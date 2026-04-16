A atacante das Lionesses, Alessia Russo, supera sua colega da seleção inglesa e do Arsenal na disputa pelo prêmio de Jogadora do Mês da Superliga Feminina, enquanto a treinadora do Arsenal, Renee Slegers, também é reconhecida

Março foi um mês excelente para Russo em várias competições, com a atacante marcando gols pela Inglaterra e também na Liga dos Campeões, quando o Arsenal eliminou o rival londrino Chelsea. Na WSL, ela começou com uma assistência na vitória do Arsenal por 2 a 0 sobre o London City Lionesses, seguida por um gol na vitória sobre o West Ham e um hat-trick no clássico do norte de Londres contra o Tottenham.

Seria preciso algo especial para superar a atacante na disputa pelo prêmio de Jogadora do Mês. Shaw foi indicada após também marcar um hat-trick contra o Spurs, pelo líder Manchester City, com a ponta do Aston Villa, Kirsty Hanson, marcando três gols em seus três jogos para entrar na disputa. Lynn Wilms, do Villa, autora de três assistências em três jogos; Kerstin Casparij, do Man City, cuja atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Man Utd foi o destaque de mais um mês muito consistente; Ceri Holland, do Liverpool, autora de dois gols na vitória do Liverpool no clássico de Merseyside contra o Everton; e Lotte Wubben-Moy, que tem se destacado na defesa do Arsenal, que não sofreu gols em duas das três partidas disputadas em março, também estavam na disputa.

No entanto, foi Russo quem saiu vencedora, conquistando seu primeiro prêmio de Jogadora do Mês nesta temporada.