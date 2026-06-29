A atacante australiana e ex-jogadora do Chelsea, Sam Kerr, se junta ao Gotham FC, atual campeão da NWSL

O Gotham FC contratou uma das jogadoras de futebol mais condecoradas do mundo: o atual campeão da Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) assinou contrato com a jogadora da seleção australiana e ex-atacante do Chelsea, Sam Kerr, válido até 2030.

O clube anunciou a contratação na segunda-feira, após a vitória do Gotham por 2 a 0 sobre o Kansas City Current na Challenge Cup, em Columbus, Ohio. Kerr se junta ao clube de NJ/NY após passar seis anos no Chelsea, onde conquistou duas vezes a Chuteira de Ouro da Superliga Feminina (WSL), além de ter vencido o campeonato cinco vezes e seis copas nacionais diferentes.

A contratação de Kerr pelo Gotham representa uma espécie de retorno para a atacante, que já havia jogado três temporadas pelo Sky Blue FC, de 2015 a 2017. Kerr se juntará oficialmente ao Gotham em julho, assim que for liberada a certidão de transferência internacional.