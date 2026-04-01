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A Associação de Torcedores do Tottenham aponta os comentários “profundamente ofensivos” de Roberto De Zerbi sobre Mason Greenwood como motivo de “séria preocupação” após a contratação do ex-técnico do Marselha
A chegada do novo gerente gera atritos
A chegada de De Zerbi, com um contrato de cinco anos, foi ofuscada por sua relação anterior com Greenwood na Ligue 1. O Tottenham Supporters’ Trust, juntamente com grupos como o Proud Lilywhites e o Women of the Lane, havia manifestado sua oposição à contratação antes de ela ser oficializada na terça-feira. Os torcedores estão particularmente indignados com o momento da contratação, argumentando que o histórico do técnico corre o risco de dividir a torcida enquanto o time se encontra em uma posição precária, perto da parte de baixo da tabela.
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A confiança exige a reafirmação dos valores
A Associação de Torcedores divulgou uma declaração detalhada expressando sua oposição à contratação do italiano, destacando o conflito entre suas declarações anteriores e a suposta identidade do clube. Eles afirmaram: “Embora reconheçamos o número limitado de treinadores com experiência recente na Premier League e a necessidade de agir com urgência, já que o Spurs enfrenta a possibilidade de rebaixamento, esta nomeação suscita preocupações sérias e de longo alcance, e muitos torcedores entraram em contato conosco para nos exortar a comunicar a intensidade desse sentimento. Os comentários de De Zerbi sobre Mason Greenwood foram desnecessários, imprudentes e profundamente ofensivos para um número significativo de torcedores e, sem dúvida, terão deixado as vítimas de violência masculina alarmadas.”
Uma torcida dividida em crise
A controvérsia tem origem na passagem de De Zerbi pelo Marselha, onde defendeu Greenwood como uma “boa pessoa”, apesar do histórico criminal do jogador. Greenwood foi acusado em 2022 de tentativa de estupro, comportamento controlador e coercitivo e agressão com lesões corporais. O Ministério Público arquivou o caso em fevereiro de 2023, após a retirada de testemunhas-chave. Greenwood negou as acusações.
Destacando o impacto da chegada de De Zerbi na cultura do clube, a Trust acrescentou: “Acreditamos que essas declarações, se não forem contestadas, criarão uma divisão entre os torcedores em um momento em que todos precisamos nos unir para apoiar o time. Os torcedores estão se mobilizando em torno da iniciativa ‘All Together, Always’, e essa nomeação coloca uma forte pressão sobre essa unidade. Se essas observações refletem suas opiniões genuínas, elas lançam uma sombra preocupante sobre os valores do clube que amamos.
“Com esta nomeação, as comunicações do clube e do Sr. De Zerbi devem reafirmar esses valores de forma clara e inequívoca. Além disso, essas palavras devem ser respaldadas por ações significativas, incluindo apoio visível e contínuo a instituições de caridade e organizações que trabalham para combater a violência contra as mulheres.”
- AFP
Disputa acirrada contra o rebaixamento
De Zerbi enfrenta o desafio imediato de reconquistar uma torcida desiludida enquanto lida com uma batalha decisiva pela permanência na Premier League, começando com uma viagem crucial a Sunderland no dia 12 de abril. Esta estreia marca o início de uma sequência exaustiva de sete partidas para encerrar a temporada 2025-26, com o Spurs atualmente apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.