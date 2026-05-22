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Melchie Dumornay Lyon GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

A ascensão de Melchie Dumornay: como a supertalentosa haitiana passou a liderar as esperanças do Lyon de conquistar a Liga dos Campeões Feminina

Liga dos Campeões Feminino
OL Lyonnes
M. Dumornay
Haiti F
Barcelona x OL Lyonnes
Futebol feminino
Reims
Especiais e Opinião

Melchie Dumornay sempre teve algo de especial. Depois de chamar a atenção da então treinadora do Reims, Amandine Miquel, na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2018, a jovem promessa haitiana assinou contrato com o clube francês três anos depois, quando completou 18 anos. Em poucas semanas, Miquel já não tinha dúvidas. “Esta vai ser uma das melhores jogadoras do mundo nos próximos anos”, declarou ela. Hoje, Miquel já provou estar certa.

Dumornay passou apenas duas temporadas no Reims antes de o Lyon, clube com o qual ela havia treinado antes de sua primeira mudança para a França, simplesmente não conseguir mais resistir à tentação. Aos 19 anos, ela estava a caminho do clube oito vezes campeão europeu, onde se adaptaria com a mesma rapidez, apesar do aumento vertiginoso das expectativas e da pressão.

Ainda com apenas 22 anos, Dumornay chega à final da Liga dos Campeões deste fim de semana como a estrela deste time de classe mundial do Lyon. Suas atuações no cenário europeu nesta temporada têm impressionado regularmente os espectadores, com seus cinco gols superados apenas por quatro jogadoras — sendo que todas, exceto uma, jogaram significativamente mais minutos.

O Haiti tem desfrutado de muitas estreias no futebol nos últimos anos. Em 2023, a seleção feminina fez sua estreia na Copa do Mundo, e a masculina subirá a esse palco neste verão pela primeira vez em 52 anos. Por meio de Dumornay como indivíduo, as alturas alcançáveis são ainda maiores. Uma vitória do Lyon sobre o Barcelona no sábado faria dela a primeira jogadora haitiana, homem ou mulher, a conquistar a Liga dos Campeões, e essa conquista também poderia impulsioná-la rumo ao maior prêmio individual do esporte, a Bola de Ouro.

  • Melchie Dumornay Reims Women 2022-23Getty

    Primeiros passos

    Quando a GOAL conversou com Miquel no meio da primeira temporada de Dumornay no Reims, ela afirmou que a talentosa adolescente estava “a 30% do seu potencial”.

    Parecia ao mesmo tempo crível e incompreensível. Afinal, estava claro que Dumornay tinha potencial para melhorar cada vez mais, para se tornar, como disse Miquel, uma das melhores do mundo.

    Mas o nível em que ela já se encontrava era tão alto. Seria mesmo apenas 30% de sua capacidade?

    À medida que cada temporada foi passando, essa afirmação pareceu cada vez mais precisa, pois, a cada ano, Dumornay tem melhorado.

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  • Melchie Dumornay Reims Women 2022-23Getty

    No caminho certo

    O tempo de jogo no Reims foi crucial. Ao dar esse passo, sua primeira experiência no exterior, Dumornay era frequentemente abordada por pessoas no Haiti que queriam saber por qual clube ela iria assinar quando completasse 18 anos. “Então, qual vai ser? Paris Saint-Germain ou Lyon?”, perguntavam.

    “Sei que minha mudança para o Reims pode decepcionar algumas pessoas de alguma forma”, admitiu Dumornay na época. “Mas quem entende de futebol vai compreender minha decisão. Para os demais, tudo bem. Vou provar que estão errados no futuro.”

    Foi em Reims, na pequena cidade da região de Champagne, na França, que Dumornay pôde jogar regularmente, cometer erros e melhorar. “Ela sabia que estaria em um bom campeonato, mas que ainda assim seria uma jogadora importante e não apenas uma reserva”, observou Miquel.

  • Melchie Dumornay Haiti Women 2023Getty

    Estar à altura da situação

    Após dois anos, 39 partidas e 23 gols, Dumornay conseguiu a transferência para o Lyon que ela, o clube e o povo do Haiti estavam esperando. Ela já havia feito testes com o clube oito vezes campeão europeu antes de completar 18 anos e sempre sonhou em jogar pela potência dominante do futebol feminino francês. Não demorou muito para que ela concretizasse essa ambição.

    Se havia alguma dúvida sobre a capacidade de Dumornay de se encaixar na máquina vencedora do OL, ou sobre como ela lidaria com a pressão de um salto tão grande, bastava olhar para o que aconteceu no verão de 2023, pouco antes de sua primeira temporada em Lyon.

