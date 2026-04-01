A Associação de Torcedores do Tottenham aponta os comentários “profundamente ofensivos” de Roberto De Zerbi sobre Mason Greenwood como motivo de “séria preocupação” após a contratação do ex-técnico do Marselha

A controvérsia tem origem na passagem de De Zerbi pelo Marselha, onde defendeu Greenwood como uma “boa pessoa”, apesar do histórico criminal do jogador. Greenwood foi acusado em 2022 de tentativa de estupro, comportamento controlador e coercitivo e agressão com lesões corporais. O Ministério Público arquivou o caso em fevereiro de 2023, após a retirada de testemunhas-chave. Greenwood negou as acusações.

Destacando o impacto da chegada de De Zerbi na cultura do clube, a Trust acrescentou: “Acreditamos que essas declarações, se não forem contestadas, criarão uma divisão entre os torcedores em um momento em que todos precisamos nos unir para apoiar o time. Os torcedores estão se mobilizando em torno da iniciativa ‘All Together, Always’, e essa nomeação coloca uma forte pressão sobre essa unidade. Se essas observações refletem suas opiniões genuínas, elas lançam uma sombra preocupante sobre os valores do clube que amamos.

“Com esta nomeação, as comunicações do clube e do Sr. De Zerbi devem reafirmar esses valores de forma clara e inequívoca. Além disso, essas palavras devem ser respaldadas por ações significativas, incluindo apoio visível e contínuo a instituições de caridade e organizações que trabalham para combater a violência contra as mulheres.”