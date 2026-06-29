Devon Cafaro/Gotham FC
Traduzido por
A atacante australiana e ex-jogadora do Chelsea, Sam Kerr, se junta ao Gotham FC, atual campeão da NWSL
- Getty Images Sport
O retorno de Kerr ao Gotham FC
O Gotham FC contratou uma das jogadoras de futebol mais condecoradas do mundo: o atual campeão da Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) assinou contrato com a jogadora da seleção australiana e ex-atacante do Chelsea, Sam Kerr, válido até 2030.
O clube anunciou a contratação na segunda-feira, após a vitória do Gotham por 2 a 0 sobre o Kansas City Current na Challenge Cup, em Columbus, Ohio. Kerr se junta ao clube de NJ/NY após passar seis anos no Chelsea, onde conquistou duas vezes a Chuteira de Ouro da Superliga Feminina (WSL), além de ter vencido o campeonato cinco vezes e seis copas nacionais diferentes.
A contratação de Kerr pelo Gotham representa uma espécie de retorno para a atacante, que já havia jogado três temporadas pelo Sky Blue FC, de 2015 a 2017. Kerr se juntará oficialmente ao Gotham em julho, assim que for liberada a certidão de transferência internacional.
- Getty Images
"Este clube foi uma parte importante da minha trajetória"
“Estou extremamente animado por voltar ao Gotham FC e a esta cidade”, disse Kerr no comunicado do Gotham. “Este clube foi uma parte importante da minha trajetória, e voltar neste momento, com tudo o que o Gotham construiu, é realmente especial. A ambição aqui é clara, e estou ansioso para ajudar este time a disputar títulos e escrever mais história.”
- Getty Images Sport
Assuntos pendentes na NWSL
A última vez que Kerr jogou na NWSL, ela se tornou a primeira jogadora da liga a conquistar o prêmio de MVP da NWSL por duas vezes. Apesar de ter recebido os prêmios de MVP da NWSL e Chuteira de Ouro, Kerr não se enquadra nos critérios da regra de Jogadora de Alto Impacto (HIP) da NWSL. Kerr ficou de fora da regra HIP devido à sua ausência prolongada causada por uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) em 2024.
O Gotham, no entanto, dispõe de verbas de alocação que podem ser utilizadas. Na semana passada, o Gotham recebeu US$ 350.000 em verbas de alocação de expansão por uma troca da zagueira Lilly Reale com o Boston Legacy FC.
“Sam é uma das jogadoras mais marcantes de sua geração e um talento capaz de mudar o rumo das partidas, que tem se destacado consistentemente nos mais altos níveis do futebol mundial”, disse Yael Averbuch West, presidente de operações de futebol do Gotham FC. “Sua mentalidade vencedora, competitividade incansável e capacidade de decidir partidas em um instante fazem dela uma das jogadoras mais influentes do esporte. Trazer Sam de volta ao Gotham é um momento histórico para o nosso clube, e não poderíamos estar mais entusiasmados.”
- Getty Images
E agora, o que vem a seguir?
Kerr se juntará ao Gotham em julho, assim que for liberado o certificado de transferência internacional. O Gotham FC ocupa atualmente o quinto lugar na classificação do campeonato, com um histórico geral de 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas.