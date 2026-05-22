A ascensão de Melchie Dumornay: como a supertalentosa haitiana passou a liderar as esperanças do Lyon de conquistar a Liga dos Campeões Feminina

Dumornay passou apenas duas temporadas no Reims antes de o Lyon, clube com o qual ela havia treinado antes de sua primeira mudança para a França, simplesmente não conseguir mais resistir à tentação. Aos 19 anos, ela estava a caminho do clube oito vezes campeão europeu, onde se adaptaria com a mesma rapidez, apesar do aumento vertiginoso das expectativas e da pressão.

Ainda com apenas 22 anos, Dumornay chega à final da Liga dos Campeões deste fim de semana como a estrela deste time de classe mundial do Lyon. Suas atuações no cenário europeu nesta temporada têm impressionado regularmente os espectadores, com seus cinco gols superados apenas por quatro jogadoras — sendo que todas, exceto uma, jogaram significativamente mais minutos.

O Haiti tem desfrutado de muitas estreias no futebol nos últimos anos. Em 2023, a seleção feminina fez sua estreia na Copa do Mundo, e a masculina subirá a esse palco neste verão pela primeira vez em 52 anos. Por meio de Dumornay como indivíduo, as alturas alcançáveis são ainda maiores. Uma vitória do Lyon sobre o Barcelona no sábado faria dela a primeira jogadora haitiana, homem ou mulher, a conquistar a Liga dos Campeões, e essa conquista também poderia impulsioná-la rumo ao maior prêmio individual do esporte, a Bola de Ouro.