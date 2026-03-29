Getty Images Sport
Traduzido por
A Associação de Torcedores do Tottenham emite um alerta sobre o sucessor de Igor Tudor após “uma temporada de decisões equivocadas”
Série de resultados desastrosos culmina em demissão
O Tottenham voltou a procurar um novo treinador após confirmar a saída de Tudor por mútuo acordo. O croata deixa o norte de Londres após uma passagem desastrosa que durou apenas 44 dias. O golpe final foi uma humilhante derrota por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest. Esse resultado deixa o Spurs em uma posição precária na 17ª colocação, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Bruno Saltor comandará os treinos dos jogadores restantes durante a pausa para os jogos internacionais, enquanto a diretoria avalia seus próximos passos.
Os torcedores exigem uma escolha acertada
A Associação de Torcedores do Tottenham não perdeu tempo em manifestar sua opinião, refletindo a crescente frustração entre os fiéis torcedores dos Spurs. Em uma declaração contundente divulgada nas redes sociais, eles enviaram uma mensagem direta à diretoria sobre a crise atual. A declaração dizia: “Agradecemos a Igor e sua equipe pelos esforços e desejamos a ele e sua família tempo para superar essa perda. Numa temporada de decisões equivocadas, esperemos que agora vejamos uma escolha sensata para o restante da campanha. Alguém que compreenda o clube e esteja à altura da tarefa que tem pela frente: manter nossa permanência na Premier League. Alguém de quem todos possamos nos orgulhar e que possa trazer o sucesso e a alegria tão necessários à nossa torcida, que há tanto tempo vem sofrendo.”
Um mandato breve e prejudicial
As expectativas eram altas quando o ex-técnico da Juventus chegou em fevereiro para endireitar o rumo, mas a realidade que encontrou era sombria. Ele conseguiu apenas uma vitória em sete partidas em todas as competições: uma vitória na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, que acabou se revelando inútil, já que o clube foi eliminado das competições europeias. Seu desempenho no campeonato nacional foi ainda mais preocupante, com quatro derrotas em cinco partidas da primeira divisão. O mais prejudicial para sua reputação foi ter sofrido três derrotas consecutivas nos clássicos londrinos contra Arsenal, Fulham e Crystal Palace, deixando a diretoria desesperada para evitar um rebaixamento catastrófico para a Championship.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Tottenham?
Após a derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest, o Tottenham encontra-se perigosamente próximo da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 30 pontos após 31 partidas. O time está apenas um ponto à frente do West Ham United, que ocupa a 18ª posição, enquanto Burnley e Wolverhampton Wanderers ficam ainda mais atrás, com 20 e 17 pontos, respectivamente. O clube enfrenta uma sequência crucial de sete partidas para salvar a temporada, começando com uma viagem a Sunderland em 12 de abril. Os confrontos decisivos para a permanência incluem uma partida fora de casa contra o lanterna Wolves em 25 de abril e um confronto em casa contra o Leeds United, 15º colocado, em 9 de maio, além de desafios difíceis contra o Aston Villa e o Chelsea antes de encerrar a campanha em casa contra o Everton em 24 de maio.