiro prêmio de Jogadora do Mês nesta temporada.
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Duplo reconhecimento para o Arsenal, que está em grande forma
Russo não foi a única jogadora do Arsenal a ser reconhecida na cerimônia de premiação realizada na quinta-feira, já que a treinadora do Arsenal, Renee Slegers, também recebeu o prêmio de Melhor Treinadora do Mês. Da mesma forma, esta é a primeira vez que ela conquista esse prêmio nesta temporada, após conduzir o time do norte de Londres a três vitórias em três partidas disputadas em março.
Embora o Man City pareça ter o título da WSL garantido, e já há algum tempo, essas vitórias mantiveram o Arsenal na briga para surpreender o líder do campeonato, estando agora a 11 pontos dos líderes, mas com dois jogos a menos. De forma mais realista, isso pelo menos dá às Gunners uma grande chance de terminarem em segundo lugar na tabela, o que garantiria a classificação automática para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Terminar em terceiro, por outro lado, exigiria que elas passassem por uma rodada de qualificação da UWCL.
A treinadora do Chelsea, Sonia Bompastor, Andree Jeglertz, do Man City, e o técnico do Liverpool, Gareth Taylor, todos nomeados Treinador do Mês nesta temporada, também estavam na disputa pelo prêmio de março, mas foi Slegers quem levou a melhor.
O excelente gol de Siren encerra a série de prêmios mensais da WSL
Já Oona Siren, do West Ham, recebeu o prêmio de Gol do Mês após seu excelente voleio contra o London City Lionesses. Gols de Chloe Kelly e Beth Mead, do Arsenal e da seleção inglesa, de outra jogadora do Arsenal, Caitlin Foord, de Anna Patten, do Villa, da dupla do Chelsea formada por Lauren James e Sjoeke Nusken, além da já mencionada Holland, também foram indicados, mas Siren levou a melhor e fechou com chave de ouro as premiações mensais da WSL.
Aquele gol ajudou a garantir um ponto importante para o Hammers, mantendo-o quatro pontos acima da zona de rebaixamento a três jogos do fim.
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Russo e Slegers querem manter a boa fase do Arsenal
Russo e o Arsenal, por sua vez, esperam manter a boa fase no topo da tabela da WSL quando o campeonato for retomado. Devido à atual pausa para os jogos internacionais, além da participação das Gunners nas semifinais da Liga dos Campeões, elas só voltarão a jogar na WSL no dia 29 de abril, quando receberão o Leicester City, último colocado. Qualquer tropeço poderia entregar o título ao Man City antes do previsto, além de prejudicar as chances do Arsenal de garantir o importante segundo lugar.
Poucos esperariam que isso acontecesse, porém, dada a boa fase em que tanto Russo quanto o Arsenal, em geral, se encontram, mesmo com as exigentes disputas na Europa, onde defendem o título da Liga dos Campeões conquistado no ano passado.