A Associação de Torcedores do Tottenham emite um alerta sobre o sucessor de Igor Tudor após “uma temporada de decisões equivocadas”

Após a derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest, o Tottenham encontra-se perigosamente próximo da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 30 pontos após 31 partidas. O time está apenas um ponto à frente do West Ham United, que ocupa a 18ª posição, enquanto Burnley e Wolverhampton Wanderers ficam ainda mais atrás, com 20 e 17 pontos, respectivamente. O clube enfrenta uma sequência crucial de sete partidas para salvar a temporada, começando com uma viagem a Sunderland em 12 de abril. Os confrontos decisivos para a permanência incluem uma partida fora de casa contra o lanterna Wolves em 25 de abril e um confronto em casa contra o Leeds United, 15º colocado, em 9 de maio, além de desafios difíceis contra o Aston Villa e o Chelsea antes de encerrar a campanha em casa contra o Everton em 24 de maio.