    Estrela da seleção do Haiti, Dumornay marcou os dois gols da vitória da nação caribenha por 2 a 1 sobre o Chile na repescagem, garantindo a primeira participação do país na Copa do Mundo Feminina. Lá, apesar de as estreantes serem grandes azarões na Austrália, em um grupo com a Inglaterra, campeã europeia, a China, campeã asiática, e a Dinamarca, vice-campeã da Euro 2017, o Haiti mais do que se manteve firme em três derrotas competitivas, nas quais Dumornay sempre chamou a atenção.

    De fato, após enfrentar as Lionesses, os leitores da BBC Sport elegeram a então jogadora de 19 anos como a Melhor Jogadora da Partida, apesar da vitória da Inglaterra por 1 a 0. Ela estava à altura do desafio e crescendo como líder nesse processo.

  • Selma Bacha Vicki Becho Melchie Dumornay Lyon Women 2023-24Getty

    Um impacto imediato

    Depois de ter começado sua carreira no Lyon com algumas dificuldades, já que uma lesão no tornozelo a obrigou a ficar fora dos gramados por mais de três meses, a trajetória de Dumornay no OL também tem sido de constante ascensão.

    Naquela temporada 2023-24, ela voltou bem a tempo para a reta final, marcando cinco gols e dando cinco assistências nas 11 partidas que se seguiram ao seu retorno. Os mais decisivos foram os dois gols e as duas assistências na semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG, quando o Lyon eliminou seu rival nacional com uma vitória por 5 a 3 no placar agregado e chegou à final.

    Não deu certo contra o Barcelona na grande final. Dumornay liderou o ataque do OL, mas conseguiu apenas um chute em uma atuação abaixo do esperado de sua equipe, quando comparada ao desempenho muito sólido do Barça.

    Ainda assim, houve muitos aspectos positivos a serem destacados em sua primeira temporada com o Lyon. Aos 20 anos, ela chegou e se tornou uma jogadora fundamental imediatamente, além de ter se recuperado de um grande obstáculo de forma brilhante para conquistar dois troféus.

    “Sempre acreditei que, se estivesse no Lyon, evoluiria a cada dia”, disse Dumornay aoGOAL pouco antes da temporada 2024-25. “É isso que está acontecendo.”

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Entre os melhores do mundo

    Desde então, sua evolução só tem continuado. Nos últimos dois anos, é difícil contestar que Dumornay tem sido uma das melhores jogadoras do mundo, e, em alguns momentos, possivelmente acima de todas as outras.

    “Devo dizer que é ótimo tê-la como companheira de equipe”, admitiu Ingrid Engen, a zagueira do Lyon que, durante sua passagem pelo Barcelona, ficou encarregada de marcar Dumornay na final da UWCL de 2024. “Ela é definitivamente uma ameaça e alguém que eu realmente tive que tentar controlar da melhor maneira possível naquele jogo. É muito difícil controlá-la porque ela tem essa força, tem potência, tem técnica — ela tem tudo, na verdade.”

    Sob o comando de Jonatan Giraldez, o ex-técnico do Barça que assumiu o Lyon no início desta temporada, a posição de Dumornay também mudou, e parece que isso está tirando ainda mais proveito dela.

    Depois de ter atuado muito mais à frente nas duas temporadas anteriores, muitas vezes nas áreas ocupadas por uma clássica camisa 9, a jogadora da seleção do Haiti está agora de volta ao meio-campo, seja como camisa 10 ou um pouco mais recuada. É a posição em que ela sempre preferiu jogar, “porque quero estar em todos os lugares”.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    Pronto para a grande ocasião

    Isso levou a uma maior participação de Dumornay, e o impacto que isso teve no desempenho do Lyon é notável. Seu número de toques por partida está mais alto do que nunca, tanto no campeonato quanto na Liga dos Campeões, o que significa que ela também aumentou o número de passes decisivos que dá. “Sabemos que a Melchie é uma das melhores jogadoras do mundo”, disse Giraldez no início desta temporada. “Temos que procurá-la o máximo de vezes possível.”

    É uma equação simples: quanto mais Dumornay estiver com a bola, maiores serão as chances de sucesso do Lyon. É claro que o OL tem um time com qualidade de nível mundial em todo o campo, mas quando se tem alguém jogando em um nível potencialmente digno da Bola de Ouro, envolvê-la o máximo possível tem que ser uma prioridade. “Uma camisa 9 só tem a chance de fazer coisas muito específicas”, disse Giraldez esta semana. "Acho que ela é muito capaz de fazer coisas diferentes."

    O melhor de tudo é que o técnico do Lyon sabe que o auge de sua carreira ainda está por vir. Dumornay claramente evoluiu muito desde que Miquel declarou que ela estava a 30% de seu potencial há quatro anos, mas os 100% ainda não foram alcançados — e ela continua jogando tão bem assim.

    "Este ainda não é o auge", concordou Giraldez, falando antes da final de sábado. Embora o presente seja incrível e possa muito bem fazer a diferença na busca do Lyon pela glória europeia em Oslo, o futuro é, de alguma forma, ainda mais promissor para Dumornay. Este é realmente apenas o começo.

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